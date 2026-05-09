Ajker Patrika
চট্টগ্রাম

আজ থেকে ফের চালু ডিএপি সার কারখানা

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম
আজ থেকে ফের চালু ডিএপি সার কারখানা
ছবি: সংগৃহীত

ডিএপি ফার্টিলাইজার কোম্পানি লিমিটেড আজ শনিবার (৯ মে) থেকে আবার উৎপাদন শুরু করছে। প্রতিষ্ঠানটির প্রশাসন বিভাগের প্রধান আলমগীর জলিল জানিয়েছেন, পাশের কর্ণফুলী ফার্টিলাইজার কোম্পানি লিমিটেড (কাফকো) পুনরায় চালু হওয়ায় আবার অ্যামোনিয়া সরবরাহ পাওয়া যাচ্ছে, ফলে কিছু মজুতের পর ডিএপি উৎপাদন শুরু করা সম্ভব হয়েছে।

ডিএপিএফসিএল শুরু থেকেই পাশের দুই সার কারখানা—চিটাগাং ইউরিয়া ফার্টিলাইজার কোম্পানি লিমিটেড (সিইউএফএল) ও কাফকো থেকে অ্যামোনিয়া সংগ্রহ করে উৎপাদন চালিয়ে আসছে। কিন্তু এই দুই কারখানার উৎপাদন বন্ধ হয়ে যাওয়ায় অ্যামোনিয়া সরবরাহও থেমে যায়। মজুত শেষ হয়ে যাওয়ায় গত ১৮ এপ্রিল ডিএপি কারখানার উৎপাদন বন্ধ করতে হয়েছিল।

এর আগে প্রায় দুই মাস বন্ধ থাকার পর আনোয়ারার কাফকো কারখানায় আবার গ্যাস সরবরাহ শুরু হলে ২ মে থেকে ইউরিয়া উৎপাদন পুনরায় চালু হয়। বর্তমানে প্রতিদিন প্রায় ১ হাজার ৮০০ টন ইউরিয়া উৎপাদন হচ্ছে। পাশাপাশি অ্যামোনিয়া উৎপাদন শুরু হওয়ায় ডিএপি কারখানাও আবার চালুর সুযোগ তৈরি হয়েছে।

কাফকোর চিফ অব অপারেশন ফারুক আহমেদ জানিয়েছেন, গ্যাস সরবরাহ স্বাভাবিক হওয়ায় উৎপাদন কার্যক্রম এখন স্বাভাবিকভাবে চলছে।

উল্লেখ্য, সরকারি নির্দেশনায় গত ৪ মার্চ থেকে কাফকো ও সিইউএফএল উভয় কারখানার উৎপাদন বন্ধ ছিল। এর মধ্যে কাফকো চালু হলেও সিইউএফএল এখনো বন্ধ রয়েছে।

বিষয়:

চট্টগ্রাম জেলাচট্টগ্রাম বিভাগউৎপাদনপ্রতিষ্ঠানের খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

গাজীপুরে তিন শিশুসন্তান, স্ত্রী ও শ্যালককে হত্যা: ফোনকলে স্বীকারোক্তি দিয়ে পলাতক অভিযুক্ত

মির্জা ফখরুল-ফাতেমাসহ আরও যাঁরা পাচ্ছেন খালেদা জিয়া স্মৃতি স্বর্ণপদক

গাজীপুরে গভীর রাতে একই পরিবারের ৫ সদস্যকে কুপিয়ে হত্যা

আনসার কর্মকর্তার চোখ থেঁতলে দিলেন হকারেরা, আহত আরও ৫

হরমুজে ইরানকে চাঁদা দিতে অস্বীকার করল উপসাগরীয় দেশগুলো

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

আন্তঃমহাদেশীয় ক্ষেপণাস্ত্র উৎক্ষেপণ করেছে ভারত, বাংলাদেশের আকাশে কি তারই ঝলকানি

আন্তঃমহাদেশীয় ক্ষেপণাস্ত্র উৎক্ষেপণ করেছে ভারত, বাংলাদেশের আকাশে কি তারই ঝলকানি

ছেলে ইসরায়েলের কারাগারে—আনন্দে আত্মহারা ফিলিস্তিনি মা

ছেলে ইসরায়েলের কারাগারে—আনন্দে আত্মহারা ফিলিস্তিনি মা

হরমুজে ইরানকে চাঁদা দিতে অস্বীকার করল উপসাগরীয় দেশগুলো

হরমুজে ইরানকে চাঁদা দিতে অস্বীকার করল উপসাগরীয় দেশগুলো

হত্যা মুন্সিগঞ্জে, ১৫ বছরের কারাদণ্ড নিউইয়র্কে

হত্যা মুন্সিগঞ্জে, ১৫ বছরের কারাদণ্ড নিউইয়র্কে

ডিএমপিতে নতুন ৪ থানাসহ আরও যে তথ্য দিলেন কমিশনার

ডিএমপিতে নতুন ৪ থানাসহ আরও যে তথ্য দিলেন কমিশনার

সম্পর্কিত

শেবাচিম হাসপাতালে হাম উপসর্গ নিয়ে আরও দুই শিশুর মৃত্যু

শেবাচিম হাসপাতালে হাম উপসর্গ নিয়ে আরও দুই শিশুর মৃত্যু

আজ থেকে ফের চালু ডিএপি সার কারখানা

আজ থেকে ফের চালু ডিএপি সার কারখানা

গাজীপুরে ৫ হত্যা: মরদেহগুলোর ওপর ছিল লিখিত অভিযোগ, যা লেখা আছে

গাজীপুরে ৫ হত্যা: মরদেহগুলোর ওপর ছিল লিখিত অভিযোগ, যা লেখা আছে

সাত দিন জিম্মি থাকার পর মুক্তিপণ দিয়ে বাড়ি ফিরলেন ১১ জেলে

সাত দিন জিম্মি থাকার পর মুক্তিপণ দিয়ে বাড়ি ফিরলেন ১১ জেলে