Ajker Patrika
> সারা দেশ
> চট্টগ্রাম

চবিতে স্থানীয়দের হামলায় ৭০ শিক্ষার্থী আহত

চবি সংবাদদাতা
আপডেট : ৩১ আগস্ট ২০২৫, ০৭: ৫৬
শনিবার রাত সাড়ে ১১টা থেকে ভোররাত ৪টা পর্যন্ত দফায় দফায় শিক্ষার্থীদের উপর হামলা চালায় এলাকাবাসী। ছবি: আজকের পত্রিকা
শনিবার রাত সাড়ে ১১টা থেকে ভোররাত ৪টা পর্যন্ত দফায় দফায় শিক্ষার্থীদের উপর হামলা চালায় এলাকাবাসী। ছবি: আজকের পত্রিকা

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের (চবি) দর্শন বিভাগের এক মেয়ে শিক্ষার্থীকে দারোয়ানের মারধরের ঘটনায় স্থানীয় গ্রামবাসী মাইকে ঘোষণা দিয়ে দফায় দফায় শিক্ষার্থীদের উপর হামলা চালিয়েছে। এতে ৭০ জনের বেশি শিক্ষার্থী আহত হয়েছেন। এর মধ্যে ২৪ শিক্ষার্থীকে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ (চমেক) হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। বর্তমানে এলাকায় চরম উত্তেজনা বিরাজ করছে। যেকোন সময় আরও বড় ধরনের সংঘাতের আশঙ্কায় এলাকায় আইন শৃংখলা বাহিনী মোতায়েন রয়েছে।

গতকাল শনিবার রাত সাড়ে ১১টা থেকে ভোররাত ৪টা পর্যন্ত দফায় দফায় শিক্ষার্থীদের উপর হামলা চালায় এলাকাবাসী। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে সেনাবাহিনী মোতায়েন করা হয়। তবে, সংঘর্ষের সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের নিরাপত্তা বাহিনী ও প্রক্টরদের দেখা যায়নি।

এবিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনিয়র মেডিকেল অফিসার ডা. মো. টিপু সুলতান বলেন, ৭০ জনের বেশি শিক্ষার্থী আহত হয়েছে। তবে এ সংখ্যা আরো বেশি হতে পারে। এছাড়া অনেক শিক্ষার্থী চিকিৎসা নিচ্ছেন আমরা সব হিসেব করতে পারিনি। আরও সময় লাগবে পুরো তথ্য পেতে।

ঘটনার সূত্রপাত যেভাবে:

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, বিশ্ববিদ্যালয়ের ২ নং গেইট এলাকার একটি বাসায় ভুক্তভোগী ছাত্রী ভাড়া থাকেন। শনিবার রাত সাড়ে ১১টার দিকে বাসায় প্রবেশের চেষ্টা করলে কেনো দেরিতে এসেছে তাই গেট খুলতে রাজি হয় না দারোয়ান। দীর্ঘক্ষণ চিৎকার-চেঁচামেচির পর একপর্যায়ে গেট খোলা হয়। এরপর কেনো চেঁচামেচি করছে এজন্য ওই ছাত্রীকে থাপ্পড় মারেন দারোয়ান। পরে ওই ছাত্রী তাঁর কয়েকজন সহপাঠীকে ফোন দিলে তারা আসে এবং দারোয়ানের ওপর চড়াও হন। তারা দারোয়ানকে আটকানোর চেষ্টা করলে সে দ্রুত ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়। এ সময় খবরটি ক্যাম্পাসে ছড়িয়ে পড়লে আরও শিক্ষার্থী সেখানে জড়ো হন। এক পর্যায়ে শিক্ষার্থীরা তাঁকে ধাওয়া করলে স্থানীয়রা একত্র হয়ে ইট–পাটকেল মারা শুরু করেন। তখন সংঘর্ষ ও পাল্টাপাল্টি ধাওয়ার ঘটনা ঘটে।

ভুক্তভোগী শিক্ষার্থী সাফিয়া খাতুন বলেন, আমাদের বাসার গেট রাত সাড়ে ১১টার মধ্যে বন্ধ হয়। আজকে (শনিবার রাতে) কাজে বাইরে গিয়েছিলাম, ১১টার দিকে ফিরে এসে দেখি গেট বন্ধ। আমি অনেকবার ধাক্কা দিয়েছি, রুমমেটরা অনুরোধ করেছে, কিন্তু দারোয়ান খোলেনি। পরে গেট খুলে আমাকে উদ্দেশ্য করে খারাপ ব্যবহার করে এবং ভেতরে ঢুকতে না দিয়ে দু’বার ধাক্কা দেয়। জোর করে ঢুকতে চাইলে সে আমাকে লাথি-থাপ্পড় মারে।

উপস্থিত শিক্ষার্থীরা জানান, স্থানীয়রা ২ নং গেইট সংলগ্ন বাচামিয়ার দোকানের সামনে দেশীয় অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে শিক্ষার্থীদেরকে চতুর্দিক থেকে ঘিরে তাদের ওপর হামলা চালায়। হামলার সময় হঠাৎ বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন ছিল ওই এলাকায়। শিক্ষার্থীরা বলছে, তারা পরিকল্পিতভাবেই বিদ্যুৎ বন্ধ করেছে হামলা চালানোর উদ্দেশ্যে।

এছাড়া ঘটনাস্থলে উপস্থিত একাধিক শিক্ষার্থী জানান, হামলা চালানোর সময় বাচামিয়ার দোকানের সামনে শিক্ষার্থীরা গেলে ৩টা টর্চ লাইটের আলো ফেলে হামলা করা হয়। এসময় পুলিশের ২টি, নিরাপত্তার বাহিনীর ১ টি এবং প্রক্টরিয়াল বডির ১টি মোট ৪টি গাড়ি ভাঙচুর করেছে স্থানীয়রা।

এদিকে ঘটনার সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর ফেসবুকে পোস্ট দিয়ে সাহায্যের আবেদন করলে শিক্ষার্থীদের সমালোচনার মুখে পড়েন।

পুলিশের ২টি, নিরাপত্তার বাহিনীর ১ টি এবং প্রক্টরিয়াল বডির ১টি মোট ৪টি গাড়ি ভাঙচুর করেছে স্থানীয়রা। ছবি: আজকের পত্রিকা
পুলিশের ২টি, নিরাপত্তার বাহিনীর ১ টি এবং প্রক্টরিয়াল বডির ১টি মোট ৪টি গাড়ি ভাঙচুর করেছে স্থানীয়রা। ছবি: আজকের পত্রিকা

খবর পেয়ে শুরুতে ঘটনাস্থলে পুলিশ আসলেও পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে ব্যর্থ হন। পরে রাত ৩টার দিকে সেনাবাহিনীর সদস্যরা ঘটনাস্থলে পৌঁছানোর পর পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে। ভোর ৫টার দিকে সেনা কর্মকর্তা মেজর শাহরিয়ার বলেন, আমরা এখানে আসার পর আটকে থাকা ১০ জন শিক্ষার্থীকে উদ্ধার করেছি। ভেতরে আমাদের আরেক গ্রুপ রয়েছে। আমরা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করছি। সকালে আবার বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করে পরবর্তী পদক্ষেপ নেব।

এ ঘটনার পর বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে এখন থমথমে পরিস্থিতি বিরাজ করছে।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় শিক্ষার্থী ও স্থানীয়দের মধ্যে সংঘর্ষ, আহত অনেকেচট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় শিক্ষার্থী ও স্থানীয়দের মধ্যে সংঘর্ষ, আহত অনেকে

বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল পরীক্ষা স্থগিত:

এ ঘটনার পর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মো. কামাল উদ্দিন বলেন, শিক্ষার্থীদের ওপর স্থানীয়রা যে হামলা চালিয়েছে তা ন্যাক্কারজনক। এ ঘটনায় আমাদের অনেক শিক্ষার্থী আহত হয়েছে। আহতদের মধ্যে অনেকের পরীক্ষা থাকতে পারে। তাই রোববার বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল পরীক্ষা স্থগিত করা হয়েছে।

বিষয়:

চট্টগ্রাম জেলাশিক্ষার্থীমারধরচট্টগ্রাম বিভাগচট্টগ্রাম সদরআহতচট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সেই মেরুন টি-শার্ট পরা হামলাকারীর পরিচয় জানালেন প্রেস সচিব

সেই মেরুন টি-শার্ট পরা হামলাকারীর পরিচয় জানালেন প্রেস সচিব

জাতীয় পার্টির অফিসে হামলা, ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ

জাতীয় পার্টির অফিসে হামলা, ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ

মেয়েকে ১০ মাস আটকে রেখে ধর্ষণ, মা ও সৎবাবা গ্রেপ্তার

মেয়েকে ১০ মাস আটকে রেখে ধর্ষণ, মা ও সৎবাবা গ্রেপ্তার

নিজের জুস পান করে অজ্ঞান পার্টির সদস্যই অচেতন

নিজের জুস পান করে অজ্ঞান পার্টির সদস্যই অচেতন

২০১৪, ১৮ ও ২৪-এর নির্বাচনের দায় নেবে না উপজেলা নির্বাচন অফিসারেরা

২০১৪, ১৮ ও ২৪-এর নির্বাচনের দায় নেবে না উপজেলা নির্বাচন অফিসারেরা

সম্পর্কিত

চবিতে সংঘর্ষ, সব পরীক্ষা স্থগিত

চবিতে সংঘর্ষ, সব পরীক্ষা স্থগিত

চবিতে স্থানীয়দের হামলায় ৭০ শিক্ষার্থী আহত

চবিতে স্থানীয়দের হামলায় ৭০ শিক্ষার্থী আহত

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় শিক্ষার্থী ও স্থানীয়দের মধ্যে সংঘর্ষ, আহত অনেকে

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় শিক্ষার্থী ও স্থানীয়দের মধ্যে সংঘর্ষ, আহত অনেকে

ডোপ টেস্টে পজিটিভ হলেই প্রার্থিতা বাতিল

ডোপ টেস্টে পজিটিভ হলেই প্রার্থিতা বাতিল