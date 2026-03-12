Ajker Patrika
চট্টগ্রাম

বোয়ালখালীতে প্লাস্টিক কারখানা শ্রমিকদের বিক্ষোভ, ২ সাংবাদিক আহত

বোয়ালখালী (চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি
বোয়ালখালীতে প্লাস্টিক কারখানা শ্রমিকদের বিক্ষোভ, ২ সাংবাদিক আহত
বোয়ালখালীতে প্লাস্টিক কারখানায় শ্রমিক বিক্ষোভে সাংবাদিক আহত। ছবি: আজকের পত্রিকা

চট্টগ্রামের বোয়ালখালীতে এন. মোহাম্মদ প্লাস্টিক কারখানার শ্রমিকেরা বিভিন্ন দাবি-দাওয়া নিয়ে বিক্ষোভ করেছে। এ সময় শ্রমিকেরা সাংবাদিক ও পুলিশের ওপর চড়াও হয় এবং কিছু সময় তাদের অবরুদ্ধ করে রাখে।

আজ বৃহস্পতিবার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে এ ঘটনা ঘটে। আহতরা হলেন–দৈনিক সংবাদ পত্রিকার দেবাশীষ বড়ুয়া রাজু (৫৫) ও দৈনিক পূর্বকোণ পত্রিকার পূজন সেন (৩৯)।

জানা যায়, বিভিন্ন দাবি-দাওয়া নিয়ে বৃহস্পতিবার এন. মোহাম্মদ প্লাস্টিক কারখানার শ্রমিকেরা বিক্ষোভ করেন। এ সময় সেখানে উপস্থিত শ্রমিকেরা সাংবাদিক ও পুলিশের ওপর চড়াও হয় এবং কিছু সময় তাদের অবরুদ্ধ করে রাখে।

খবর পেয়ে বোয়ালখালী থানা–পুলিশ, শিল্প পুলিশ ও প্রেস ক্লাব নেতৃবৃন্দ ঘটনাস্থলে পৌঁছালেও কারখানার ভেতরে প্রবেশ করতে পারেননি। দীর্ঘ চেষ্টার পর অবরুদ্ধ হয়ে পড়া সাংবাদিক ও ভেতরে থাকা শিল্প পুলিশের এএসআই মিজানকে উদ্ধার করা হয়। পরে আহত সাংবাদিকদের উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসা দেওয়া হয়।

এ বিষয় কথা বলতে মালিক ও শ্রমিক পক্ষের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করে কাউকে পাওয়া যায়নি।

জানতে চাইলে বোয়ালখালী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মাহফুজুর রহমান আজকের পত্রিকাকে বলেন, অবরুদ্ধ হয়ে পড়া আহত দুই সাংবাদিকদের উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। পুলিশ আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় কারখানার বাইরে অবস্থান করছে।

বিষয়:

বিক্ষোভচট্টগ্রাম বিভাগকারখানাচট্টগ্রামবোয়ালখালীআহতজেলার খবরসাংবাদিকতাসাংবাদিক
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

দিনাজপুরের চিরিরবন্দর: মৌসুমে অকেজো ৩ ড্যাম

দিনাজপুরের চিরিরবন্দর: মৌসুমে অকেজো ৩ ড্যাম

ইফতার পার্টিতে শেখ হাসিনাকে ফিরিয়ে আনার শপথ, ভিডিও ভাইরাল

ইফতার পার্টিতে শেখ হাসিনাকে ফিরিয়ে আনার শপথ, ভিডিও ভাইরাল

হামলায় মোজতবা খামেনির মুখে আঘাত, পায়ের হাড়ে চিড়

হামলায় মোজতবা খামেনির মুখে আঘাত, পায়ের হাড়ে চিড়

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে চাকরির সুযোগ

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে চাকরির সুযোগ

যুদ্ধ শুরুর পর চীনে ১ কোটি ব্যারেলের বেশি তেল পাঠিয়েছে ইরান

যুদ্ধ শুরুর পর চীনে ১ কোটি ব্যারেলের বেশি তেল পাঠিয়েছে ইরান

সম্পর্কিত

সিরাজগঞ্জে রেলসেতুতে ছবি তুলতে গিয়ে ট্রেনের ধাক্কায় যুবক নিহত

সিরাজগঞ্জে রেলসেতুতে ছবি তুলতে গিয়ে ট্রেনের ধাক্কায় যুবক নিহত

‘তোর ছেলেরে যদি বাঁচাতে চাস, এক লাখ টাকা মেরে দে’

‘তোর ছেলেরে যদি বাঁচাতে চাস, এক লাখ টাকা মেরে দে’

ঝিনাইদহে মসজিদের কমিটি গঠন নিয়ে দুই পক্ষের সংঘর্ষ, আহত ১৫

ঝিনাইদহে মসজিদের কমিটি গঠন নিয়ে দুই পক্ষের সংঘর্ষ, আহত ১৫

টঙ্গীতে ২টি বস্তি এলাকায় পুলিশের অভিযান, গ্রেপ্তার ১৬

টঙ্গীতে ২টি বস্তি এলাকায় পুলিশের অভিযান, গ্রেপ্তার ১৬