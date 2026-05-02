চট্টগ্রামে দলবদ্ধ ধর্ষণের শিকার কিশোরী, ৪ জনের বিরুদ্ধে মামলা

চট্টগ্রামের আনোয়ারায় খালাতো বোনের বাসায় বেড়াতে যাওয়ার পথে দলবদ্ধ ধর্ষণের শিকার হয়েছে ১৪ বছরের এক কিশোরী। শনিবার (২ মে) সকালে এই ঘটনায় ভুক্তভোগী কিশোরীর মা বাদী হয়ে আনোয়ারা থানায় মামলা করেছেন। আনোয়ারা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. জুনায়েত চৌধুরী মামলার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
মামলার আসামিরা হলেন রায়পুর ইউনিয়নের আবু তাহের (৪২), রবিউল হোসেন চুমকিয়া (২৪), মো. ফারুক (২৩) ও আনোয়ার হোসেন (২২)।
পুলিশ জানায়, গত সোমবার রাতে ভুক্তভোগী কিশোরী খালাতো বোনের বাড়িতে বেড়াতে যাওয়ার পথে আসামিরা রায়পুর ইউনিয়নের পূর্বগহিরা এলাকার একটি মুদিদোকানে আটকে জোরপূর্বক দলবদ্ধ ধর্ষণ করেন। আসামিরা কিশোরীকে পরদিন মঙ্গলবার পর্যন্ত আটকে রেখে একাধিকবার ধর্ষণ করেন। পরে ভিকটিম নিজের বাড়ি এসে তার মাকে ঘটনা জানানোর পর তিনি জড়িত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে থানায় মামলা দায়ের করেন।
আনোয়ারা থানার ওসি মো. জুনায়েত চৌধুরী বলেন, সকালে মামলা হওয়ার পর থেকে আসামিদের গ্রেপ্তারে অভিযান শুরু হয়েছে।
শরীয়তপুর সদর উপজেলায় চোর সন্দেহে গণপিটুনিতে অজ্ঞাতনামা এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে। গতকাল শুক্রবার ভোরে সদর উপজেলার আংগারিয়া ইউনিয়নের সিঙ্গাইরা এলাকায় এই ঘটনা ঘটে। পরে বেলা ১টার দিকে শরীয়তপুর সদর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়।৬ মিনিট আগে
রাজধানীর ডেমরায় উল্টো পথে আসা ট্রাকচাপায় এক মোটরসাইকেল চালক নিহত হয়েছেন। তাৎক্ষণিকভাবে নিহত ব্যক্তির নাম পরিচয় জানা যায়নি। তাঁর বয়স আনুমানিক ৪০ বছর। আজ শনিবার রাত সাড়ে ৮টার দিকে ডেমরা রোডের দেল্লা ও পাইটি এলাকার মাঝামাঝি স্থানে এই দুর্ঘটনা ঘটে...১১ মিনিট আগে
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাস্টারদা সূর্যসেন হলে সম্প্রতি করা রং বৃষ্টির পানিতেই ধুয়ে যাওয়ার অভিযোগ উঠেছে। এতে নিম্নমানের কাজ ও তদারকির ঘাটতি নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন হলের আবাসিক শিক্ষার্থীরা...১৮ মিনিট আগে
বাংলাদেশের অর্থনীতি ক্রমেই বৈশ্বিক জ্বালানি বাজারের অস্থিরতা ও অভ্যন্তরীণ কাঠামোগত সীমাবদ্ধতার দ্বৈত চাপে পড়ছে। জ্বালানির দাম বৃদ্ধি, দীর্ঘস্থায়ী ডলার-সংকট এবং আমদানিনির্ভরতা দেশের উৎপাদন, কৃষি ও পরিবহন খাতে ব্যাপক প্রভাব ফেলছে। এই বাস্তবতায় অর্থনীতি কি সাময়িক ধাক্কা সামাল দিচ্ছে, নাকি ধীরে ধীরে৪৪ মিনিট আগে