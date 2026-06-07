Ajker Patrika
টাঙ্গাইল

টাঙ্গাইল চেম্বারের সভাপতি নির্বাচিত হলেন টিটু

টাঙ্গাইল প্রতিনিধি 
টাঙ্গাইল চেম্বারের সভাপতি নির্বাচিত হলেন টিটু
বেনজির আহমেদ টিটু। ছবি: সংগৃহীত

টাঙ্গাইল চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির পরিচালনা পরিষদের নির্বাচনে দীর্ঘ ৩০ বছর পর সরাসরি ভোটে সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন বেনজির আহমেদ টিটু। তিনি বিএনপির ঢাকা বিভাগীয় সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক। নির্বাচিত পরিচালকদের ভোটে দুই বছরের জন্য টাঙ্গাইল চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির সভাপতি, ঊর্ধ্বতন সহসভাপতি, সহসভাপতি নির্বাচিত করা হয়।

টাঙ্গাইল জেলা আইনজীবী সমিতির সাধারণ সম্পাদক ও টাঙ্গাইল চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির নির্বাচন পরিচালনা কমিটির প্রধান সাঈদুল ইসলাম রোববার এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

পরিষদের অন্য নির্বাচিত কর্মকর্তারা হচ্ছেন ঊর্ধ্বতন সহসভাপতি স্বপন ঘোষ, সহসভাপতি খন্দকার রাশেদুল আলম, মো. নুরুল আলম, দুলাল চন্দ্র সাহা ও সৈয়দ যুবায়ের আব্দুল্লাহ।

এর আগে গত ২ জুন টাঙ্গাইল ক্লাব মিলনায়তনে পরিচালক পদে ভোটগ্রহণ শেষে রাতেই ফলাফল ঘোষণা করা হয়। এতে পরিচালক পদে ‘এ’ শ্রেণিতে ১৮ জন এবং ‘বি’ শ্রেণিতে ১২ জন নির্বাচিত হন। নব নির্বাচিত পরিচালকরা ৬ জুন শনিবার রাতে ভোট দিয়ে তাদেরকে নির্বাচিত করেন।

‘এ’ শ্রেণিতে নির্বাচিত পরিচালকরা হলেন বেনজীর আহমেদ টিটু, মো. নুরুল আলম, নাজমুল আহসান, শংকর সরকার, স্বপন ঘোষ, আখতার হোসেন খান, খন্দকার রাশেদুল আলম, তারেকুল ইসলাম (ঝলক), বিশ্বজিৎ কুমার সাহা (লিটন), আনবসুর রহমান চৌধুরী, সামসুর রহমান চৌধুরী, প্রভাত কুমার ধর, দুলাল চন্দ্র সাহা, খন্দকার আব্দুল মোকাদ্দেম, মির্জা জিয়াউর রহমান, মো. নুরুল ইসলাম (রবিন), মো. সরোয়ার হোসেন খান ও মো. আব্দুল্লাহ হেল কাফি।

‘বি’ শ্রেণিতে নির্বাচিত ১২ জন পরিচালক হলেন মো. রোকনউদ্দিন, সৈয়দ যুবায়ের আব্দুল্লাহ, ইকবাল হোসেন জুয়েল, আবু সাঈদ চৌধুরী, মো. ফয়জুল ইসলাম, সাইফুল ইসলাম, কাজী শফিকুল ইসলাম (লিটন), মো. আরিফ হোসেন, মীর মিরাজ হোসেন, আজিম উদ্দিন রবিন, পলাশ চন্দ্র বসাক ও খন্দকার নাজমুল হায়দার (সৈকত)।

বিষয়:

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