Ajker Patrika
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পিরোজপুর

পিরোজপুরে গৃহবধূকে হত্যার দায়ে ৩ জনের যাবজ্জীবন

পিরোজপুর প্রতিনিধি
পিরোজপুরে গৃহবধূকে হত্যার দায়ে ৩ জনের যাবজ্জীবন
প্রতীকী ছবি

পিরোজপুরের মঠবাড়িয়ায় এক গৃহবধূকে হত্যার দায়ে তিন আসামিকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত। আজ সোমবার দুপুরে পিরোজপুরের সিনিয়র জেলা ও দায়রা জজ আদালতের বিচারক মো. মজিবুর রহমান এই রায় ঘোষণা করেন।

দণ্ডপ্রাপ্তরা হলেন পিরোজপুরের মঠবাড়িয়া উপজেলার সাফা গ্রামের মৃত আ. রাজ্জাক সিকদারের ছেলে রাজু সিকদার (৩৮), বরিশালের বানারীপাড়া উপজেলার মলুহার গ্রামের কাঞ্চন ঘরামীর ছেলে মো. ইমরান (৩৩) ও তাঁর বোন জ্যোৎস্না বেগম (২৮)।

আদালত সূত্রে জানা গেছে, জ্যোৎস্না বেগম পিরোজপুরের নেছারাবাদ উপজেলার রাহুতকাঠী গ্রামে মো. বেল্লাল আকনের বাসায় কাজ করতেন। রাজু সিকদার তাঁর স্বামী পরিচয়ে প্রায়ই ওই বাসায় যেতেন। ২০১৮ সালের ২৪ নভেম্বর জ্যোৎস্নার সঙ্গে বেল্লালের স্ত্রী মাকসুদা বেগমের কথা-কাটাকাটি হয়। সেই প্রতিশোধ নিতে ২৫ নভেম্বর সকাল সাড়ে ১০টার দিকে রাজু সিকদার ও জ্যোৎস্নার ভাই ইমরান ওই বাড়িতে ঢুকে মাকসুদাকে এলোপাতারি মারপিট ও ছুরিকাঘাত করে পালিয়ে যায়। প্রতিবেশীরা তাঁকে রক্তাক্ত অবস্থায় নেছারাবাদ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে তাঁকে বরিশাল শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়। পরে সেখান থেকে উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হলে সেখানে তাঁর মৃত্যু হয়। এ ঘটনায় ওই তিনজনকে আসামি করে নেছারাবাদ থানায় মামলা হয়।

বিষয়:

পিরোজপুরকারাদণ্ডহত্যামঠবাড়িয়াগৃহবধূমামলাআদালতযাবজ্জীবন
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