চট্টগ্রামে সাঙ্গু নদীতে ডুবে ভাই-বোনের মৃত্যু

নানাবাড়ি বেড়াতে গিয়ে সাঙ্গু নদীর তীরে খেলছিল দুই ভাই-বোন। একপর্যায়ে স্বজনদের অগোচরে নদীর পানিতে পড়ে যায় তারা। পরে স্বজন ও স্থানীয় লোকজনের চেষ্টায় নদী থেকে উদ্ধার করা হলেও তাদের বাঁচানো যায়নি।
আজ সোমবার বেলা ১১টার দিকে চট্টগ্রামের সাতকানিয়ার আমিলাইষ ইউনিয়নে এ ঘটনা ঘটে।
মৃত শিশুরা হলো আমিলাইষ ইউনিয়নের পূর্ব ডলু নয়াপাড়া এলাকার কৃষক মো. বেলালের ছেলে মো. মাহিন (৫) ও মেয়ে মাহিয়া আক্তার (৬)।
স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, দুই ভাই-বোন নানাবাড়িতে বেড়াতে গিয়ে সকালে বাড়ির আশপাশে খেলাধুলা করছিল। বেলা ১১টার দিকে তারা নানাবাড়ি সংলগ্ন সাঙ্গু নদীর পাড়ে যায়। সেখানে খেলাধুলার সময় কোনো একপর্যায়ে তারা নদীর পানিতে পড়ে যায়। বিষয়টি টের পেয়ে শিশুদের মা ও স্থানীয় লোকজন নদীতে খোঁজাখুঁজি শুরু করেন। কিছু সময় পর দুই শিশুকে নদী থেকে উদ্ধার করে কেরানীহাটের একটি বেসরকারি ক্লিনিকে নেওয়া হয়। সেখানে জরুরি বিভাগে কর্তব্যরত চিকিৎসক দুই শিশুকেই মৃত বলে ঘোষণা করেন।
আমিলাইষ ইউনিয়ন পরিষদের ২ নম্বর ওয়ার্ডের সদস্য মো. নেজাম উদ্দিন আজকের পত্রিকাকে বলেন, শিশু মাহিয়া ও মাহিনের নানাবাড়ি সাঙ্গু নদীর তীর ঘেঁষা পশ্চিম আমিলাইষ ঘাটঘর এলাকায়। আজ সোমবার সকালে মায়ের সঙ্গে তারা নানাবাড়ি বেড়াতে আসে।
শরতের আগমনে পাহাড়ে চেঙ্গী নদীর তীর ও মেঠোপথ ধরে ফুটে উঠেছে শুভ্র কাশফুল। খাগড়াছড়ি-দীঘিনালা উপজেলা সড়কের ‘৮ মাইল’ এলাকায় রাস্তার দুই পাশে ফোটা এসব কাশফুল দেখতে আসা ভ্রমণপিপাসু ও স্থানীয় বাসিন্দাদের উপস্থিতিতে মিলনমেলায় পরিণত হয়...৫ মিনিট আগে
জেলা মৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয় সূত্র জানায়, গত শুক্রবার সকাল থেকে বারনই নদের পানিতে দুর্গন্ধ ছড়িয়ে পড়ে ও মাছ মরে ভাসতে থাকে। বিষয়টি গণমাধ্যমে উঠে এলে জেলা মৎস্য কর্মকর্তা ঘটনাটি তদন্তে তিন সদস্যের কমিটি গঠন করেন। কমিটির সদস্যরা হলেন সিংড়া উপজেলার জ্যেষ্ঠ মৎস্য কর্মকর্তা শাহাদৎ হোসেন, নাটোর...১৮ মিনিট আগে
কক্সবাজার সদরে অভিযান চালিয়ে ৯০ হাজার পিস ইয়াবা ও নগদ ৩৬ লাখ টাকাসহ তিনজনকে আটক করেছে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর। আটকেরা হলেন চট্টগ্রাম জজ আদালতে কর্মরত পুলিশ কর্মকর্তা শহীদুল্লাহর শ্যালক মোমেন মেহেদী আশিক, তাঁর স্ত্রী সাদিয়া এবং তাঁদের এক সহযোগী।১৮ মিনিট আগে
কুষ্টিয়ার দৌলতপুরে পীর হিসেবে পরিচিত আবদুর রহমান ওরফে শামীমের কবর পাকা করে দিয়েছে পরিবার। ভবিষ্যতে আবারও কবর খুঁড়ে দেহাবশেষ তুলে নেওয়ার ঘটনা ঠেকাতে গতকাল রোববার পরিবারের উদ্যোগে ইট দিয়ে গেঁথে কবরটি ঢালাই করা হয়। এর আগে রাতের আঁধারে কবর খুঁড়ে শামীমের দেহাবশেষ তাঁর প্রতিষ্ঠিত দরবারে নিয়ে যাওয়ার...২১ মিনিট আগে