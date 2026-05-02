Ajker Patrika
চট্টগ্রাম

চট্টগ্রামে দলবদ্ধ ধর্ষণের শিকার কিশোরী, ৪ জনের বিরুদ্ধে মামলা

কর্ণফুলী(চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি
চট্টগ্রামে দলবদ্ধ ধর্ষণের শিকার কিশোরী, ৪ জনের বিরুদ্ধে মামলা
প্রতীকী ছবি

চট্টগ্রামের আনোয়ারায় খালাতো বোনের বাসায় বেড়াতে যাওয়ার পথে দলবদ্ধ ধর্ষণের শিকার হয়েছে ১৪ বছরের এক কিশোরী। শনিবার (২ মে) সকালে এই ঘটনায় ভুক্তভোগী কিশোরীর মা বাদী হয়ে আনোয়ারা থানায় মামলা করেছেন। আনোয়ারা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. জুনায়েত চৌধুরী মামলার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

মামলার আসামিরা হলেন রায়পুর ইউনিয়নের আবু তাহের (৪২), রবিউল হোসেন চুমকিয়া (২৪), মো. ফারুক (২৩) ও আনোয়ার হোসেন (২২)।

পুলিশ জানায়, গত সোমবার রাতে ভুক্তভোগী কিশোরী খালাতো বোনের বাড়িতে বেড়াতে যাওয়ার পথে আসামিরা রায়পুর ইউনিয়নের পূর্বগহিরা এলাকার একটি মুদিদোকানে আটকে জোরপূর্বক দলবদ্ধ ধর্ষণ করেন। আসামিরা কিশোরীকে পরদিন মঙ্গলবার পর্যন্ত আটকে রেখে একাধিকবার ধর্ষণ করেন। পরে ভিকটিম নিজের বাড়ি এসে তার মাকে ঘটনা জানানোর পর তিনি জড়িত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে থানায় মামলা দায়ের করেন।

আনোয়ারা থানার ওসি মো. জুনায়েত চৌধুরী বলেন, সকালে মামলা হওয়ার পর থেকে আসামিদের গ্রেপ্তারে অভিযান শুরু হয়েছে।

বিষয়:

চট্টগ্রাম জেলাধর্ষণকিশোরীআনোয়ারাচট্টগ্রাম বিভাগজেলার খবর
‘প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, আমাকে ঢাকায় রেখো না, ঢাকার বাইরে নিয়ে যাও’

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর হঠাৎ রমনা থানা পরিদর্শন, ১০ মিনিটে যা যা করলেন

‘ছোট ভাইকে না মেরে ভাত খাবে না বড় ভাই’

আওয়ামী লীগের সাবেক ছয়বারের এমপি মোসলেম উদ্দিন মারা গেছেন

ইরানের সঙ্গে স্থল বাণিজ্য পথ খুলে দিল পাকিস্তান, যুক্তরাষ্ট্র কি মেনে নেবে

নরসিংদীতে ছোট ভাইয়ের হাতে বড় ভাই খুন, আটক ২

নরসিংদীতে ছোট ভাইয়ের হাতে বড় ভাই খুন, আটক ২

আওয়ামী লীগের সাবেক ছয়বারের এমপি মোসলেম উদ্দিন মারা গেছেন

আওয়ামী লীগের সাবেক ছয়বারের এমপি মোসলেম উদ্দিন মারা গেছেন

‘ছোট ভাইকে না মেরে ভাত খাবে না বড় ভাই’

‘ছোট ভাইকে না মেরে ভাত খাবে না বড় ভাই’

৫০ টাকার লোভ দেখিয়ে শিশুকে যৌন নিপীড়নের অভিযোগ, বৃদ্ধ গ্রেপ্তার

৫০ টাকার লোভ দেখিয়ে শিশুকে যৌন নিপীড়নের অভিযোগ, বৃদ্ধ গ্রেপ্তার

‘প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, আমাকে ঢাকায় রেখো না, ঢাকার বাইরে নিয়ে যাও’

‘প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, আমাকে ঢাকায় রেখো না, ঢাকার বাইরে নিয়ে যাও’

শরীয়তপুরে চোর সন্দেহে যুবককে পিটিয়ে হত্যা, মিলছে না পরিচয়

শরীয়তপুরে চোর সন্দেহে যুবককে পিটিয়ে হত্যা, মিলছে না পরিচয়

ডেমরায় উল্টোপথে আসা ট্রাকচাপায় মোটরসাইকেল চালক নিহত

ডেমরায় উল্টোপথে আসা ট্রাকচাপায় মোটরসাইকেল চালক নিহত

চট্টগ্রামে দলবদ্ধ ধর্ষণের শিকার কিশোরী, ৪ জনের বিরুদ্ধে মামলা

চট্টগ্রামে দলবদ্ধ ধর্ষণের শিকার কিশোরী, ৪ জনের বিরুদ্ধে মামলা

বৃষ্টিতেই ধুয়ে গেল ঢাবির সূর্যসেন হলের নতুন করা রং

বৃষ্টিতেই ধুয়ে গেল ঢাবির সূর্যসেন হলের নতুন করা রং