সন্ত্রাসী সাজ্জাদ আলীর সহযোগী সাদ্দাম জঙ্গল সলিমপুরে গ্রেপ্তার

বিদেশে পলাতক শীর্ষ সন্ত্রাসী সাজ্জাদ আলী খানের সেকেন্ড ইন কমান্ড সাদ্দাম হোসেন ওরফে ‘গলাকাটা বাচা’কে জঙ্গল সলিমপুর থেকে গ্রেপ্তার করেছে র্যাব।
শুক্রবার বিকেলে সীতাকুণ্ড থানাধীন দক্ষিণ জঙ্গল সলিমপুর এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।
নগরের বায়েজিদ থানাধীন আরেফিন নগরের মুক্তিযোদ্ধা কলোনির বাসিন্দা আব্দুল করিমের ছেলে সাদ্দাম হোসেন।
এই ঘটনায় শনিবার র্যাব-৭-এর সহকারী পরিচালক (গণমাধ্যম) এ আর এম মোজাফ্ফর হোসেন জানান, সাদ্দাম হোসেন ওরফে গলাকাটা বাচার অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের কারণে চট্টগ্রাম মহানগর ও জঙ্গল সলিমপুরসহ আশপাশের এলাকায় মানুষ আতঙ্কে ছিল। সীতাকুণ্ডের দক্ষিণ জঙ্গল সলিমপুর এলাকায় তাঁর অবস্থানের সংবাদ পেয়ে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। এরপর তাঁকে একটি মামলায় পাঁচলাইশ থানা-পুলিশের হাতে সোপর্দ করা হয়েছে।
র্যাবের এই কর্মকর্তা বলেছেন, গলাকাটা বাচা মূলত শীর্ষ সন্ত্রাসী সাজ্জাদ আলী খানের ঘনিষ্ঠ সহযোগী। তিনি সাজ্জাদ বাহিনীর বর্তমানে সেকেন্ড ইন কমান্ড হিসেবে রয়েছেন। সিডিএমএস পর্যালোচনায় তাঁর বিরুদ্ধে চট্টগ্রাম মহানগরীর পাঁচলাইশ, চকবাজার, ডবলমুরিং, বায়েজিদ বোস্তামি, আকবর শাহ ও সীতাকুন্ড থানায় হত্যা, অস্ত্র, ডাকাতি, চাঁদাবাজি, ছিনতাইসহ বিভিন্ন অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে ৭টি মামলা থাকার তথ্য পাওয়া গেছে।
নাটোরের গুরুদাসপুর উপজেলায় কৃষিজমিতে গড়ে তোলা হয়েছে ১১টি ইটভাটা। এতে পরিবেশের যেমন ক্ষতি হচ্ছে, ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন কৃষকও। কমে যাচ্ছে আবাদি জমির পরিমাণও। তা ছাড়া ঘনবসতি এলাকা ও কৃষিজমির মধ্যে এসব ইটভাটা স্থাপনের কারণে নির্গত কালো ধোঁয়ায় কৃষি আবাদসহ ফলদ উদ্ভিদ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।৩ ঘণ্টা আগে
নরসিংদীতে কলকারখানার বিষাক্ত বর্জ্যে নদ-নদীর পানি ভয়াবহ দূষণের কবলে পড়েছে। একসময়ের জীবন্ত নদীগুলো হারাচ্ছে স্বাভাবিক প্রবাহ ও প্রাণ। এতে নদীতীরবর্তী মানুষের জীবনযাত্রা, পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য হুমকির মুখে পড়ছে।৪ ঘণ্টা আগে
যশোরের গ্রামীণ কাঁচা সড়কের দুই পাশে একসময় সারি সারি দাঁড়িয়ে থাকা বাবলা, আকাশমণি ও শিশুগাছ আজ কৌশলী নিধনের শিকার। গোড়া কেটে শুকিয়ে ফেলার পর গাছগুলো সরিয়ে নিচ্ছে দুর্বৃত্তরা, অথচ দেখভালের দায়িত্বে থাকা সংশ্লিষ্টদের নেই কোনো তদারকি। এক দশকে তিন হাজারের বেশি সরকারি গাছ হারিয়ে গেলেও উদাসীনতার কারণে থামছে৪ ঘণ্টা আগে
রাজধানীর কারওয়ান বাজারের একটি ব্যস্ত সড়ক এখন আর যেন সড়ক নেই। দোকানিদের দখলে সেটি পরিণত হয়েছে অস্থায়ী বাজারে। ফলে যানবাহন চলাচল বন্ধ হয়ে বিকল্প পথে চাপ বেড়েছে। কষ্টকর হয়ে উঠেছে পথচারীদের নিত্য চলাচল।৪ ঘণ্টা আগে