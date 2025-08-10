Ajker Patrika
লক্ষ্মীপুরে নৌকায় গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণ: দগ্ধ ৪ জনের মধ্যে ১ জনের মৃত্যু

লক্ষ্মীপুর প্রতিনিধি
ছবি: সংগৃহীত
ছবি: সংগৃহীত

লক্ষ্মীপুরে রামগতিতে নৌকায় গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণে দগ্ধ চারজনের মধ্যে একজন মারা গেছেন। গতকাল শনিবার রাতে ঢাকায় জাতীয় বার্ন অ্যান্ড প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা যান। তাঁর নাম আমজাদ হোসেন।

আজ রোববার সকালে বিষয়টি নিশ্চিত করেন রামগতি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. কবির হোসেন। তিনি বলেন, জেলে আমজাদ হোসেন তিন দিন ধরে চিকিৎসাধীন ছিলেন। তিনি রায়পুর উপজেলার চরবানছি এলাকার সৈয়দ আহমদের ছেলে।

কবির হোসেন বলেন, ওই ঘটনা দগ্ধ অপর তিনজনের অবস্থায়ও গুরুতর। তাঁরাও জাতীয় বার্ন অ্যান্ড প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে চিকিৎসাধীন। তাঁদের মধ্যে ফারুক হোসেনের শরীরের ৪৫ শতাংশ, আবুল খায়েরের ৩৫ শতাংশ এবং গনি খাঁর শরীরের ৫০ শতাংশ দগ্ধ হয়েছে।

গত বৃহস্পতিবার সকালে রামগতির মৎস্য অবতরণ কেন্দ্রের পাশে নদীতে নৌকায় রান্নার কাজ করছিলেন জেলেরা। হঠাৎ গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণ হয়। এতে নৌকায় থাকায় ছয় জেলে দগ্ধ হন। তাঁদের উদ্ধার করে প্রথমে রামগতি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়। অবস্থার অবনতি হওয়ায় চারজনকে জাতীয় বার্ন অ্যান্ড প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে ভর্তি করা হয়।

লক্ষ্মীপুরমৃত্যুচট্টগ্রাম বিভাগরামগতিজেলার খবরবিস্ফোরণ
