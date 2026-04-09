Ajker Patrika
ফরিদপুর

ফরিদপুরে হামের উপসর্গ নিয়ে আরও দুই শিশুর মৃত্যু

ফরিদপুর প্রতিনিধি
ছবি: আজকের পত্রিকা

ফরিদপুরে ভাইরাসজনিত রোগ হামের উপসর্গ নিয়ে চিকিৎসাধীন অবস্থায় আরও দুই শিশু মারা গেছে। আজ বৃহস্পতিবার (৯ এপ্রিল) বিকেলে সিভিল সার্জনের কার্যালয় থেকে প্রেরিত তথ্যে বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছে।

মারা যাওয়া শিশুরা মাদারীপুর জেলার শিবচর উপজেলার সন্ন্যাসীর চর গ্রামের সেলিম শেখের মেয়ে সাবিহা (৭ মাস) এবং রাজবাড়ী জেলার পাংশা উপজেলার সরিষা গ্রামের জসিম শেখের ছেলে আয়াতুল্লাহ (৭ মাস)। এর আগে ১ এপ্রিল প্রথমবারের মতো রহিমা নামে সাত মাস বয়সী এক শিশুর মৃত্যু হয়। শিশুটি মাদারীপুর জেলা সদরের কাউদিয়া গ্রামের রিয়াজ শেখের মেয়ে।

ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে সিভিল সার্জন মাহমুদুল হাসান জানান, হামে আক্রান্ত হয়ে চিকিৎসাধীন অবস্থায় সাবিহা গতকাল বুধবার এবং আয়াতুল্লাহ আজ ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যায়।

জেলা সিভিল সার্জন কার্যালয় সূত্রে জানা গেছে, গত ২৪ ঘণ্টায় ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ও জেনারেল হাসপাতালে ১৩ জন ভর্তি হয়েছে। বর্তমানে জেলার সরকারি হাসপাতালগুলোতে ৩৫ জন শিশু চিকিৎসাধীন রয়েছে। এ ছাড়া সরকারি এ দুটি হাসপাতালসহ জেলায় ১৮৫ জন শিশু আক্রান্ত হয়েছে। যাদের মধ্যে আলফাডাঙ্গা ও সালথায় ১০ জন করে; বোয়ালমারী ও ভাঙ্গায় ৬ জন করে; চরভদ্রাসন ও নগরকান্দায় দুজন করে; মধুখালী ও সদরপুরে তিনজন করে ও ফরিদপুর সদরে ৫ জন আক্রান্ত হয়েছে। তাদের মধ্যে এখন পর্যন্ত চারজনের পজিটিভ এসেছে।

সিভিল সার্জন আরও জানান, হামে আক্রান্ত উপসর্গের রোগীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে আইসোলেশন ওয়ার্ড খোলা হয়েছে। তবে রোগীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় হাসপাতালে সিট সংকুলান না হওয়ায় হাসপাতালের বারান্দা ও মেঝেতে চিকিৎসা নিচ্ছে রোগীরা।

বিষয়:

ফরিদপুরচিকিৎসামৃত্যুরোগজেলার খবরশিশুহাম
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

টিকিট না কেটে ট্রেন ভ্রমণ, ৫০ বছর পর সেই ভাড়া ফেরত দিলেন বৃদ্ধ

সম্পর্কিত

