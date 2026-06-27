Ajker Patrika
ঢাকা

নারায়ণগঞ্জের যেসব এলাকায় ২৪ ঘণ্টা গ্যাস সরবরাহ বন্ধ থাকবে

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
নারায়ণগঞ্জের যেসব এলাকায় ২৪ ঘণ্টা গ্যাস সরবরাহ বন্ধ থাকবে

ঢাকা-সিলেট মহাসড়ক উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় গ্যাস পাইপলাইন স্থানান্তরের কাজের জন্য নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জ ও আড়াইহাজারসহ বেশ কিছু এলাকায় টানা ২৪ ঘণ্টা গ্যাস সরবরাহ সম্পূর্ণ বন্ধ থাকবে।

তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিশন অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন আজ শনিবার এক জরুরি বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য জানিয়েছে।

বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, আগামীকাল রোববার সকাল ৯টা থেকে শুরু হয়ে এই গ্যাস সরবরাহ বন্ধের সিদ্ধান্ত সোমবার সকাল ৯টা পর্যন্ত কার্যকর থাকবে।

তিতাস গ্যাস কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, সা‌সেক (SASEC) রোড কানেকটিভিটি প্রকল্পের আওতায় ঢাকা-‌সি‌লেট মহাসড়ক চার লেনে উন্নীতকরণের কাজ চলছে। এই উন্নয়ন কার্যক্রমের অংশ হিসেবে রূপগঞ্জের গোলাকান্দাইল মোড় এলাকায় বিদ্যমান গ্যাস সঞ্চালন ও বিতরণ পাইপলাইন স্থানান্তরের কাজ করা হবে। আর এই কারিগরি কাজের জন্যই সাময়িকভাবে গ্যাস সরবরাহ বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

যেসব এলাকায় প্রভাব পড়বে

নির্ধারিত ২৪ ঘণ্টা সময়ে নিচের এলাকাগুলোর সব শ্রেণির গ্রাহকের (আবাসিক, বাণিজ্যিক ও শিল্প) গ্যাস সরবরাহ সম্পূর্ণ বন্ধ থাকবে:

ভুলতা

গাউছিয়া

মুড়াপাড়া

আড়াইহাজার

কাঞ্চন

এ ছাড়া তিতাস গ্যাস কর্তৃপক্ষ সতর্ক করে জানিয়েছে, এই এলাকাগুলোর আশপাশের সংলগ্ন অঞ্চলগুলোতেও ওই সময়ে গ্যাসের চাপ কম থাকতে পারে বা সাময়িকভাবে গ্যাস সরবরাহ বিঘ্নিত হতে পারে।

গ্রাহকদের এই সাময়িক ও অপ্রত্যাশিত অসুবিধার জন্য তিতাস গ‍্যাস কর্তৃপক্ষ আন্তরিকভাবে দুঃখ প্রকাশ করেছে। একই সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এলাকার শিল্পকারখানা ও আবাসিক গ্রাহকদের এই সময়ের জন্য পূর্বপ্রস্তুতি গ্রহণ করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

বিষয়:

নারায়ণগঞ্জতিতাস গ্যাসঢাকা বিভাগগ্যাস
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত