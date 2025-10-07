Ajker Patrika
পতেঙ্গায় বাসের ধাক্কায় নারী পোশাকশ্রমিক নিহত

 নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম
প্রতীকী ছবি
চট্টগ্রাম নগরের পতেঙ্গায় কর্মস্থলে যাওয়ার পথে বাসের ধাক্কায় মনি আক্তার (২৭) নামে এক পোশাকশ্রমিক নিহত হয়েছেন। আজ মঙ্গলবার (৭ অক্টোবর) সকালে উত্তর পতেঙ্গার স্টিলমিলস বাজারে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত মনি আক্তার চট্টগ্রামের চন্দনাইশ উপজেলার দোহাজারী দিয়াকুল এলাকার বাসিন্দা। তিনি চট্টগ্রামে কেইপিজেডে (কর্ণফুলী ইপিজেড) ভেঞ্চুরা নামে একটি পোশাক কারখানায় কাজ করতেন।

চমেক হাসপাতাল পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ উপপরিদর্শক (এসআই) নুরুল আলম আশেক বলেন, আজ সকালে পতেঙ্গা থানার কর্ণফুলী ইপিজেডের সামনে সড়ক দুর্ঘটনায় আহত হওয়া এক নারীকে হাসপাতালে আনা হয়। কিছুক্ষণ পর সকাল সোয়া ১০টার দিকে হাসপাতালের চিকিৎসক ওই নারীকে মৃত ঘোষণা করেন।

কিসমত আরা নামে এক পোশাককর্মী জানান, আজ সকালে হেঁটে নিজ কর্মস্থলে যাওয়ার সময় বাসের ধাক্কায় আহত হয়ে রাস্তার পাশে পড়ে ছিলেন মনি আক্তার। সেখান থেকে তাঁকে আহতাবস্থায় একটি সিএনজিচালিত অটোরিকশা করে চমেক হাসপাতালে আনা হয়।

পতেঙ্গা থানার উপপরিদর্শক (এসআই) বেলায়েত হোসেন বলেন, এ বিষয়ে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

বিষয়:

পতেঙ্গানিহতচট্টগ্রাম বিভাগচমেকনারীপোশাক শ্রমিক
গ্রেটা থুনবার্গ ‘ঝামেলাবাজ’, ওর ডাক্তার দেখানো দরকার: ট্রাম্প

চমকে দিয়ে বিসিবির সহসভাপতি হওয়া কে এই শাখাওয়াত

লন্ডন বৈঠকে ড. ইউনূসের সঙ্গে কী আলাপ হয়েছে—বিবিসি বাংলাকে যা বললেন তারেক রহমান

বিদায় ঘোষণার পর দেশের মঞ্চে তাহসান

রাশিয়া-ইউরোপ কি বিশ্বযুদ্ধের দিকে অগ্রসর হচ্ছে

সিলেটে আ.লীগ নেতা গ্রেপ্তার

মেঘনা নদীতে অভিযানে চাঁদাবাজদের হামলা, পুলিশসহ আহত ৫

আওয়ামী লীগের ঝটিকা মিছিল: সাবেক এমপি বুবলীসহ ১৭ নেতা-কর্মী রিমান্ডে

মানিকগঞ্জে এনজিওকর্মীর লাশ উদ্ধার

