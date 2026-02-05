নেত্রকোনায় ড্রেন থেকে অজ্ঞাতনামা যুবকের অর্ধগলিত লাশ উদ্ধার

নেত্রকোনার মোহনগঞ্জ উপজেলায় অজ্ঞাতনামা এক যুবকের অর্ধগলিত লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ বৃহস্পতিবার বেলা ৩টার দিকে শহরের গরুহাট্টা এলাকায় শিয়ালজানি খালের ওয়াকওয়ের পাশে থাকা ড্রেন থেকে লাশটি উদ্ধার করা হয়।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্র জানায়, স্থানীয় লোকজন বিকেলে শিয়ালজানি খালের ওয়াকওয়েতে হাঁটার সময় দুর্গন্ধ পায়। দুর্গন্ধের উৎস খুঁজতে গিয়ে ড্রেনের ভেতর এক ব্যক্তির লাশ দেখতে পায় তারা। খবর পেয়ে পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা লাশটি উদ্ধার করেন। পরে লাশ থানায় নিয়ে যাওয়া হয়।
মোহনগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) হাফিজুল ইসলাম হারুন বলেন, লাশটি অর্ধগলিত হওয়ায় পরিচয় শনাক্ত করা যায়নি। মৃত ব্যক্তির বয়স ৩৫ থেকে ৪০ বছর হবে। লাশ ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে পাঠানো হবে। পরিচয় শনাক্তে পিবিআই ও সিআইডি টিমকে খবর দেওয়া হয়েছে।
জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) দক্ষিণাঞ্চলের মুখ্য সংগঠক ও কুমিল্লা-৪ আসনে এনসিপি মনোনীত প্রার্থী হাসনাত আবদুল্লাহ বলেছেন, দেশের মানুষ শান্তি, স্থিতিশীলতা ও ন্যায়বিচার চায়। তারা একটি মানবিক ও গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ দেখতে চায়। মানুষ এখন সচেতন, তারা আর ভয় পেয়ে ঘরে বসে থাকতে চায় না।৩৩ মিনিট আগে
আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে খুলনা-৫ (ডুমুরিয়া-ফুলতলা) আসনের ৫২টি ভোটকেন্দ্রকে অধিক ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন জামায়াতে ইসলামীর প্রার্থী মিয়া গোলাম পরওয়ার। আজ বৃহস্পতিবার (৫ ফেব্রুয়ারি) বেলা সাড়ে ১১টায় খুলনা প্রেসক্লাবের লিয়াকত আলী মিলনায়তনে এক সংবাদ সম্মেলনে নির্বাচনী ইশতেহার ঘোষণাকালে তিনি...৩৮ মিনিট আগে
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের (জবি) আন্তবিভাগ ফুটবল টুর্নামেন্টের ফাইনাল ম্যাচকে কেন্দ্র করে দফায় দফায় সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। এতে দ্য ডেইলি স্টার ও আমার দেশ পত্রিকার ক্যাম্পাস প্রতিনিধিসহ অন্তত ২০ জনের বেশি আহত হয়েছেন।১ ঘণ্টা আগে
বিএনপি চেয়ারম্যান তারেক রহমানকে ইঙ্গিত করে জাতীয় গণতান্ত্রিক পার্টির (জাগপা) সিনিয়র সহসভাপতি ও মুখপাত্র রাশেদ প্রধান বলেছেন, ‘আমরা সকলেই জানি এই লন্ডনি মুফতি গত ১৭ বছর লন্ডনে গুপ্ত ছিলেন।’১ ঘণ্টা আগে