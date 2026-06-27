Ajker Patrika
চট্টগ্রাম

নিজ কক্ষ থেকে গৃহবধূর মরদেহ উদ্ধার, আত্মহত্যা নাকি হত্যা

সীতাকুণ্ড (চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি 
নিজ কক্ষ থেকে গৃহবধূর মরদেহ উদ্ধার, আত্মহত্যা নাকি হত্যা
প্রতীকী ছবি

চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডে নিজ কক্ষ থেকে ইসরাত জাহান সামিয়া (১৯) নামে এক গৃহবধূর মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। শনিবার সকাল সাড়ে ১০টার দিকে উপজেলার পৌর সদরের নলুয়াপাড়া এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

নিহত সামিয়া ওই এলাকার প্রবাসী মো. বাহার উদ্দিন শাহিনের স্ত্রী এবং মো. ফসিউল আলমের পুত্রবধূ। তিনি উপজেলার সৈয়দপুর ইউনিয়নের পূর্ব সৈয়দপুর এলাকার আলী আকবরের মেয়ে। প্রায় এক বছর আগে পারিবারিকভাবে তাঁর বিয়ে হয়।

পুলিশ জানায়, নিহতের স্বামী ও শ্বশুরবাড়ির সদস্যদের দাবি, শনিবার সকালে নিজ কক্ষের বিছানায় সামিয়াকে অচেতন অবস্থায় দেখতে পান পরিবারের সদস্যরা। পরে তাঁকে উদ্ধার করে সীতাকুণ্ড উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

এদিকে, সামিয়ার স্বামী ও শ্বশুরবাড়ির লোকজন ঘটনাটিকে আত্মহত্যা বলে দাবি করলেও তাঁর পরিবারের সদস্যরা পরিকল্পিত হত্যার অভিযোগ তুলেছেন।

নিহতের চাচা মোয়াজ্জাম হোসেন জানান, এক সপ্তাহ বাবার বাড়িতে থাকার পর দুই দিন আগে সামিয়া শ্বশুরবাড়িতে ফিরে যান। শনিবার সকালে তাঁর মৃত্যুর খবর পেয়ে পরিবারের সদস্যরা সেখানে ছুটে যান। তিনি আরও বলেন, ‘স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কোনো পারিবারিক কলহ ছিল বলে আমাদের জানা নেই। তাই এটি আত্মহত্যা হলে তার কারণ রহস্যজনক। আমরা ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন পাওয়ার পর আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করব।’

সীতাকুণ্ড থানার পরিদর্শক (তদন্ত) মো. আলমগীর জানান, মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। প্রাথমিকভাবে এটি আত্মহত্যার ঘটনা বলে ধারণা করা হলেও ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন পাওয়ার পর মৃত্যুর প্রকৃত কারণ নিশ্চিত হওয়া যাবে।

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