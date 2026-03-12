কুড়িয়ে পাওয়া লক্ষাধিক টাকা স্কুলশিক্ষককে ফেরত দিলেন ব্যবসায়ী

বরগুনায় এক স্কুলশিক্ষককে কুড়িয়ে পাওয়া লক্ষাধিক টাকা ফেরত দিয়েছেন স্থানীয় কাঁচামাল ব্যবসায়ী মো. বশির উদ্দিন। এ ঘটনায় প্রশংসায় ভাসছেন ওই ব্যবসায়ী। আজ বৃহস্পতিবার (১২ মার্চ) সকালে টাকার প্রকৃত মালিক বরগুনা সরকারি বালিকা উচ্চবিদ্যালয়ের শিক্ষক খলিলুর রহমানকে টাকাগুলো ফেরত দেওয়া হয়।
ব্যবসায়ী বশির উদ্দিন জানান, গতকাল বুধবার সকাল ১০টার দিকে বরগুনা পৌরশহরের সদর রোড হয়ে স্টেডিয়ামের দিকে যাচ্ছিলেন তিনি। এ সময় স্টেডিয়াম এলাকায় সড়কের পাশে একটি খাম পরে থাকতে দেখেন তিনি। পরে খামটির মধ্যে কিছু আছে ভেবে হাতে তুললে ভেতরে অনেক টাকা দেখতে পান। এরপর আশপাশের লোকজনকে জানালেও ওই টাকার প্রকৃত মালিক খুঁজে না পাওয়ায় মাইকিং করাসহ বিভিন্ন পরিচিত মানুষের ফেসবুকে বিষয়টি জানিয়ে পোস্ট করতে বলেন। পরবর্তীকালে মাইকিং শুনে যোগাযোগ করলে স্কুলশিক্ষক খলিলুর রহমানকে কুড়িয়ে পাওয়া ১ লাখ ২৩ হাজার টাকা ফেরত দেন ব্যবসায়ী বশির উদ্দিন।
হারানো টাকা ফেরত পেয়ে স্কুলশিক্ষক মো. খলিলুর রহমান বলেন, গরু কিনে জাকাত দেওয়ার উদ্দেশ্যে টাকাটা নির্ধারণ করে রেখেছিলেন। প্যান্টের পকেটে মোবাইল ফোন এবং অন্য টাকার সঙ্গে আলাদা একটি খামে ওই টাকা ছিল। কিন্তু অজান্তেই পকেট থেকে টাকার খামটি রাস্তায় পড়ে যায়। এরপর বিভিন্ন জায়গায় খোঁজাখুঁজি করেও টাকা পাননি। পরবর্তীকালে মাইকিং শুনে যোগাযোগ করলে হারিয়ে যাওয়া টাকা তিনি ফেরত পান।
স্কুলশিক্ষক বলেন, তাঁর টাকাগুলো যিনি পেয়ে ফেরত দিয়েছেন তিনি সত্যি মহানুভব। নগদ টাকার লোভ সামলানো এটি আসলেই একটি বড় ইমানের পরিচয়। নিখুঁত ইমান ও সততা না থাকলে লোভ সামলানো অসম্ভব।
কিডনি প্রতিস্থাপনের নামে রোগীদের তুরস্কে নিয়ে জিম্মি করে অর্থ আদায়ের অভিযোগে এক প্রতারক চক্রের পাঁচ সদস্যকে গ্রেপ্তার করেছে র্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র্যাব)। গ্রেপ্তার ব্যক্তিদের মধ্যে রয়েছেন নুরুজ্জামান রাজু, যিনি তুরস্কভিত্তিক একটি স্বাস্থ্যসেবা সহায়তাকারী প্রতিষ্ঠানের সাবেক কর্মী বলে জানিয়েছে১৩ মিনিট আগে
বাগেরহাট জেলার রামপালের বেইলি ব্রিজ নামক স্থানে খুলনা-মোংলা মহাসড়কে নৌবাহিনীর বাস-মাইক্রোবাসের মধ্যে সংঘর্ষ হয়েছে। এতে দুটি শিশুসহ ১২ জন নিহত হয়েছেন।৩০ মিনিট আগে
শিবালয়ে মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনায় মোটরসাইকেল আরোহী স্বামী-স্ত্রীর মৃত্যু হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার ঢাকা-আরিচা মহাসড়কের বরংগাইল বাসস্ট্যান্ড এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।১ ঘণ্টা আগে
আনোয়ারায় বিশেষ অভিযান চালিয়ে কিশোর গ্যাং সম্রাট গ্রুপের প্রধানসহ তিনজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। এ সময় ধস্তাধস্তিতে তিন পুলিশ সদস্য আহত হয়েছেন।১ ঘণ্টা আগে