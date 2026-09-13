Ajker Patrika
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চট্টগ্রাম

চট্টগ্রামে শিশু ধর্ষণের অপরাধে আসামির আমৃত্যু কারাদণ্ড

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম
চট্টগ্রামে শিশু ধর্ষণের অপরাধে আসামির আমৃত্যু কারাদণ্ড
প্রতীকী ছবি

চট্টগ্রাম নগরের হালিশহরে এক দশক আগে আট বছরের শিশু কন্যাকে ধর্ষণের ঘটনার মামলায় মো. মজিবর মৃধা (৬১) নামে এক আসামিকে আমৃত্যু কারাদণ্ড ও ৫০ হাজার টাকা অর্থদণ্ড দিয়েছেন আদালত।

আজ রোববার চট্টগ্রাম মহানগর শিশু সহিংসতা দমন ট্রাইব্যুনালের বিচারক সৈয়দা হাফসা ঝুমা এই রায় দেন। দণ্ডিত মজিবর বরিশাল জেলার বাকেরগঞ্জ থানার দিয়াতলী এলাকার বাসিন্দা।

মহানগর শিশু সহিংসতা দমন ট্রাইব্যুনালের পাবলিক প্রসিকিউটর (পিপি) অ্যাডভোকেট মাহমুদ-উল-আলম চৌধুরী বলেন, পাঁচজন সাক্ষীর সাক্ষ্য-প্রমাণে আট বছরের শিশুকে ধর্ষণের অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় আদালত আসামি মো. মজিবর মৃধাকে আমৃত্যু কারাদণ্ড ও ৫০ হাজার টাকা অর্থদণ্ড দিয়েছেন।

পিপি বলেন, আসামি পলাতক থাকায় তাঁর বিরুদ্ধে সাজামূলে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করা হয়েছে।

মামলার নথি সূত্রে জানা গেছে, ২০১৫ সালের ৭ ডিসেম্বর সকালে আট বছরের শিশু কন্যাকে পাশের একটি বাসায় রেখে গৃহপরিচারিকার কাজে যান তাঁর মা। এ সময় বাসায় কেউ না থাকার সুযোগে আসামি শিশুটিকে প্রলোভন দেখিয়ে পাশের একটি বাসায় নিয়ে ধর্ষণ করেন।

পরে শিশুটি ব্যথায় কান্নাকাটি ও চিৎকার করতে থাকলে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ (চমেক) হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে শিশুটিকে ধর্ষণের বিষয়টি প্রকাশ্যে আসে। এই ঘটনায় শিশুটির মা বাদী হয়ে সে বছর ১০ ডিসেম্বর হালিশহর থানায় মামলা করেন।

২০১৬ সালের ১৩ মার্চ আদালতে অভিযোগপত্র দাখিল করেন মামলাটির তদন্ত কর্মকর্তা হালিশহর থানার তৎকালীন উপপরিদর্শক (এসআই) জমির উদ্দীন। পরে একমাত্র আসামি মজিবর মৃধার বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করে বিচার শুরু করে আদালত।

বিষয়:

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