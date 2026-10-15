ইউএসটিসির উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ সোলায়মান মারা গেছেন

ইউনিভার্সিটি অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি চিটাগংয়ের (ইউএসটিসি) উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ সোলায়মান আজ বৃহস্পতিবার ভোরে চট্টগ্রাম নগরের দক্ষিণ খুলশীতে নিজ বাসভবনে মারা গেছেন। তাঁর মৃত্যুতে বিশ্ববিদ্যালয় পরিবার গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছে।
অধ্যাপক মোহাম্মদ সোলায়মানের মৃত্যুতে ইউএসটিসি পরিবার একজন সম্মানিত শিক্ষাবিদ, নিবেদিতপ্রাণ শিক্ষক ও অভিভাবককে হারিয়েছে বলে জানিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ।
বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা, গবেষণা ও প্রাতিষ্ঠানিক অগ্রগতিতে অধ্যাপক মোহাম্মদ সোলায়মানের অবদান গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয় হয়ে থাকবে বলে উল্লেখ করা হয়েছে। তাঁর কর্মনিষ্ঠা, নেতৃত্ব ও শিক্ষার প্রতি আন্তরিক অঙ্গীকার বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য অনুপ্রেরণা হয়ে থাকবে বলেও জানানো হয়।
বিশ্ববিদ্যালয়ের বোর্ড অব ট্রাস্টিজ, সিন্ডিকেট, একাডেমিক সদস্য, শিক্ষক, শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা মরহুমের বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করেছেন। তাঁরা তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্য, আত্মীয়স্বজন, সহকর্মী, শিক্ষার্থী ও শুভানুধ্যায়ীদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানিয়েছেন।
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