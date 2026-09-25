মুলাদীতে স্বেচ্ছাশ্রমে চলাচল উপযোগী হলো জয়ন্তী নদী

বরিশালের মুলাদীতে স্বেচ্ছাশ্রমে জয়ন্তী নদী পরিষ্কার করে নৌযান চলাচলের উপযোগী করা হয়েছে। একই দিনে ‘এক শিক্ষার্থী, এক গাছ’ কর্মসূচির আওতায় বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ৫ হাজার শিক্ষার্থীর হাতে গাছের চারা তুলে দেওয়া হয়েছে।
গতকাল বৃহস্পতিবার উপজেলা প্রশাসন ও মুলাদী পৌরসভার উদ্যোগে জয়ন্তী নদীর মুলাদী বন্দর রক্ষা বাঁধ থেকে প্রায় দুই কিলোমিটার এলাকাজুড়ে কচুরিপানা ও ময়লা-আবর্জনা অপসারণ করা হয়। কর্মসূচির উদ্বোধন করেন মুলাদী-বাবুগঞ্জ আসনের এমপি ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়-সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি অ্যাডভোকেট জয়নুল আবেদীন।
নদী পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার এ কর্মসূচিতে উপজেলা ও পৌর বিএনপি, যুবদল, ছাত্রদল, স্বেচ্ছাসেবক দলসহ স্থানীয় বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশ নেন। সকাল থেকে দলবদ্ধভাবে নদীর বিভিন্ন অংশে জমে থাকা কচুরিপানা, পলিথিন ও অন্যান্য আবর্জনা অপসারণ করেন স্বেচ্ছাসেবীরা।
উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও পৌর প্রশাসক মো. গোলাম সরওয়ার বলেন, “দীর্ঘদিনের কচুরিপানা ও আবর্জনায় জয়ন্তী নদী নৌযান চলাচলের অনুপযোগী হয়ে পড়েছিল। এতে যাত্রীবাহী ট্রলার, মালবাহী নৌযান ও খাদ্যগুদামের জাহাজ চলাচল ব্যাহত হওয়ার উপক্রম হয়। বিষয়টি নিয়ে এমপি ও স্থানীয়দের সঙ্গে আলোচনা করে স্বেচ্ছাশ্রমের মাধ্যমে নদী পরিষ্কারের উদ্যোগ নেওয়া হয়। সবার স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে একদিনেই প্রায় দুই কিলোমিটার এলাকা পরিষ্কার করা সম্ভব হয়েছে। ফলে নৌযান চলাচলও স্বাভাবিক হয়েছে। ”
এদিকে, গতকাল বৃহস্পতিবার বেলা ১১টায় মুলাদী সরকারি মাহমুদজান মাধ্যমিক বিদ্যালয় মাঠে ‘এক শিক্ষার্থী, এক গাছ’ কর্মসূচির আওতায় শিক্ষার্থীদের মাঝে ৫ হাজার গাছের চারা বিতরণ করা হয়।
মুলাদী পৌরসভার দুটি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ১০টি প্রাথমিক বিদ্যালয়, বিভিন্ন মাদ্রাসাসহ ২০টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ৫ হাজার শিক্ষার্থীর হাতে এসব চারা তুলে দেওয়া হয়। শিক্ষার্থীদের মাধ্যমে গাছের পরিচর্যা ও বৃক্ষরোপণের অভ্যাস গড়ে তোলার পাশাপাশি পরিবেশ রক্ষায় সচেতনতা বাড়ানোর লক্ষ্যেই এ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।
অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে অ্যাডভোকেট জয়নুল আবেদীন বলেন, “পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা এবং সবুজ ও বাসযোগ্য অঞ্চল হিসেবে গড়ে তুলতে গাছের বিকল্প নেই। শিক্ষার্থীরা প্রতিটি গাছকে যত্নে বড় করে তুলে সবুজ বিপ্লবে নেতৃত্ব দেবে।”
নদী পরিষ্কার ও বৃক্ষরোপণ—দুই কর্মসূচিতে স্থানীয় মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে মুলাদীতে পরিবেশ সংরক্ষণ ও নৌপথ সচল রাখার বিষয়ে নতুন উদ্দীপনা সৃষ্টি হয়েছে।
এ সময় উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও পৌর প্রশাসক মো. গোলাম সরওয়ার, উপজেলা বিএনপির আহ্বায়ক অধ্যাপক শরীয়ত উল্লাহ, সদস্যসচিব কাজী কামাল, যুগ্ম আহ্বায়ক অধ্যক্ষ আবিদুর রহমান হুমায়ুন, অধ্যাপক মনিরুজ্জামান মনির, অ্যাডভোকেট তরিকুল ইসলাম দিপু মোল্লা, পৌর বিএনপির আহ্বায়ক এনামুল হক ইনু, সদস্যসচিব মিজানুর রহমান হাওলাদার, উপজেলা ও পৌর যুবদল, স্বেচ্ছাসেবক দল ও ছাত্রদলের নেতারাসহ বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ উপস্থিত ছিলেন।
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