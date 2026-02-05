Ajker Patrika
চট্টগ্রাম বন্দরের কর্মবিরতি দুই দিন স্থগিত

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম
আপডেট : ০৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ১৮: ৫৩
চট্টগ্রাম বন্দরের কর্মবিরতি দুই দিন স্থগিত
চট্টগ্রাম বন্দর। ফাইল ছবি

চট্টগ্রাম বন্দরে শ্রমিক-কর্মচারীদের কর্মবিরতি দুই দিনের জন্য স্থগিত করেছে বন্দর রক্ষা সংগ্রাম পরিষদ। নৌপরিবহন উপদেষ্টা এম সাখাওয়াত হোসেনের সঙ্গে বৈঠকের পর বৃহস্পতিবার (৫ ফেব্রুয়ারি) বিকেলে কর্মসূচি স্থগিত করা হয়।

চট্টগ্রাম বন্দরে শ্রমিকদের অনির্দিষ্টকালের কর্মবিরতি চলছেচট্টগ্রাম বন্দরে শ্রমিকদের অনির্দিষ্টকালের কর্মবিরতি চলছে

জাতীয়তাবাদী শ্রমিক দলের সাধারণ সম্পাদক ও বন্দর রক্ষা সংগ্রাম পরিষদের সমন্বয়ক মো. ইব্রাহিম খোকন আজকের পত্রিকাকে লাগাতার কর্মবিরতি স্থগিতের বিষয়টি নিশ্চিত করেন। তিনি বলেন, ‘শনিবারের মধ্যে এনসিটি বিদেশি প্রতিষ্ঠানের কাছে ইজারা দেওয়ার প্রক্রিয়া থেকে সরে আসার বিষয়ে ইতিবাচক সাড়া না এলে রোববার থেকে আবার লাগাতার কর্মবিরতি চলবে।’

চট্টগ্রাম বিভাগচট্টগ্রামনৌ-পরিবহনজেলার খবরউপদেষ্টাশ্রমিক
