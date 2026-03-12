Ajker Patrika
বরগুনা

কুড়িয়ে পাওয়া লক্ষাধিক টাকা স্কুলশিক্ষককে ফেরত দিলেন ব্যবসায়ী

বরগুনা প্রতিনিধি
কুড়িয়ে পাওয়া লক্ষাধিক টাকা স্কুলশিক্ষককে ফেরত দিলেন ব্যবসায়ী
কুড়িয়ে পাওয়া লক্ষাধিক টাকা স্কুলশিক্ষক খলিলুর রহমানকে ফেরত দেন ব্যবসায়ী মো. বশির উদ্দিন। ছবি: আজকের পত্রিকা

বরগুনায় এক স্কুলশিক্ষককে কুড়িয়ে পাওয়া লক্ষাধিক টাকা ফেরত দিয়েছেন স্থানীয় কাঁচামাল ব্যবসায়ী মো. বশির উদ্দিন। এ ঘটনায় প্রশংসায় ভাসছেন ওই ব্যবসায়ী। আজ বৃহস্পতিবার (১২ মার্চ) সকালে টাকার প্রকৃত মালিক বরগুনা সরকারি বালিকা উচ্চবিদ্যালয়ের শিক্ষক খলিলুর রহমানকে টাকাগুলো ফেরত দেওয়া হয়।

ব্যবসায়ী বশির উদ্দিন জানান, গতকাল বুধবার সকাল ১০টার দিকে বরগুনা পৌরশহরের সদর রোড হয়ে স্টেডিয়ামের দিকে যাচ্ছিলেন তিনি। এ সময় স্টেডিয়াম এলাকায় সড়কের পাশে একটি খাম পরে থাকতে দেখেন তিনি। পরে খামটির মধ্যে কিছু আছে ভেবে হাতে তুললে ভেতরে অনেক টাকা দেখতে পান। এরপর আশপাশের লোকজনকে জানালেও ওই টাকার প্রকৃত মালিক খুঁজে না পাওয়ায় মাইকিং করাসহ বিভিন্ন পরিচিত মানুষের ফেসবুকে বিষয়টি জানিয়ে পোস্ট করতে বলেন। পরবর্তীকালে মাইকিং শুনে যোগাযোগ করলে স্কুলশিক্ষক খলিলুর রহমানকে কুড়িয়ে পাওয়া ১ লাখ ২৩ হাজার টাকা ফেরত দেন ব্যবসায়ী বশির উদ্দিন।  

হারানো টাকা ফেরত পেয়ে স্কুলশিক্ষক মো. খলিলুর রহমান বলেন, গরু কিনে জাকাত দেওয়ার উদ্দেশ্যে টাকাটা নির্ধারণ করে রেখেছিলেন। প্যান্টের পকেটে মোবাইল ফোন এবং অন্য টাকার সঙ্গে আলাদা একটি খামে ওই টাকা ছিল। কিন্তু অজান্তেই পকেট থেকে টাকার খামটি রাস্তায় পড়ে যায়। এরপর বিভিন্ন জায়গায় খোঁজাখুঁজি করেও টাকা পাননি। পরবর্তীকালে মাইকিং শুনে যোগাযোগ করলে হারিয়ে যাওয়া টাকা তিনি ফেরত পান।

স্কুলশিক্ষক বলেন, তাঁর টাকাগুলো যিনি পেয়ে ফেরত দিয়েছেন তিনি সত্যি মহানুভব। নগদ টাকার লোভ সামলানো এটি আসলেই একটি বড় ইমানের পরিচয়। নিখুঁত ইমান ও সততা না থাকলে লোভ সামলানো অসম্ভব।

বিষয়:

বরগুনাস্কুলশিক্ষকটাকাবরগুনা সদরব্যবসায়ী
কুড়িয়ে পাওয়া লক্ষাধিক টাকা স্কুলশিক্ষককে ফেরত দিলেন ব্যবসায়ী

কুড়িয়ে পাওয়া লক্ষাধিক টাকা স্কুলশিক্ষককে ফেরত দিলেন ব্যবসায়ী