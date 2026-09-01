Ajker Patrika
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চট্টগ্রাম

বন্যা-ভূমিধসে ক্ষতিগ্রস্ত ১৫০০ পরিবারকে আরব আমিরাতের সহায়তা

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
বন্যা-ভূমিধসে ক্ষতিগ্রস্ত ১৫০০ পরিবারকে আরব আমিরাতের সহায়তা
ছবি: বিজ্ঞপ্তি

সাম্প্রতিক বন্যা ও ভূমিধসে ক্ষতিগ্রস্ত বাংলাদেশের মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছে সংযুক্ত আরব আমিরাত (ইউএই) সরকার। ঢাকায় অবস্থিত ইউএই দূতাবাসের ফরেন এইড অফিসের উদ্যোগে দেশের বিভিন্ন দুর্যোগকবলিত এলাকায় প্রায় ১০ হাজার পরিবারের মধ্যে খাদ্য ও নন-ফুড প্যাকেজ বিতরণ করা হচ্ছে।

এরই ধারাবাহিকতায় চট্টগ্রামের বাঁশখালী উপজেলায় বন্যা ও ভূমিধসে ক্ষতিগ্রস্ত ১ হাজার ৫০০ পরিবারের মধ্যে এসব মানবিক সহায়তা বিতরণ করা হয়েছে।

সহায়তা বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর মহাপরিচালক সচিব ড. মো. জাকারিয়া। এ সময় বাংলাদেশে সংযুক্ত আরব আমিরাত দূতাবাসের ডিরেক্টর অব ফরেন এইড রাশেদ মোহাম্মদ নাসের আলেমইল আলজাবি উপস্থিত ছিলেন।

রাশেদ মোহাম্মদ নাসের আলেমইল আলজাবি বলেন, ‘বন্যা ও ভূমিধসের মতো দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের পাশে দাঁড়ানো আমাদের মানবিক দায়িত্ব। এই কঠিন সময়ে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোর জরুরি প্রয়োজন মেটাতে এবং তাদের দুর্ভোগ কিছুটা লাঘব করতেই এই সহায়তা কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে।’

সাম্প্রতিক বন্যা ও ভূমিধসে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বহু পরিবার ঘরবাড়ি ও জীবিকা হারিয়ে কঠিন পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়েছে। এসব পরিবারের জরুরি খাদ্য ও প্রয়োজনীয় সামগ্রীর চাহিদা পূরণ করাই এই উদ্যোগের মূল লক্ষ্য।

ইউএই সরকারের এই মানবিক উদ্যোগের মাধ্যমে দুই দেশের দীর্ঘদিনের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের পাশাপাশি দুর্যোগ ও সংকটের সময়ে বাংলাদেশের মানুষের পাশে থাকার দেশটির অঙ্গীকারও প্রতিফলিত হয়েছে।

বিষয়:

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