ডিবির গাড়ি ভাঙচুর করে আসামি ছিনতাইয়ের চেষ্টা, আটক ৪

নোয়াখালী প্রতিনিধি
ডিবির গাড়ি ভাঙচুর করে আসামি ছিনতাইয়ের চেষ্টা, আটক ৪
গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা। ছবি: সংগৃহীত

নোয়াখালীর বেগমগঞ্জ উপজেলার চৌমুহনী পৌরসভার হাজীপুর এলাকায় জহিরুল ইসলাম হৃদয় নামের এক মাদক কারবারিকে আটক করতে গিয়ে হামলার শিকার হয়েছেন পুলিশের গোয়েন্দা শাখার (ডিবি) সদস্যরা। এতে দুই পুলিশ কনস্টেবল আহত হন। ভাঙচুর করা হয় পুলিশের ব্যবহৃত মাইক্রোবাস। পরে অতিরিক্ত পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে ১৫০টি ইয়াবাসহ ৪ জনকে আটক করে।

বৃহস্পতিবার (৫ ফেব্রুয়ারি) বিকেলে আটক ব্যক্তিদের আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়। এর আগে গতকাল বুধবার সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে উত্তর হাজীপুর এলাকায় হামলার এই ঘটনা ঘটে।

আটক ব্যক্তিরা হলেন হাজীপুর এলাকার শহীদ উল্যাহর ছেলে জহিরুল ইসলাম হৃদয় (২৮), হৃদয়ের ভাই এনামুল হক সজিব (২২), মা আলেয়া বেগম (৪৫) ও স্ত্রী সুইটি আক্তার (২১)।

ডিবি জানায়, বুধবার সন্ধ্যায় চৌমুহনী পৌরসভার হাজীপুর থেকে ১৫০টি ইয়াবাসহ মাদক কারবারি জহিরুল ইসলাম হৃদয়কে আটক করে ডিবির একটি দল। পরে গাড়িতে তোলা হলে তাঁকে ছিনিয়ে নিতে আটক ব্যক্তিরা প্রথমে গাড়ির সামনে শুয়ে পড়ে এবং পরে তাঁদের নেতৃত্বে একদল লোক গাড়িতে অতর্কিত হামলা চালায়। এ সময় হৃদয় গাড়ির গ্লাসে লাথি দিয়ে ভেঙে ফেললে অন্যরাও গাড়িতে হামলা চালায়।

এতে ডিবির কনস্টেবল শাহাদাৎ হোসেন ও মঞ্জুরুল ইসলাম আহত হন। পরে ডিবির আরও একটি টিম ও বেগমগঞ্জ মডেল থানার একটি টিমসহ অতিরিক্ত পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে এবং চারজনকে আটক করে।

জেলা পুলিশের গোয়েন্দা শাখার (ডিবি) ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আশরাফ উদ্দিন বলেন, আহত কনস্টেবলদের বেগমগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে। বর্তমানে তাঁরা কাজে যোগ দিয়েছেন। এ ছাড়া আসামিদের বিরুদ্ধে ডিবির উপপরিদর্শক (এসআই) জাকির হোসেন বাদী হয়ে মাদক এবং সরকারি কাজে বাধার ঘটনায় পৃথক দুটি মামলা দায়ের করেছেন। মামলাগুলোয় তাঁদের গ্রেপ্তার দেখিয়ে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

শনিবার উত্তরাঞ্চলের তিন জেলায় সফরে যাচ্ছেন তারেক রহমান

পুলিশ সদস্যরা সোশ্যাল মিডিয়ায় নির্বাচন নিয়ে পোস্ট-মন্তব্য করতে পারবেন না: সিআইডি প্রধান

জামায়াত আমিরের এক্স অ্যাকাউন্ট হ্যাক নিয়ে যা বলল সেনাবাহিনী

আগুন দিয়েছে মামুন, কাঠ দিয়েছে জুয়েল: মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত সাবেক এসআই মালেক

এপস্টেইনের সঙ্গে কাটানো প্রতিটি মুহূর্তের জন্য ক্ষমা চাই: বিল গেটস

সম্পর্কিত

মানুষ এখন সচেতন, ভয় পেয়ে ঘরে বসে থাকতে চায় না: হাসনাত আবদুল্লাহ

খুলনা-৫ আসনের ৫২ কেন্দ্র অধিক ঝুঁকিপূর্ণ: দাবি জামায়াতের প্রার্থীর

‎জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে ফুটবল টুর্নামেন্টে দফায় দফায় সংঘর্ষ, সাংবাদিকসহ আহত ২০

নেত্রকোনায় ড্রেন থেকে অজ্ঞাতনামা যুবকের অর্ধগলিত লাশ উদ্ধার

