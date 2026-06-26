Ajker Patrika
চট্টগ্রাম

মাদকমুক্ত সমাজ গঠনে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান ফটিকছড়ি জামায়াতের

ফটিকছড়ি (চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি 
মাদকমুক্ত সমাজ গঠনে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান ফটিকছড়ি জামায়াতের
আজ সকাল ১০টায় ফটিকছড়ি পৌরসভার বিবিরহাট বাসস্টেশন এলাকায় জামায়াতে ইসলামীর মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা

আন্তর্জাতিক মাদকবিরোধী দিবস উপলক্ষে ফটিকছড়িতে মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করেছে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী ফটিকছড়ি উপজেলার যুব বিভাগ।

শুক্রবার (২৬ জুন) সকাল ১০টায় ফটিকছড়ি পৌরসভার বিবিরহাট বাসস্টেশন এলাকায় এ মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়। এতে মাদকের ভয়াবহতা সম্পর্কে জনসচেতনতা সৃষ্টি এবং সমাজ থেকে মাদক নির্মূলে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানানো হয়।

থানা যুব বিভাগের সভাপতি নবীর হোসেন মাসুদের সভাপতিত্বে এবং সাংগঠনিক সম্পাদক সাইরান কাদের চৌধুরীর সঞ্চালনায় আয়োজিত কর্মসূচিতে প্রধান অতিথি ছিলেন চট্টগ্রাম উত্তর জেলা যুব বিভাগের সেক্রেটারি মুহাম্মদ ইকবাল হোসেন। বিশেষ অতিথি ছিলেন জেলা যুব বিভাগের দায়িত্বশীল ও আইনজীবী অ্যাডভোকেট আলমগীর মুহাম্মদ ইউনুছ।

বক্তারা বলেন, মাদক ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেয়। তরুণ সমাজকে মাদকের ভয়াবহতা থেকে রক্ষা করতে পরিবার, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, সামাজিক সংগঠন এবং প্রশাসনকে সমন্বিতভাবে কাজ করতে হবে। পাশাপাশি মাদকমুক্ত সমাজ গঠনে সর্বস্তরের মানুষের সচেতন অংশগ্রহণের ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়।

আজ সকাল ১০টায় ফটিকছড়ি পৌরসভার বিবিরহাট বাসস্টেশন এলাকায় জামায়াতে ইসলামীর মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা
আজ সকাল ১০টায় ফটিকছড়ি পৌরসভার বিবিরহাট বাসস্টেশন এলাকায় জামায়াতে ইসলামীর মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা

এ সময় উপস্থিত ছিলেন থানা যুব বিভাগের সেক্রেটারি বায়াজিদ হাসান মুরাদ। এ ছাড়া আরও ছিলেন জিয়া উদ্দিন সম্রাট, রেজাউল করিম, রাফিউল আলম, নুরুল আনোয়ার, জয়নাল আবেদীন, নূর নবী, মুহাম্মদ আযাদ, সাইফুল ইসলাম, আইয়ুব অভি, সালাউদ্দিন মন্টু, সেলিম উদ্দিন, বদিউল আলমসহ স্থানীয় নেতা-কর্মীরা।

মানববন্ধন শেষে মাদকমুক্ত সমাজ গঠনে সবাইকে নিজ নিজ অবস্থান থেকে কার্যকর ভূমিকা পালনের আহ্বান জানানো হয়।

বিষয়:

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