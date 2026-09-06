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জাতীয়

দান করা সম্পত্তি আমৃত্যু ভোগ করতে পারবেন দাতা, সংসদে বিল পাস

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
দান করা সম্পত্তি আমৃত্যু ভোগ করতে পারবেন দাতা, সংসদে বিল পাস
ফাইল ছবি

সম্পত্তি দান করার পর দাতা নিজে জীবিত থাকা পর্যন্ত ওই সম্পত্তি ভোগ করতে পারবেন—এমন বিধান রেখে সম্পত্তি হস্তান্তর আইনের সংশোধনী জাতীয় সংসদে পাস হয়েছে। বিলে বলা হয়েছে, পিতা-মাতা বা পিতামহ/মাতামহ কর্তৃক তাঁর সন্তান বা নাতি-নাতনিকে (অথবা বিপরীতক্রমে) অথবা স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সম্পত্তি দান করার পর দাতা নিজে জীবিত থাকা পর্যন্ত ওই সম্পত্তি ভোগ করতে পারবেন।

আজ রোববার জাতীয় সংসদে ১৮৮২ সালের দ্যা ট্রান্সফার অব প্রোপার্টি (অ্যামেন্ডমেন্ট) বিল সংসদে পাস হয়। আইনমন্ত্রী আসাদুজ্জামান বিলটি সংসদে পাসের জন্য উত্থাপন করেন। বিলের ওপর আনা জনমত যাচাই-বাছাই কমিটিতে পাঠানো ও সংশোধনী প্রস্তাবগুলো নিষ্পত্তি শেষে বিলটি পাস হয়।

বিলের উদ্দেশ্য ও কারণ সংবলিত বিবৃতিতে আইনমন্ত্রী বলেন, বিদ্যমান আইনে সম্পত্তি হস্তান্তরের পদ্ধতি সম্পর্কে বিধান থাকলেও দাতার জীবনকাল পর্যন্ত সম্পত্তির ভোগাধিকার সংরক্ষণ করে দান করার বিষয়ে কোনো সুনির্দিষ্ট বিধান নেই।

আইনমন্ত্রী বলেন, প্রস্তাবিত জীবনকালীন ভোগাধিকার সংরক্ষণপূর্বক দান হবে-সম্পত্তি হস্তান্তরেরে একটি স্বতন্ত্র পদ্ধতি। এই বিধান সব ধর্মাবলম্বীদের ক্ষেত্রে সমভাবে প্রযোজ্য হবে। এর ফলে প্রচলিত সাধারণ দান, মুসলিম আইনের অধীন হেবা বা আইন দ্বারা স্বীকৃত অন্য কোনো প্রকার সম্পত্তি হস্তান্তরের ওপর কোনো প্রভাব পড়বে না বা সাংঘর্ষিক পরিস্থিতি তৈরি করবে না।

তবে এই আইনের দ্বারা হকদারের হকও বিনষ্ট হওয়ার আশঙ্কা আছে দাবি করে বিল পাসের আলোচনায় বিরোধীদলীয় নেতা শফিকুর রহমান বলেন, আইনের উদ্দেশ্য নিয়ে আমার কোনো প্রশ্ন নেই। এই আইনের সঙ্গে শরিয়াহর স্পষ্টত কন্ট্রাডিকশন আছে। এখানে আমার প্রশ্ন হচ্ছে-আমরা কি কুরআনের মূলনীতি কি রাখব, না কি বাদ দেবো? আমি মনে করি এটা খুবই স্পর্শকাতর বিষয়। এটি কুরআন সুন্নাহর মূলনীতি ও প্রয়োগের সঙ্গে সম্পর্কিত বিষয়। এই আইন এভাবে উপস্থাপন করার জন্য সমাজে ব্যাপক উচ্ছৃঙ্খলা ও বিশৃঙ্খলা তৈরির আশঙ্কা রয়েছে।

এ ছাড়াও পাস হওয়া আইনটি কুরআন-সুন্নাহ্ বিরোধী উল্লেখ করে জামায়াতে ইসলামীর সংসদ সদস্য নাজিবুর রহমান বলেন, নির্বাচনের আগে বিএনপি বলেছিল তারা কুরআন-সুন্নাহ্ বিরোধী কোনো আইন প্রণয়ন করবে না। কিন্তু তারা কুরআন-সুন্নাহর সুস্পষ্ট বিরোধী এই আইন পাস করতে যাচ্ছে। ইসলামিক স্কলারদেরও এই আইনটি নিয়ে ঘোর আপত্তি রয়েছে।

নাজিবুর রহমান আরও বলেন, পিতা-মাতা সন্তানদের নামে সম্পত্তি লিখে দেওয়ার পর অনেক সময় সন্তানেরা পিতা-মাতাকে বের করে দেয়। এটা বাস্তবতা ও দুঃখজনক ঘটনা। কিন্তু এই সামাজিক সমস্যার সমাধান করতে গিয়ে ইসলামী বিধানকে পাশ কাটানোর সুযোগ নেই।

চুয়াডাঙ্গা-১ আসনের সংসদ সদস্য মাসুদ পারভেজ বলেন, সকল সন্তান পিতা-মাতার সঙ্গে এই আচরণ করছেন না। গুটিকয়েক অপরাধীর সঙ্গে আমাদের মূল চিন্তা ও বিশ্বাসের সাংঘর্ষিক আইন আমরা পাস করতে পারি না।

শেরপুর-১ আসনের সংসদ সদস্য রাশেদুল ইসলাম বলেন, সংবিধানে ৭০ অনুচ্ছেদ বলে একটি নিয়ম থাকলেও, আমি বিশ্বাস করি-অধিকাংশ সংসদ সদস্য এই আইন পাসের সময় হয় বিরোধিতা করবেন, না হয় চুপ থাকবেন। ইসলামিক উত্তরাধিকারের সঙ্গে সাংঘর্ষিক একটি কাঠামো তৈরি হলে, তা আমরা মেনে নিতে পারি না।

ময়মনসিংহ-৬ আসনের সংসদ সদস্য কামরুল হাসান বলেন, এই আইনটি সংশোধন করতে গিয়ে মুসলিম পারিবারিক আইনে হাত দেওয়া হয়েছে। মানবাধিকারের কথা বলে কৌশলে এই আইন পাস করা হচ্ছে। এই আইন সকল ধর্মের জন্য প্রযোজ্য হবে বলে যে বিধান যুক্ত করা হয়েছে, তাতে আমাদের চরম আপত্তি রয়েছে। এই আইন পর্যালোচনা করা না হলে, জনবিক্ষোভের আশঙ্কা রয়েছে।

স্বতন্ত্র সংসদ সদস্য রুমিন ফারহানা পিতা-মাতার কথা বিবেচনা করে এই বিল আনার জন্য সরকারকে ধন্যবাদ জানান।

এ সব দাবির জবাবে আইনমন্ত্রী আসাদুজ্জামান বলেন, এই আইন হেবা বা অন্যভাবে সম্পত্তি হস্তান্তরের ওপর প্রভাব ফেলবে না। এখানে আমরা মুসলিম ল’কে টাচ করিনি। এই আইনে যে গিফট (সম্পত্তি হস্তান্তর) এর কথা বলা হচ্ছে, তা হেবা নয়। এটি হেবার সঙ্গে সম্পর্কিত নয়। এই আইনে হেবা বা অন্য কোনো সম্পত্তি হস্তান্তর বাধাগ্রস্ত হবে না।

মুসলিম পারিবারিক আইনের প্রসঙ্গ টেনে আইনমন্ত্রী বলেন, সামাজিক বাস্তবতার কথা চিন্তা করে এই বিলটি এনেছি।

বক্তব্যে ইসলামী ব্যাংকিং প্রসঙ্গ টেনে আইনমন্ত্রী বলেন, ইসলামিক আইনে সুদ নয়, মুনাফা নেওয়া হয়। ওনারা মুনাফা নেন কিন্তু লোকসানের ভাগ নেন না। লোকসানের ভাগদান না হলে ইসলামিক এই ব্যাংকিং সিস্টেম অনুমোদিত না। কিন্তু এটা চলছে!

একাধিক মুসলিম দেশের উদাহরণ দিয়ে আসাদুজ্জামান বলেন, আমরা বিশ্বাস করি-এই আইন অগণিত পিতা-মাতার শান্তিতে শেষ নিশ্বাস ফেলতে সহায়তা করবে। এই আইন সমাজের চাহিদা পূরণ করবে। এই আইন মুসলিম পারিবারিক আইন ১৯৬১ এর তুলনায় ইসলামের সঙ্গে অসাংঘর্ষিক।

বিষয়:

আইন মন্ত্রণালয়সংসদআইনআইনমন্ত্রীজামায়াতে ইসলামী
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