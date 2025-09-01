Ajker Patrika
> সারা দেশ
> চট্টগ্রাম

পুলিশের অতিরিক্ত ডিআইজিকে মোবাইলে হুমকি, থানায় জিডি

কক্সবাজার প্রতিনিধি
অতিরিক্ত ডিআইজি আপেল মাহমুদ। ছবি: সংগৃহীত
ট্যুরিস্ট পুলিশ কক্সবাজার অঞ্চলের অতিরিক্ত ডিআইজি আপেল মাহমুদকে মোবাইল ফোনে হুমকি দেওয়ার অভিযোগ পাওয়া গেছে। আজ সোমবার সকাল ৮টার দিকে একটি মোবাইল ফোন নম্বর (০১৮৬৩৬৬৭৯০৪) থেকে তাঁকে এ হুমকি দেওয়া হয়। এ বিষয়ে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য তিনি কক্সবাজার সদর মডেল থানায় সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করেছেন।

অতিরিক্ত ডিআইজি আপেল মাহমুদ জানান, তাঁর ব্যক্তিগত নম্বরে ফোন করে এক ব্যক্তি আজেবাজে কথা বলতে থাকেন এবং বিভিন্ন হুমকি দেওয়া হয়। একই নম্বর থেকে হোয়াটসঅ্যাপে মেসেজ করে জানানো হয়, বিভিন্ন ফেসবুক আইডি ব্যবহার করে তাঁর নামে ফেসবুকে মিথ্যা, কুরুচিপূর্ণ, মানহানিকর ও অপমানজনক তথ্য পোস্ট করে হয়রানি করা হবে।

আপেল মাহমুদ বলেন, ‘একটি প্রতারক চক্র পরিকল্পিতভাবে তাদের কার্যক্রমে ব্যাঘাত ঘটাতে চাইছে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে মিথ্যা ও বানোয়াট তথ্য ছড়িয়ে ট্যুরিস্ট পুলিশের কর্মকর্তাদের ব্যক্তিগতভাবে আক্রমণ করা হচ্ছে। আমরা বিষয়টি গুরুত্বসহকারে দেখছি এবং আইনি ব্যবস্থা নিচ্ছি।’ চক্রটি এর আগে আরও কয়েকটি সরকারি সংস্থার কর্মকর্তাদের কাছেও এভাবে চাঁদা দাবি করেছে বলে জানান তিনি।

বিষয়:

কক্সবাজারপুলিশঅভিযোগচট্টগ্রাম বিভাগজেলার খবরহুমকিজিডি
