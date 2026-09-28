Ajker Patrika
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লক্ষ্মীপুর

রায়পুরে সাংবাদিকের জমি দখলচেষ্টার অভিযোগে দুজনের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা

রায়পুর (লক্ষ্মীপুর) প্রতিনিধি
আপডেট : ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২৬, ২১: ৩২
রায়পুরে সাংবাদিকের জমি দখলচেষ্টার অভিযোগে দুজনের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা
রাস্তা বন্ধ করে জমি দখলের চেষ্টা। ছবি: আজকের পত্রিকা

লক্ষ্মীপুরের রায়পুরে সাংবাদিক দেলোয়ার হোসেন মৃধার বাড়ির চলাচলের রাস্তা বন্ধ করে জমি দখলের চেষ্টার অভিযোগে নাছিমা বেগম (৫২) ও সাকিবুল হাসানের (২০) বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা দিয়েছেন আদালত। আজ সোমবার দুপুরে লক্ষ্মীপুরের অতিরিক্ত চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের বিচারক মো. রেজাউল করিম এই আদেশ দেন।

উপজেলার বামনী ইউনিয়নের সাদি মৃধা বাড়িতে এ ঘটনা ঘটে। দেলোয়ার হোসেন মৃধা ভূমি নিরোধ আইনে মামলা করলে আদালতের নির্দেশে পুলিশ তদন্ত প্রতিবেদন দেয়। প্রতিবেদনে তাঁর অভিযোগের সত্যতা পাওয়া গেছে বলে দাবি করেছেন বাদীপক্ষের আইনজীবী।

বাদীপক্ষের আইনজীবী এ কে এম হুমায়ুন কবির বলেন, উভয় পক্ষের আইনজীবীর যুক্তিতর্ক ও পুলিশ প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে আদালত ঘটনা সঠিক বলে প্রতীয়মান হওয়ায় নাছিমা বেগম ও সাকিবুল হাসানের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা দেন। আদেশের সময় অভিযুক্ত ব্যক্তিরা আদালতে উপস্থিত ছিলেন না।

দেলোয়ার হোসেন মৃধা জানান, তিনি দীর্ঘদিন ধরে রায়পুর শহরে বাসা নিয়ে বসবাস করেন। জমি দখলের উদ্দেশ্যে তাঁকে মিথ্যা মামলায় জেলে রাখা হয়েছিল। এ সুযোগে তাঁর ভাবি নাছিমা বেগম ও ভাতিজা সাকিবুল হাসান তাঁর মালিকানাধীন জমি এবং চলাচলের রাস্তা বন্ধ করে দখলের চেষ্টা করেন বলে অভিযোগ করেন তিনি।

বিবাদীপক্ষের আইনজীবী মনিরুল ইসলাম হাওলাদার বলেন, মামলার বাদীর বিরুদ্ধে হত্যা মামলা চলমান। ওই মামলা থেকে বাঁচতে ও বাদীদের চাপে রাখতে পরিকল্পিতভাবে মিথ্যা মামলা করে তাঁর মক্কেলদের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানার আদেশ নেওয়া হয়েছে।

বিষয়:

জমিলক্ষ্মীপুরচট্টগ্রাম বিভাগআদালত
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