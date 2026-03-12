বোয়ালখালীতে প্লাস্টিক কারখানা শ্রমিকদের বিক্ষোভ, ২ সাংবাদিক আহত

চট্টগ্রামের বোয়ালখালীতে এন. মোহাম্মদ প্লাস্টিক কারখানার শ্রমিকেরা বিভিন্ন দাবি-দাওয়া নিয়ে বিক্ষোভ করেছে। এ সময় শ্রমিকেরা সাংবাদিক ও পুলিশের ওপর চড়াও হয় এবং কিছু সময় তাদের অবরুদ্ধ করে রাখে।
আজ বৃহস্পতিবার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে এ ঘটনা ঘটে। আহতরা হলেন–দৈনিক সংবাদ পত্রিকার দেবাশীষ বড়ুয়া রাজু (৫৫) ও দৈনিক পূর্বকোণ পত্রিকার পূজন সেন (৩৯)।
জানা যায়, বিভিন্ন দাবি-দাওয়া নিয়ে বৃহস্পতিবার এন. মোহাম্মদ প্লাস্টিক কারখানার শ্রমিকেরা বিক্ষোভ করেন। এ সময় সেখানে উপস্থিত শ্রমিকেরা সাংবাদিক ও পুলিশের ওপর চড়াও হয় এবং কিছু সময় তাদের অবরুদ্ধ করে রাখে।
খবর পেয়ে বোয়ালখালী থানা–পুলিশ, শিল্প পুলিশ ও প্রেস ক্লাব নেতৃবৃন্দ ঘটনাস্থলে পৌঁছালেও কারখানার ভেতরে প্রবেশ করতে পারেননি। দীর্ঘ চেষ্টার পর অবরুদ্ধ হয়ে পড়া সাংবাদিক ও ভেতরে থাকা শিল্প পুলিশের এএসআই মিজানকে উদ্ধার করা হয়। পরে আহত সাংবাদিকদের উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসা দেওয়া হয়।
এ বিষয় কথা বলতে মালিক ও শ্রমিক পক্ষের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করে কাউকে পাওয়া যায়নি।
জানতে চাইলে বোয়ালখালী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মাহফুজুর রহমান আজকের পত্রিকাকে বলেন, অবরুদ্ধ হয়ে পড়া আহত দুই সাংবাদিকদের উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। পুলিশ আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় কারখানার বাইরে অবস্থান করছে।
সিরাজগঞ্জের উল্লাপাড়ায় রেলসেতুতে ছবি তুলতে গিয়ে ট্রেনের ধাক্কায় ফয়সাল কবির (২৫) নামে এক যুবক নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় সামির হোসেন (২৪) নামে আরও এক যুবক আহত হন।৮ মিনিট আগে
যশোরে এবার আবিদ হোসেন (২৬) নামের গ্রামীণফোনের এক কর্মীকে অপহরণের অভিযোগ উঠেছে। অপহরণকারীরা তাঁর পরিবারের কাছে এক লাখ টাকা মুক্তিপণ দাবি করেছে জানিয়ে কোতোয়ালি মডেল থানায় অভিযোগ করেছেন স্ত্রী। এদিকে আবিদের বিরুদ্ধে অর্থ আত্মসাতের জন্য আত্মগোপনের অভিযোগে একই থানায় লিখিত অভিযোগ করেছেন....৯ মিনিট আগে
ঝিনাইদহের শৈলকুপায় মসজিদের কমিটি গঠন নিয়ে দুই পক্ষের সংঘর্ষে অন্তত ১৫ জন আহত হয়েছে। সংঘর্ষ চলাকালে বেশ কয়েকটি বাড়িঘর ভাঙচুর করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার সকাল ১০টার দিকে উপজেলার জালিয়াপাড়া গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।১১ মিনিট আগে
টঙ্গীতে ছিনতাই ও মাদক কারবারের সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে ১৬ জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। আজ বৃহস্পতিবার টঙ্গীর এরশাদনগর ও ব্যাংক মাঠ বস্তিতে এ অভিযান চালানো হয়।১৮ মিনিট আগে