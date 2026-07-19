Ajker Patrika
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চট্টগ্রাম

জমিতে পড়ে থাকা তারে বিদ্যুতায়িত হয়ে দুই শ্রমিকের মৃত্যু

 ফটিকছড়ি (চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি
জমিতে পড়ে থাকা তারে বিদ্যুতায়িত হয়ে দুই শ্রমিকের মৃত্যু
জমি থেকে দুইজনের মরদেহ উদ্ধার করে স্থানীয়রা। ছবি: আজকের পত্রিকা

চট্টগ্রামের ফটিকছড়ি উপজেলায় জমিতে ধানের চারা রোপণের সময় বিদ্যুতায়িত হয়ে দুই কৃষিশ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। আজ রোববার বেলা ৩টার দিকে উপজেলার পাইন্দং ইউনিয়নের ১ নম্বর ওয়ার্ডের ফকিরাচান গ্রামের ফটিকছড়ি বিলে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহতরা হলেন ভূজপুর ইউনিয়নের ৮ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা আবুল কাশেমের ছেলে মো. হাসেম (৪৫) এবং একই এলাকার মাহবুবুল আলমের ছেলে মো. ইউনুস (৩৫)। তাঁরা দুজনেই দৈনিক মজুরিভিত্তিক কৃষিশ্রমিক হিসেবে কাজ করতেন।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, দুপুরে ফটিকছড়ি বিলে ধানের চারা রোপণের কাজ করছিলেন হাসেম ও ইউনুস। এ সময় বিলের পাশ দিয়ে যাওয়া একটি বিদ্যুতের খুঁটি থেকে ছিঁড়ে পড়া বৈদ্যুতিক তার জমির পানিতে পড়ে ছিল। কাজ করার একপর্যায়ে তাঁরা ওই স্থানের সংস্পর্শে এলে ঘটনাস্থলেই মারা যান।

দুর্ঘটনার পর উদ্ধার কার্যক্রমে বিলম্বের অভিযোগ তুলে ক্ষোভ প্রকাশ করেন স্থানীয়রা। তাঁদের দাবি, খবর দেওয়ার পরও ফায়ার সার্ভিস ও থানা পুলিশের সদস্যরা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছাননি। পরে স্থানীয় বাসিন্দারাই দুই কৃষিশ্রমিকের মরদেহ উদ্ধার করে নিজ নিজ বাড়িতে নিয়ে যান।

ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে স্থানীয় ইউপি সদস্য মো. ইব্রাহীম বলেন, বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে ঘটনাস্থলেই দুই কৃষিশ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। পরে স্থানীয়রা তাঁদের মরদেহ উদ্ধার করেন।

ফটিকছড়ি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রবিউল আলম খান বলেন, বিদ্যুৎস্পৃষ্টে দুই শ্রমিকের মৃত্যুর খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পাঠানো হয়েছে। ঘটনাটি তদন্ত করে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

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