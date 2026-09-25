চুয়েটে শাটডাউন চলমান, শিক্ষকদের সর্বাত্মক কর্মবিরতির ঘোষণা

চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (চুয়েট) সদ্য সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক আবু সাদাত মুহাম্মদ সায়েমকে পুনর্বহালের দাবিতে সর্বাত্মক কর্মবিরতিতে যাচ্ছে চুয়েট শিক্ষক সমিতি। শিক্ষার্থীদের চলমান সর্বাত্মক শাটডাউন কর্মসূচির মধ্যেই শিক্ষক সমিতি এ কর্মসূচি ঘোষণা করেছে।
বৃহস্পতিবার রাতে শিক্ষক সমিতির জরুরি সভায় সর্বসম্মতিক্রমে কর্মবিরতির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন চুয়েট শিক্ষক সমিতির সভাপতি মো. আহসানউল্লাহ। তিনি বলেন, ‘আমরা নতুন ভিসিকে বিশ্ববিদ্যালয়ে চাই না।’
এদিকে নতুন উপাচার্য অধ্যাপক শেখ শরীফুল আলম অনলাইনে দায়িত্ব গ্রহণের পর আন্দোলন আরও বিস্তৃত হয়েছে।
অধ্যাপক সায়েমকে পুনর্বহালের দাবিতে গত ২১ সেপ্টেম্বর রাত থেকে চুয়েটে আন্দোলন শুরু করেন শিক্ষার্থীরা। পরদিন থেকে তারা সর্বাত্মক শাটডাউন কর্মসূচি পালন করে আসছেন। এর মধ্যে মানববন্ধন, গণস্বাক্ষর, গণঅবস্থান, সংবাদ সম্মেলন, প্রধানমন্ত্রীর কাছে খোলা চিঠি ও মশাল মিছিলসহ বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করা হয়েছে।
শিক্ষার্থীদের আন্দোলনের মধ্যে শিক্ষক সমিতিও অধ্যাপক সায়েমকে পুনর্বহালের দাবিতে কর্মবিরতির ঘোষণা দেওয়ায় বিশ্ববিদ্যালয়ের চলমান অচলাবস্থা আরও বিস্তৃত হয়েছে।
শিক্ষক সমিতির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, দাবি আদায় না হলে পরবর্তী সময়ে আরও কঠোর কর্মসূচি দেওয়া হবে।
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