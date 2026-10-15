Ajker Patrika
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চট্টগ্রাম

ইউএসটিসির উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ সোলায়মান মারা গেছেন

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম
আপডেট : ১৫ অক্টোবর ২০২৬, ২১: ৩৮
ইউএসটিসির উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ সোলায়মান মারা গেছেন
অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ সোলায়মান। ছবি: সংগৃহীত

ইউনিভার্সিটি অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি চিটাগংয়ের (ইউএসটিসি) উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ সোলায়মান আজ বৃহস্পতিবার ভোরে চট্টগ্রাম নগরের দক্ষিণ খুলশীতে নিজ বাসভবনে মারা গেছেন। তাঁর মৃত্যুতে বিশ্ববিদ্যালয় পরিবার গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছে।

অধ্যাপক মোহাম্মদ সোলায়মানের মৃত্যুতে ইউএসটিসি পরিবার একজন সম্মানিত শিক্ষাবিদ, নিবেদিতপ্রাণ শিক্ষক ও অভিভাবককে হারিয়েছে বলে জানিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা, গবেষণা ও প্রাতিষ্ঠানিক অগ্রগতিতে অধ্যাপক মোহাম্মদ সোলায়মানের অবদান গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয় হয়ে থাকবে বলে উল্লেখ করা হয়েছে। তাঁর কর্মনিষ্ঠা, নেতৃত্ব ও শিক্ষার প্রতি আন্তরিক অঙ্গীকার বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য অনুপ্রেরণা হয়ে থাকবে বলেও জানানো হয়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের বোর্ড অব ট্রাস্টিজ, সিন্ডিকেট, একাডেমিক সদস্য, শিক্ষক, শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা মরহুমের বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করেছেন। তাঁরা তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্য, আত্মীয়স্বজন, সহকর্মী, শিক্ষার্থী ও শুভানুধ্যায়ীদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানিয়েছেন।

বিষয়:

চট্টগ্রাম জেলাখুলশীমৃত্যুশোকউপাচার্য
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