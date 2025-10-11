চাকসু নির্বাচন: ব্যালট পেপারে হবে ভোট গ্রহণ, গণনা ওএমআর মেশিনে

চবি প্রতিনিধি
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (চাকসু) নির্বাচনে ভোট হবে ব্যালট পেপারে। ভোট গ্রহণ শেষে গণনা হবে ওএমআর (অপটিক্যাল মার্ক রিডার) পদ্ধতিতে। এ পদ্ধতিতে ভোটারদের বৃত্ত পূরণ করে ভোট দিতে হবে। আজ শনিবার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন চাকসুর প্রধান নির্বাচন কমিশনার অধ্যাপক ড. মনির উদ্দিন।
অধ্যাপক ড. মনির উদ্দিন বলেন, ‘আমাদের ভোট হবে ব্যালটে। ভোট গ্রহণ শেষে গণনা হবে ওএমআর পদ্ধতিতে। অ্যানালগ পদ্ধতিতে গণনা করলে অনেক সময় লাগবে। তাই আমরা এ পদ্ধতিতে যাব না।’ তিনি আরও বলেন, গোপন কক্ষ ছাড়া সব কেন্দ্রে থাকবে সিসিটিভি ক্যামেরা। ব্যালট পেপার ছাপা হবে কমিশনের উপস্থিতিতে, সর্বোচ্চ গোপনীয়তা বজায় রেখে। নির্বাচনে ব্যালট পেপারে থাকবে ২৪ অঙ্কের একটি নিরাপত্তা কোড ও একটি গোপন কোড যা ওএমআর মেশিনে শনাক্ত করা যাবে।
বিশ্ববিদ্যালয়ের আইসিটি সেলের প্রধান অধ্যাপক সাইদুর রহমান চৌধুরী বলেন, কোড থাকায় বাইরের কোনো কাগজ ওএমআর মেশিনে এলেও সেটি সঙ্গে সঙ্গে শনাক্ত করা যাবে।
উল্লেখ্য, ১৫ অক্টোবর চাকসু ও হল সংসদ নির্বাচন-২০২৫ অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। এদিন সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত হবে ভোট গ্রহণ। অবাধ সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য নেওয়া হয়েছে যাবতীয় প্রস্তুতি। ভোটকেন্দ্র পুরোপুরি সিসি ক্যামেরার আওতাধীন থাকবে বলে জানিয়েছে কমিশন।
