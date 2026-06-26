ভোলায় অবৈধ ড্রেজার, বাল্কহেডসহ আটক ১৫

ভোলার বোরহানউদ্দিন উপজেলার হাঁসের চরসংলগ্ন তেঁতুলিয়া নদীতে অভিযান চালিয়ে দুটি ড্রেজার ও তিনটি বাল্কহেডসহ ১৫ জনকে আটক করেছে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড। গতকাল বৃহস্পতিবার (২৫ জুন) সকালে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে এ অভিযান পরিচালনা করা হয়।
কোস্ট গার্ড ভোলা দক্ষিণ জোনের মিডিয়া কর্মকর্তা লেফটেন্যান্ট মো. সালমান বিন শওকত জানান, কোস্ট গার্ড সদস্যরা সকাল ৭টার দিকে বিশেষ অভিযান চালান। অভিযান চলাকালে অবৈধভাবে বালু উত্তোলনের সময় ওই দুটি ড্রেজার ও তিনটি বাল্কহেডসহ ১৫ জনকে আটক করা হয়।
আটক ব্যক্তিদের মধ্যে ড্রেজার ও বাল্কহেডে কর্মরত শ্রমিকেরা রয়েছেন। তাঁরা নারায়ণগঞ্জ, বরিশাল ও ভোলা জেলার বিভিন্ন উপজেলার বাসিন্দা।
পরবর্তী সময়ে ভোলা জেলা প্রশাসনের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের উপস্থিতিতে ভ্রাম্যমাণ আদালত (মোবাইল কোর্ট) পরিচালনা করে আটক ব্যক্তিদের ৩০ দিনের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়। একই সঙ্গে জব্দকৃত ড্রেজার ও বাল্কহেডের বিষয়ে আইনানুগ ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।
লেফটেন্যান্ট সালমান বিন শওকত বলেন, বালুখেকোদের হাত থেকে ফসলি জমি ও আবাসস্থল রক্ষায় কোস্ট গার্ডের এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে।
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