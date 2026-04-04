Ajker Patrika
চট্টগ্রাম

সন্ত্রাসী সাজ্জাদ আলীর সহযোগী সাদ্দাম জঙ্গল সলিমপুরে গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম
বিদেশে পলাতক শীর্ষ সন্ত্রাসী সাজ্জাদ আলী খানের সেকেন্ড ইন কমান্ড সাদ্দাম হোসেন ওরফে ‘গলাকাটা বাচা’কে জঙ্গল সলিমপুর থেকে গ্রেপ্তার করেছে র‍্যাব।

শুক্রবার বিকেলে সীতাকুণ্ড থানাধীন দক্ষিণ জঙ্গল সলিমপুর এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।

নগরের বায়েজিদ থানাধীন আরেফিন নগরের মুক্তিযোদ্ধা কলোনির বাসিন্দা আব্দুল করিমের ছেলে সাদ্দাম হোসেন।

এই ঘটনায় শনিবার র‍্যাব-৭-এর সহকারী পরিচালক (গণমাধ্যম) এ আর এম মোজাফ্ফর হোসেন জানান, সাদ্দাম হোসেন ওরফে গলাকাটা বাচার অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের কারণে চট্টগ্রাম মহানগর ও জঙ্গল সলিমপুরসহ আশপাশের এলাকায় মানুষ আতঙ্কে ছিল। সীতাকুণ্ডের দক্ষিণ জঙ্গল সলিমপুর এলাকায় তাঁর অবস্থানের সংবাদ পেয়ে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। এরপর তাঁকে একটি মামলায় পাঁচলাইশ থানা-পুলিশের হাতে সোপর্দ করা হয়েছে।

র‍্যাবের এই কর্মকর্তা বলেছেন, গলাকাটা বাচা মূলত শীর্ষ সন্ত্রাসী সাজ্জাদ আলী খানের ঘনিষ্ঠ সহযোগী। তিনি সাজ্জাদ বাহিনীর বর্তমানে সেকেন্ড ইন কমান্ড হিসেবে রয়েছেন। সিডিএমএস পর্যালোচনায় তাঁর বিরুদ্ধে চট্টগ্রাম মহানগরীর পাঁচলাইশ, চকবাজার, ডবলমুরিং, বায়েজিদ বোস্তামি, আকবর শাহ ও সীতাকুন্ড থানায় হত্যা, অস্ত্র, ডাকাতি, চাঁদাবাজি, ছিনতাইসহ বিভিন্ন অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে ৭টি মামলা থাকার তথ্য পাওয়া গেছে।

