Ajker Patrika
> সারা দেশ
> চট্টগ্রাম

কুমিল্লায় মহাসড়ক দখলমুক্ত করতে তিন শতাধিক অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ

কুমিল্লা প্রতিনিধি  
কুমিল্লায় মহাসড়ক দখলমুক্ত করতে বিজরা বাজারে অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ অভিযান চালানো হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা
কুমিল্লায় মহাসড়ক দখলমুক্ত করতে বিজরা বাজারে অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ অভিযান চালানো হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা

যানজট ও জনভোগান্তি নিরসনে কুমিল্লা-চাঁদপুর আঞ্চলিক মহাসড়কের লাকসামের বিজরা ও মুদাফফরগঞ্জ বাজারে সড়ক দখল করে গড়ে ওঠা অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদে অভিযান পরিচালনা করেছে উপজেলা প্রশাসন এবং সড়ক ও জনপথ (সওজ) বিভাগ। আজ বুধবার (২০ আগস্ট) সকালে শুরু হওয়া দিনব্যাপী অভিযানে সড়কের দুই পাশে গড়ে ওঠা তিন শতাধিক স্থাপনা ভেঙে দেওয়া হয়। এর মধ্যে বিজরা বাজার ও মুদাফফরগঞ্জ বাজারে দুই শতাধিক স্থাপনা ছিল।

লাকসাম উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) কাউছার হামিদের নেতৃত্বে পরিচালিত এই অভিযানে ভেঙে ফেলা হয় সড়কের জায়গা দখল করে নির্মিত বিভিন্ন মার্কেট, পাকা ভবন ও ভাসমান দোকানপাট। দখলমুক্ত করা হয় ফুটপাত ও যান চলাচলের রাস্তা।

অভিযানে উপস্থিত ছিলেন কুমিল্লা সড়ক ও জনপথ বিভাগের উপবিভাগীয় প্রকৌশলী মোহাম্মদ আদনান ইবনে হাসান, লাকসাম থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মো. নিজাম উদ্দিনসহ পুলিশ ও সেনাবাহিনীর সদস্যরা।

সওজ কর্মকর্তারা জানান, দীর্ঘদিন ধরে এসব স্থাপনা মহাসড়কের জায়গা দখল করে রাখায় চলাচলে প্রতিবন্ধকতা তৈরি হচ্ছিল। এতে প্রতিদিনই তীব্র যানজটের পাশাপাশি সাধারণ মানুষের দুর্ভোগ চরমে পৌঁছেছিল।

প্রশাসনের সংশ্লিষ্টরা জানান, এই উচ্ছেদ অভিযানের ফলে কুমিল্লা-চাঁদপুর মহাসড়কের নিত্য যানজট অনেকটাই কমবে। একই সঙ্গে ভবিষ্যতে পুনরায় দখল যেন না হয়, সে ব্যাপারেও নজরদারি অব্যাহত থাকবে।

বিষয়:

কুমিল্লাযানজটউচ্ছেদচট্টগ্রাম বিভাগভোগান্তিঅবৈধদখলজেলার খবরমহাসড়ক
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

দাম্পত্য কলহের গুঞ্জন, মুখ খুললেন জাহিদ হাসান

অবশেষে ইকবালের পরিবারমুক্ত হলো প্রিমিয়ার ব্যাংক

‘হেল্প, হেল্প’ বলে চিৎকার—শিক্ষক এগিয়ে যেতেই গলায় ছুরি চালাল কিশোরী

‘আপত্তিকর’ ভিডিও: বিএফআইইউর প্রধান শাহীনুলকে বাধ্যতামূলক ছুটিতে পাঠালেন গভর্নর

১৯৭১ সালে বাংলাদেশে পাকিস্তানি সেনাদের যৌন সহিংসতার প্রসঙ্গ জাতিসংঘে তুললেন ভারতীয় দূত

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সালমানের সঙ্গে কাজ করা সহজ নয়, শুটিং শুরু করেন রাত ৮টায়

সালমানের সঙ্গে কাজ করা সহজ নয়, শুটিং শুরু করেন রাত ৮টায়

১৯৭১ সালে বাংলাদেশে পাকিস্তানি সেনাদের যৌন সহিংসতার প্রসঙ্গ জাতিসংঘে তুললেন ভারতীয় দূত

১৯৭১ সালে বাংলাদেশে পাকিস্তানি সেনাদের যৌন সহিংসতার প্রসঙ্গ জাতিসংঘে তুললেন ভারতীয় দূত

দাম্পত্য কলহের গুঞ্জন, মুখ খুললেন জাহিদ হাসান

দাম্পত্য কলহের গুঞ্জন, মুখ খুললেন জাহিদ হাসান

চট্টগ্রাম বন্দরে স্ক্যানিং মেশিন নষ্ট, কনটেইনার জট

চট্টগ্রাম বন্দরে স্ক্যানিং মেশিন নষ্ট, কনটেইনার জট

লালমনিরহাটে বিএনপি নেতাদের বিরুদ্ধে সড়কের সংস্কারকাজ দখলের অভিযোগ

লালমনিরহাটে বিএনপি নেতাদের বিরুদ্ধে সড়কের সংস্কারকাজ দখলের অভিযোগ

সম্পর্কিত

সিলেট সিটি করপোরেশনের কর্মীর ওপর হামলা, গ্রেপ্তার ৩

সিলেট সিটি করপোরেশনের কর্মীর ওপর হামলা, গ্রেপ্তার ৩

পতাকা বৈঠক শেষে তিন বাংলাদেশিকে ফেরত পাঠাল বিএসএফ

পতাকা বৈঠক শেষে তিন বাংলাদেশিকে ফেরত পাঠাল বিএসএফ

তদন্তে অনিয়ম প্রমাণিত, চিকিৎসক শর্মী রায়কে কারণ দর্শানোর নোটিশ

তদন্তে অনিয়ম প্রমাণিত, চিকিৎসক শর্মী রায়কে কারণ দর্শানোর নোটিশ

বাজার স্থিতিশীল রাখতে সরকার প্রয়োজনে আরও চাল আমদানির অনুমতি দেবে: খাদ্য উপদেষ্টা

বাজার স্থিতিশীল রাখতে সরকার প্রয়োজনে আরও চাল আমদানির অনুমতি দেবে: খাদ্য উপদেষ্টা