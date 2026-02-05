চট্টগ্রাম বন্দরের কর্মবিরতি দুই দিন স্থগিত

চট্টগ্রাম বন্দরে শ্রমিক-কর্মচারীদের কর্মবিরতি দুই দিনের জন্য স্থগিত করেছে বন্দর রক্ষা সংগ্রাম পরিষদ। নৌপরিবহন উপদেষ্টা এম সাখাওয়াত হোসেনের সঙ্গে বৈঠকের পর বৃহস্পতিবার (৫ ফেব্রুয়ারি) বিকেলে কর্মসূচি স্থগিত করা হয়।
জাতীয়তাবাদী শ্রমিক দলের সাধারণ সম্পাদক ও বন্দর রক্ষা সংগ্রাম পরিষদের সমন্বয়ক মো. ইব্রাহিম খোকন আজকের পত্রিকাকে লাগাতার কর্মবিরতি স্থগিতের বিষয়টি নিশ্চিত করেন। তিনি বলেন, ‘শনিবারের মধ্যে এনসিটি বিদেশি প্রতিষ্ঠানের কাছে ইজারা দেওয়ার প্রক্রিয়া থেকে সরে আসার বিষয়ে ইতিবাচক সাড়া না এলে রোববার থেকে আবার লাগাতার কর্মবিরতি চলবে।’
ইসলামী আন্দোলনের আমির মুফতি সৈয়দ মুহাম্মদ রেজাউল করীম (পীর সাহেব চরমোনাই) বলেছেন, ‘জামায়াতের নির্বাচনী ইশতেহারে ইসলামের বিষয়ে কোনো স্পষ্ট অবস্থান নেই। তাই প্রকৃত অর্থে তাদের ইসলামি দল বলা যায় না।’১০ মিনিট আগে
রাজধানীর সাঁতারকুলে ইউনাইটেড মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড হাসপাতালে সুন্নতে খতনা করার সময় ভুল চিকিৎসা ও চিকিৎসকদের অবহেলায় মৃত্যু হয় ৫ বছর ৯ মাস বয়সী শিশু আয়ান আহমেদের। এ-সংক্রান্ত মামলার অভিযোগপত্রে (চার্জশিট) মামলার তদন্ত কর্মকর্তা এ কথা উল্লেখ করেছেন।২৯ মিনিট আগে
উন্নয়নকাজ না করেই সরকারি অর্থ আত্মসাৎ, ক্ষমতার অপব্যবহার ও দুর্নীতির ঘটনায় লালমনিরহাট গণপূর্ত বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী মো. সাইফুজ্জামানকে তাঁর চলতি দায়িত্ব থেকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে। মঙ্গলবার (৩ ফেব্রুয়ারি) গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের সচিব নজরুল ইসলাম স্বাক্ষরিত এক প্রজ্ঞাপন থেকে এ...৩৬ মিনিট আগে
এ দেশের জনগণ নির্ধারণ করবে কারা সরকারে যাবে, দিল্লির কোনো ষড়যন্ত্র মেনে নেওয়া হবে না বলে মন্তব্য করেছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম। আজ বৃহস্পতিবার কক্সবাজার-২ আসনে ১১ দলীয় জোট প্রার্থীর সমর্থনে কুতুবদিয়ার বড়ঘোপে এক নির্বাচনী জনসভায় তিনি এই মন্তব্য করেন।১ ঘণ্টা আগে