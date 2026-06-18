Ajker Patrika
চট্টগ্রাম

দুর্নীতিবিরোধী বিতর্ক প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন পটিয়ার আবদুর রহমান স্কুল

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম
দুর্নীতিবিরোধী বিতর্ক প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন পটিয়ার আবদুর রহমান স্কুল
দুর্নীতিবিরোধী বিতর্ক প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন পটিয়ার আবদুর রহমান স্কুল। ছবি: আজকের পত্রিকা

চট্টগ্রামের পটিয়ায় দুর্নীতিবিরোধী বিতর্ক প্রতিযোগিতায় আবদুর রহমান সরকারি বালিকা উচ্চবিদ্যালয় চ্যাম্পিয়ন হয়েছে।

গতকাল বুধবার (১৭ জুন) সকালে পটিয়া পৌর সদরের আবদুস সোবহান রাহাত আলী উচ্চবিদ্যালয় মিলনায়তনে প্রতিযোগিতার ফাইনাল অনুষ্ঠিত হয়।

বিতর্কের বিষয় ছিল—মূল্যবোধ ও দেশপ্রেমের অভাবেই দুর্নীতির বিস্তার ঘটে। প্রতিযোগিতায় রানারআপ হয়েছে খলিলুর রহমান বালিকা উচ্চবিদ্যালয়। প্রতিযোগিতায় সেরা বিতার্কিক হয়েছে আবদুর রহমান স্কুল টিমের দলনেতা জান্নাতুল মাওয়া আরিশা।

পরে বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার দেওয়া হয়। দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) চট্টগ্রাম সমন্বিত জেলা কার্যালয়-২-এর সহযোগিতায় পটিয়া উপজেলা প্রশাসন ও দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটি এ প্রতিযোগিতার আয়োজন করে।

উপজেলা দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটির সভাপতি সৈয়দ খুরশিদ আলমের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক ইকবাল হোসেনের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) ফারহানুর রহমান।

বিশেষ অতিথি ছিলেন উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা দিপন কান্তি দে, উপজেলা একাডেমিক সুপারভাইজার বাবুল কান্তি দে, আবদুস সোবহান রাহাত আলী উচ্চবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক এ টি এম তোহা।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ইউএনও ফারহানুর রহমান বলেন, দুর্নীতি একটি সামাজিক ব্যাধি। এটি চাইলেই একসঙ্গে দূর করা সম্ভব নয়। দুর্নীতিরোধে পারিবারিক, সামাজিক ও রাজনৈতিকভাবে প্রত্যেকের মাঝে সচেতনতা তৈরি করতে হবে। ছোটকাল থেকে পরিবার ও স্কুল থেকে দুর্নীতিবিরোধী মনোভাব তৈরি হতে হবে।

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