ইসলামী আন্দোলনের নেতার আপত্তিকর ভিডিও ভাইরাল, দলীয় পদ থেকে অব্যাহতি

ভোলায় এক নারীর সঙ্গে ইসলামী আন্দোলনের এক নেতার আপত্তিকর ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ার পর তাঁকে দলীয় পদ থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। সোমবার (১২ অক্টোবর) ইসলামী আন্দোলন ভোলা জেলা দক্ষিণ শাখার প্রচার সম্পাদক মাওলানা মো. নুরুল ইসলাম স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়।
বহিষ্কৃত নেতা মাওলানা আব্বাস উদ্দিন ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের ভোলা জেলা দক্ষিণ শাখার সেক্রেটারি হিসেবে দায়িত্ব পালন করছিলেন। তিনি স্থানীয় একটি কওমি মাদ্রাসার পরিচালক। একই সঙ্গে জেলা দক্ষিণের জয়েন্ট সেক্রেটারি মাওলানা মো. সালাউদ্দিনকে ভারপ্রাপ্ত সেক্রেটারির দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।
ইসলামী আন্দোলন ভোলা জেলা দক্ষিণ শাখার প্রচার সম্পাদক মাওলানা মো. নুরুল ইসলাম স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ, ভোলা জেলা দক্ষিণের সর্বস্তরের দায়িত্বশীল জনশক্তি শুভাকাঙ্ক্ষী ও সংশ্লিষ্ট সবার অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের মহাসচিব স্বাক্ষরিত এক নোটিশের মাধ্যমে ভোলা জেলা দক্ষিণের সেক্রেটারি আব্বাস উদ্দিনের বিরুদ্ধে উত্থাপিত চারিত্রিক স্খলন-সংক্রান্ত অভিযোগ তদন্তে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় তাকে সাংগঠনিক দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি প্রদান করা হয়েছে। একই সঙ্গে কমিটির জয়েন্ট সেক্রেটারি মাওলানা সালাউদ্দিনকে ভারপ্রাপ্ত সেক্রেটারির দায়িত্ব পালন করার নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।
সম্প্রতি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ওই ভিডিওর ঘটনায় গত রোববার (১১ অক্টোবর) তার পদ স্থগিত করে ভোলা দক্ষিণ জেলা শাখার সভাপতি প্রফেসর কামাল উদ্দিনকে প্রধান করে পাঁচ সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করে ইসলামী আন্দোলনের কেন্দ্রীয় কমিটি। কমিটির তদন্তে অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় তাকে সোমবার রাতে দলীয় পদ থেকে অব্যাহতি দেওয়া হলো।
ইসলামী আন্দোলন ভোলা জেলা দক্ষিণ শাখার প্রচার সম্পাদক মাওলানা মো. নুরুল ইসলাম আজ মঙ্গলবার (১৩ অক্টোবর) সকালে আজকের পত্রিকাকে খবরের সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।
বহিষ্কার হওয়া মাওলানা আব্বাস উদ্দিনের দাবি ভিডিও কলে থাকা ওই নারী তার স্ত্রী এবং ভিডিওটি কয়েক মাস আগের। ভিডিওটি যে মোবাইলে ছিল, সেটি সম্প্রতি চুরি হয়ে যায়। একটি মহল সম্পূর্ণ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত সেই ভিডিওটিকে পুঁজি করে রাজনৈতিকভাবে তাকে হেয়প্রতিপন্ন করতে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে দিয়েছে। তবে ছড়িয়ে পড়া ভিডিওটি নিয়ে তিনি দুঃখপ্রকাশ করেন।
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