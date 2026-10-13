২৩ ঘণ্টা ধরে কার্যালয়ে অবরুদ্ধ চুয়েটের উপাচার্য, সকালে নাশতা দিলেন শিক্ষার্থীরা

চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (চুয়েট) নবনিযুক্ত উপাচার্য অধ্যাপক শেখ শরীফুল আলম টানা ২৩ ঘণ্টা ধরে নিজ কার্যালয়ে অবরুদ্ধ রয়েছেন। সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক আবু সাদাত মুহাম্মদ সায়েমকে পুনর্বহালের দাবিতে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা সোমবার (১২ অক্টোবর) দুপুরে প্রশাসনিক ভবনের মূল ফটকে তালা ঝুলিয়ে দেন। মঙ্গলবার (১৩ অক্টোবর) বেলা সাড়ে ১১টা পর্যন্ত উপাচার্যসহ ভবনের ভেতরে অবস্থানকারীরা বের হতে পারেননি। এদিকে, ভবনের ভেতরে থাকা ব্যক্তিদের জন্য সকালের নাশতা পৌঁছে দিয়েছেন শিক্ষার্থীরা।
সর্বশেষ পাওয়া তথ্য অনুযায়ী, উপাচার্যসহ ১০ থেকে ১১ জন প্রশাসনিক ভবনের ভেতরে অবরুদ্ধ রয়েছেন। শিক্ষার্থীরা রাতভর ভবনের সামনে অবস্থান কর্মসূচি পালন করেছেন। মঙ্গলবার বেলা সাড়ে ১১টা পর্যন্ত পরিস্থিতির কোনো উন্নতি হয়নি। আন্দোলনকারীরা ভবনটির বিদ্যুৎ সংযোগও বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছেন বলে জানা গেছে।
বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে জানা যায়, সোমবার (১২ অক্টোবর) সকাল সাড়ে ৮টার দিকে প্রশাসনিক ভবনের ফটকের তালা ভেঙে চুয়েট শাখা ছাত্রদলের নেতা-কর্মীদের সঙ্গে নিয়ে কার্যালয়ে প্রবেশ করেন উপাচার্য অধ্যাপক শেখ শরীফুল আলম। খবর পেয়ে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা তাঁকে দুপুর ১২টার মধ্যে ভবন ছাড়ার সময় বেঁধে দেন। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তিনি বের না হওয়ায় দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে ভবনের মূল ফটকে তালা ঝুলিয়ে দেন শিক্ষার্থীরা।
সোমবার দিবাগত রাত দেড়টার দিকে প্রশাসনিক ভবনের ভেতরে একজন অসুস্থ হয়ে পড়েছেন বলে খবর পাওয়া যায়। পরে চুয়েটের চিকিৎসাকেন্দ্রের চিকিৎসক মো. আবদুল্লাহ সেখানে যান। তাঁর সঙ্গে কয়েকজন সাংবাদিকও ভবনের ভেতরে প্রবেশ করেন।
চিকিৎসক আবদুল্লাহ অসুস্থ ব্যক্তিকে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়ার পরামর্শ দেন। এ ছাড়া ভবনের ভেতরে আরও একজন অসুস্থ হয়ে পড়েছেন বলে জানান তিনি। তবে দ্বিতীয় ব্যক্তিকে হাসপাতালে পাঠানো হয়নি। অসুস্থ দুজনের পরিচয় সংশ্লিষ্ট কোনো পক্ষই প্রকাশ করেনি।
নিজের শারীরিক অবস্থার বিষয়ে উপাচার্য অধ্যাপক শেখ শরীফুল আলম বলেন, ‘আমি সুস্থ আছি।’ তবে ভবনের ভেতরে থাকা দুজন অ্যালামনাই সদস্য উচ্চ রক্তচাপজনিত জটিলতায় ভুগছেন বলে জানান তিনি। তাঁদের চিকিৎসার জন্য অ্যাম্বুলেন্স ও চিকিৎসক ডেকেছেন বলেও জানান উপাচার্য। দীর্ঘ সময় অবরুদ্ধ থাকায় ভবনের ভেতরে থাকা অন্যরাও অসুস্থতা ও ক্লান্তি অনুভব করছেন বলে জানান তিনি।
গত ২১ সেপ্টেম্বর খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (কুয়েট) অধ্যাপক শেখ শরীফুল আলমকে চুয়েটের উপাচার্য হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়। এর পর থেকে আগের ভিসিকে অপসারণের প্রতিবাদে এবং তাঁকে পুনর্বহালের দাবিতে আন্দোলন শুরু করেন শিক্ষার্থীরা। গত ২২ সেপ্টেম্বর থেকে তাঁরা সর্বাত্মক শাটডাউন কর্মসূচি পালন করছেন। একই দাবিতে কর্মবিরতি পালন করছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীরাও।
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