Ajker Patrika
গাজীপুর

দুদকের মামলায় গাসিক প্রকৌশলী কারাগারে

টঙ্গী (গাজীপুর) প্রতিনিধি
দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) করা মামলায় গাজীপুর সিটি করপোরেশনের (গাসিক) নির্বাহী প্রকৌশলী (বিদ্যুৎ) মো. ইব্রাহিম খলিলকে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছেন আদালত। আজ বৃহস্পতিবার গাজীপুরের আদালতে হাজিরা দিতে গেলে তাঁর জামিন আদেশ বাতিল করে বিচারক এই আদেশ দেন।

গাজীপুর আদালতের পাবলিক প্রসিকিউটর (পিপি) মো. মোস্তফা কামাল হোসেন এই তথ্যের সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।

এর আগে চার্জশিটভুক্ত আসামি হওয়ায় গত বছরের ১৫ অক্টোবর স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় ইব্রাহিম খলিলকে সাময়িক বরখাস্ত করে চাকরি থেকে অপসারণের প্রক্রিয়া শুরু করে। একই মামলায় তাঁর স্ত্রী মনোয়ারা বেগমও আসামি।

দুদক সূত্রে জানা গেছে, অনুসন্ধানে ইব্রাহিম খলিল ও তাঁর স্ত্রীর বিরুদ্ধে বিপুল অবৈধ সম্পদ অর্জনের তথ্য পাওয়া গেছে। দুদকের অভিযোগ, তিনি জ্ঞাত আয়বহির্ভূত ১ কোটি ৪৬ লাখ ৪৯ হাজার টাকার বেশি সম্পদ অর্জন করেছেন। পাশাপাশি তাঁর বিভিন্ন ব্যাংক হিসাবে বেতন-ভাতার বাইরে ৮ কোটি ৭১ লাখ ৪১ হাজার টাকার বেশি সন্দেহজনক ও অস্বাভাবিক লেনদেনের প্রমাণ মিলেছে।

এ ঘটনায় তাঁর বিরুদ্ধে দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪-এর ২৭(১) ধারাসহ দণ্ডবিধির ১০৯ ধারায় চার্জশিট দাখিল করা হয়েছে।

বিষয়:

দুর্নীতিগাজীপুরজামিনমামলাআদালতদুদকগাজীপুর সিটি করপোরেশনজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত

