Ajker Patrika
En
চট্টগ্রাম

কর্মীকে মারধরের প্রতিবাদে চট্টগ্রাম বন্দর থেকে কনটেইনার ডেলিভারি বন্ধ

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম
আপডেট : ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২৬, ২১: ২২
কর্মীকে মারধরের প্রতিবাদে চট্টগ্রাম বন্দর থেকে কনটেইনার ডেলিভারি বন্ধ
ফাইল ছবি

গেট পাসের বাড়তি ফি ও এক ট্রেইলর শ্রমিককে মারধরের অভিযোগকে কেন্দ্র করে চট্টগ্রাম বন্দর থেকে কনটেইনার ডেলিভারি বন্ধ রেখেছেন ট্রাক, প্রাইম মুভার ও ট্রেইলরের চালক-শ্রমিকেরা। আজ সোমবার বিকেল ৪টার দিকে বন্দরের ৫ নম্বর গেটে মারধরের ঘটনার পর থেকে ওই গেট দিয়ে পণ্যবাহী কনটেইনারের চলাচল বন্ধ রয়েছে।

ঘটনায় বন্দরের নিরাপত্তাকর্মী আশিকুর রহমান আহত হন। তাঁকে হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে বলে জানা গেছে। ঘটনার পর পণ্য ডেলিভারি কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যায়।

শ্রমিকদের অভিযোগ, বন্দর গেটে প্রবেশের পাস ইস্যুকে কেন্দ্র করে ট্রেইলর শ্রমিক অ্যাসোসিয়েশনের কোষাধ্যক্ষ মোকতার হোসেনের সঙ্গে গেটে দায়িত্বে থাকা নিরাপত্তাকর্মীদের প্রথমে বাগ্‌বিতণ্ডা ও পরে হাতাহাতি হয়। এর জেরেই শ্রমিকেরা পণ্য পরিবহন বন্ধ করেন।

প্রাইম মুভারস ট্রেইলর শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি সেলিম খান বলেন, গেট পাসের ফি ৫৭ টাকার বদলে ৮০ থেকে ১০০ টাকা পর্যন্ত নেওয়া হচ্ছে। সমিতির কোষাধ্যক্ষ মোকতার হোসেনের কাছ থেকেও বাড়তি টাকা নেওয়ার প্রতিবাদ জানালে বন্দরের নিরাপত্তাকর্মীরা তাঁকে মারধর করেন।

সেলিম খান বলেন, বিষয়টি বন্দর কর্তৃপক্ষকে জানালে তারা এসে মীমাংসার প্রস্তাব দেয়। পরে সবাই ৪ নম্বর গেটে গেলে সেখানে আবারও ঝামেলা হয়। এরপর পরিবহনশ্রমিকেরা পণ্য পরিবহন বন্ধ করে দেন।

চট্টগ্রাম বন্দর দিয়ে প্রতিদিন পণ্যবাহী অন্তত পাঁচ হাজার একক কনটেইনার ডেলিভারি হয়। জাহাজ থেকে নামানোর পর এসব কনটেইনার ট্রেইলরে করে গন্তব্যে নেওয়া হয়। বিকেল ৪টা থেকে ওই পরিবহন বন্ধ রয়েছে।

চট্টগ্রাম বন্দরসচিব সৈয়দ রেফায়েত হামিমের বক্তব্য জানতে একাধিকবার ফোন করা হলেও তিনি তা ধরেননি।

বিষয়:

চট্টগ্রাম বিভাগচট্টগ্রাম বন্দরপরিবহনশ্রমিক
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত