শিবচতুর্দশী মেলা: চন্দ্রনাথ ধামে পুণ্যার্থীর ঢল

সীতাকুণ্ড (চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি 
চন্দ্রনাথ মন্দিরে শিবচতুর্দশী মেলার দ্বিতীয় দিনে সোমবার পুণ্যার্থী-দর্শনার্থীদের উপচে পড়া ভিড়। ছবি: আজকের পত্রিকা

চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ড চন্দ্রনাথ ধাম ঘিরে আয়োজিত তিন দিনব্যাপী শিবচতুর্দশী মেলার তৃতীয় দিনে সনাতনী পুণ্যার্থীদের ঢল দেখা গেছে। গতকাল সোমবার ভোর থেকে দেশ-বিদেশের বিভিন্ন প্রান্তের লাখো পুণ্যার্থী দল বেধে আসতে শুরু করেন চন্দ্রনাথ ধামে। এতে পুণ্যার্থীদের কোলাহলে মুখরিত হয়ে ওঠে সীতাকুণ্ড মন্দির সড়ক থেকে চন্দ্রনাথ ধামমন্দিরসহ পুরো কলেজ রোড এলাকা।

জাগতিক পাপমোচন ও পুণ্য সঞ্চয়ের আশায় মেলায় আগত পুণ্যার্থীরা ব্যাসকুণ্ডে স্নান শেষে হেঁটে ছুটতে থাকেন সমতল ভূমি থেকে ১ হাজার ২০০ ফুট ওপরে অবস্থিত চন্দ্রনাথ ধামমন্দিরে। এ সময় দল বেঁধে ওঠা লাখো ভক্তের পদচারণে ও ‘হর হর মহাদেব’ ধ্বনিতে মুখর হয়ে ওঠে চন্দ্রনাথ ধামমন্দির এলাকা।

আয়োজকেরা জানান, সারা বিশ্বের সনাতন ধর্মাবলম্বীদের কাছে চন্দ্রনাথ ধাম একটি পূর্ণ তীর্থ। আনুমানিক ৫০০ বছর আগের ফাল্গুন মাসের শিবচতুর্দশী তিথিতে (শিবরাত্রি) চন্দ্রনাথ ধাম ঘিরে শুরু হয় তিন দিনব্যাপী শিবচতুর্দশী মেলা। তখন থেকে এ মেলা ঘিরে দেশ-বিদেশের লাখো পুণ্যার্থী সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে প্রায় ১ হাজার ২০০ ফুট ওপরের পথ হেঁটে কলিযুগের মহাতীর্থখ্যাত চন্দ্রনাথ ধাম দর্শনের পাশাপাশি শিবরাত্রিতে দেবাদিদেব মহাদেবের পূজা-অর্চনা করেন।

সীতাকুণ্ড তীর্থধামের পণ্ডিত রাজীব ভরদ্বাজ জানান, গত রোববার বিকেল ৫টা ১৮ মিনিটে শিবচতুর্দশী তিথি আরম্ভ হয়। চলে সোমবার সন্ধ্যা ৬টা ২ মিনিট পর্যন্ত। পুণ্যার্থীরা এই তিথিতে চন্দ্রনাথ ধামে এসে দেবাদিদেব মহাদেবের আরাধনা করেন।

বিষয়:

চট্টগ্রাম জেলাসীতাকুণ্ডচট্টগ্রাম বিভাগচট্টগ্রামছাপা সংস্করণহিন্দু সম্প্রদায়জেলার খবর
