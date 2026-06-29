Ajker Patrika
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চট্টগ্রাম

ক্রিকেটার নাঈমকে হেনস্তা: তদন্ত প্রতিবেদন জমা, কয়েকজন পুলিশ সদস্যের বিরুদ্ধে ব্যবস্থার সুপারিশ

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম
ক্রিকেটার নাঈমকে হেনস্তা: তদন্ত প্রতিবেদন জমা, কয়েকজন পুলিশ সদস্যের বিরুদ্ধে ব্যবস্থার সুপারিশ
নাঈম হাসান। ফাইল ছবি

চট্টগ্রাম বিমানবন্দর থেকে বাসায় ফেরার পথে তল্লাশির নামে জাতীয় দলের ক্রিকেটার নাঈম হাসানকে মারধর ও হেনস্তার ঘটনায় পুলিশ সদস্যদের দোষ খুঁজে পেয়েছে তদন্ত কমিটি। প্রতিবেদনে বেশ কয়েকজন পুলিশ সদস্যের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করা হয়েছে।

গতকাল রোববার চট্টগ্রাম মহানগর পুলিশ-সিএমপি কমিশনার হাসান মো. শওকত আলীর কাছে এ প্রতিবেদন জমা দেওয়া হয়েছে।

সিএমপি কমিশনার হাসান মো. শওকত আলী গণমাধ্যমকে বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, এ ঘটনায় দোষীদের চিহ্নিত করেছে তদন্ত কমিটি। আগে যাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল তার বাইরেও কিছু পুলিশ সদস্যের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের পাশাপাশি বেশ কিছু সুপারিশ করা হয়েছে।

এর আগে, গত ১২ জুন রাতে নাঈম গণমাধ্যমকে জানান, রাতে ঢাকা প্রিমিয়ার লিগ (ডিপিএল) শেষ করে চট্টগ্রামে ফেরার পর সিএনজি থামিয়ে তাঁর ব্যাগ তল্লাশি করেন ডিবি পরিচয়ধারী ব্যক্তি। পরে তাঁকে জোরপূর্বক পুলিশের গাড়িতে ওঠানো হয়। থানায় নেওয়ার পর তিনি বারবার ক্রিকেটার নাঈম হাসান পরিচয় দিলেও লাভ হয়নি। পুলিশ এরপরও মেরেছে বলে অভিযোগ করেন নাঈম। ওইদিন রাতেই বিসিবি কর্মকর্তাদের মধ্যস্থতায় থানা থেকে ছাড়া পান তিনি।

দায়িত্ব পালনে অপেশাদার আচরণের অভিযোগ পাওয়ায় থানার এক উপ-পরিদর্শকসহ দুই পুলিশ সদস্যকে ওইদিন রাতেই প্রথমে প্রত্যাহার ও পরের দিন সাময়িক বরখাস্ত করা হয়। তাঁদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলাও করা হয়। এ ছাড়া ঘটনার পরদিন দিবাগত মধ্যরাতে খুলশী থানার ওসি আরিফুর রহমানকে প্রত্যাহার করে পুলিশ লাইনসে সংযুক্ত করা হয়।

একই ঘটনায় আটক পুলিশের তথাকথিত সোর্স সোহেল হোসেন সরকারকে ২০২৪ সালে অভ্যুত্থানের সময় পুলিশ লাইনসে হামলা, লুটপাট ও ভাঙচুরের মামলায় গ্রেপ্তার দেখিয়ে কারাগারে পাঠানো হয়। ঘটনার পরপরই পুলিশ একটি তদন্ত কমিটি গঠন করে। গত ১৮ জুন কমিটি প্রতিবেদন দেওয়ার কথা থাকলেও কমিটিকে আরও চার কার্যদিবস সময় দিয়েছিলেন পুলিশ কমিশনার।

বিষয়:

চট্টগ্রাম জেলাচট্টগ্রাম বিভাগতদন্ত কমিটিক্রিকেটারপ্রতিবেদন
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