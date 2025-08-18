Ajker Patrika
> সারা দেশ
> চট্টগ্রাম

সীতাকুণ্ডে পুকুর থেকে নারীর লাশ উদ্ধার

সীতাকুণ্ড (চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি 
প্রতীকী ছবি
প্রতীকী ছবি

চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডে পুকুর থেকে এক নারীর লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। আজ সোমবার সকালে উপজেলার সৈয়দপুর ইউনিয়নের পূর্ব সৈয়দপুর এলাকার আমিন সওদাগরের পুকুর থেকে লাশটি উদ্ধার হয়। ওই নারীর পরিচয় জানা যায়নি। তাঁর বয়স আনুমানিক ৩৫ বছর। সীতাকুণ্ড থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মজিবুর রহমান এ তথ্যের সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।

ওসি জানান, সকালে স্থানীয়রা পুকুরে অজ্ঞাতনামা ওই নারীর লাশ ভাসতে দেখে থানায় খবর দেন। পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে লাশটি উদ্ধার করে এবং সুরতহাল প্রতিবেদন তৈরি করার পর ময়নাতদন্তের জন্য চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠায়।

পুলিশ কর্মকর্তা আরও জানান, পুকুর থেকে উদ্ধার করা অজ্ঞাতনামা ওই নারীর লাশের সঙ্গে একটি পলিথিনের ব্যাগ উদ্ধার করা হয়েছে। যার মধ্যে কয়েকটি কাপড় ও একটি ৫০ টাকা এবং একটি পাঁচ টাকার নোট পাওয়া গেছে। তাঁর পরিচয় শনাক্তের চেষ্টা চলছে। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, তিন দিন আগে ওই নারীর মৃত্যু হয়েছে। তাঁর মৃত্যু কীভাবে হয়েছে, সে বিষয়টি ময়নাতদন্তের রিপোর্ট পেলে নিশ্চিত হওয়া যাবে বলে জানিয়েছেন তিনি।

এর আগে গত রোববার রাতে সীতাকুণ্ডের ভাটিয়ারী ইউনিয়নের কদমরসুল এলাকায় অবস্থিত একটি জাহাজভাঙা কারখানার পাশ থেকে অজ্ঞাতনামা এক যুবকের লাশ উদ্ধার করে নৌ পুলিশ।

বিষয়:

চট্টগ্রাম জেলাসীতাকুণ্ডচট্টগ্রাম বিভাগচট্টগ্রামলাশ
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

ইউরোপে ‘অবাধ্য’ পর্যটকদের গুনতে হবে মোটা অঙ্কের জরিমানা

ইউরোপে ‘অবাধ্য’ পর্যটকদের গুনতে হবে মোটা অঙ্কের জরিমানা

গোসলখানার পরিচ্ছন্নতায় যে কয়টি উপকরণ ব্যবহার করতে হবে

গোসলখানার পরিচ্ছন্নতায় যে কয়টি উপকরণ ব্যবহার করতে হবে

আমরা দখল করি লঞ্চঘাট-বাসস্ট্যান্ড, জামায়াত করে বিশ্ববিদ্যালয়: আলতাফ হোসেন চৌধুরী

আমরা দখল করি লঞ্চঘাট-বাসস্ট্যান্ড, জামায়াত করে বিশ্ববিদ্যালয়: আলতাফ হোসেন চৌধুরী

জুলাই জাতীয় সনদ: কমতে পারে প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা

জুলাই জাতীয় সনদ: কমতে পারে প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা

সিলেটে পাথর লুটে জড়িত দুই দলের ৩৫ নেতা

সিলেটে পাথর লুটে জড়িত দুই দলের ৩৫ নেতা

সম্পর্কিত

খুলনায় ব্যাংকে চুরির রহস্য উন্মোচন: এক হোতা গ্রেপ্তার, দেড় লাখ টাকা উদ্ধার

খুলনায় ব্যাংকে চুরির রহস্য উন্মোচন: এক হোতা গ্রেপ্তার, দেড় লাখ টাকা উদ্ধার

দুর্নীতির অভিযোগে প্রধান শিক্ষকের অপসারণ চেয়ে শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ

দুর্নীতির অভিযোগে প্রধান শিক্ষকের অপসারণ চেয়ে শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ

বিদ্যুতের তারে কাপড় শুকাতে গিয়ে মা-ছেলের মৃত্যু

বিদ্যুতের তারে কাপড় শুকাতে গিয়ে মা-ছেলের মৃত্যু

ভেজাল ওষুধ বিক্রির অভিযোগ, লাজ ফার্মাকে ৫ লাখ টাকা জরিমানা

ভেজাল ওষুধ বিক্রির অভিযোগ, লাজ ফার্মাকে ৫ লাখ টাকা জরিমানা