Ajker Patrika
> সারা দেশ
> চট্টগ্রাম

উখিয়ায় সাগরে মাছ ধরতে নেমে দুই স্কুলছাত্র নিখোঁজ

কক্সবাজার প্রতিনিধি
সাগরে মাছ ধরতে গিয়ে নিখোঁজ স্কুল ছাত্ররা। ছবি: সংগৃহীত
সাগরে মাছ ধরতে গিয়ে নিখোঁজ স্কুল ছাত্ররা। ছবি: সংগৃহীত

কক্সবাজারের উখিয়ায় সাগরে মাছ ধরতে নেমে দুই স্কুলছাত্র নিখোঁজ হয়েছে। আজ শুক্রবার (২৯ আগস্ট) সকালে উপজেলার পালংখালী ইউনিয়নের মনখালী এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

নিখোঁজ ছাত্ররা হলো, জালিয়া পালং ইউনিয়নের মনখালী গ্রামের প্রবাসী নজির হোসেনের ছেলে সায়েম বাবু ও নূর হোসেনের ছেলে হাবিবুল আবছার। তারা স্থানীয় উপকূলীয় উচ্চবিদ্যালয়ের নবম শ্রেণির ছাত্র।

জালিয়া পালং ইউনিয়ন পরিষদের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান আবুল কালাম এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। ছাত্রদের পরিবার ও স্থানীয়দের বরাতে তিনি জানান, সকাল ৭টার দিকে কয়েক বন্ধু মিলে শখের বশে সাগরে মাছ ধরতে যায়। এ সময় ঢেউয়ের তোড়ে সায়েম ও আবছার তলিয়ে যায়। বেলা ২টা পর্যন্ত ছাত্রদের খোঁজ মেলেনি। আবুল কালাম বলেন, উদ্ধারের জন্য ফায়ার সার্ভিসের সহযোগিতা চাওয়া হয়েছে।

বিষয়:

নিখোঁজকক্সবাজারউখিয়াচট্টগ্রাম বিভাগস্কুলছাত্রসাগরজেলার খবরমাছ
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

লতিফ সিদ্দিকী, ঢাবি অধ্যাপক কার্জনসহ ডিবি হেফাজতে ১৫ জন সন্ত্রাসবিরোধী আইনে গ্রেপ্তার

পুলিশের ওপর ৪ দফা হামলা, গাজীপুরের শীর্ষ সন্ত্রাসীকে ছিনিয়ে নিল দুর্বৃত্তরা

বড় ভাইসহ ডিবি হেফাজতে থাকা সবার সসম্মানে মুক্তি চাই: কাদের সিদ্দিকী

শতকোটির এফডিআর, স্থায়ী বরখাস্ত হচ্ছেন বিটিআরসির আমজাদ

এবার কাকে বিয়ে করলেন দুবাইয়ের রাজকন্যা শেখা মাহরা

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

রবিউল আউয়াল মাসের তাৎপর্য ও মুমিনের করণীয়

রবিউল আউয়াল মাসের তাৎপর্য ও মুমিনের করণীয়

পটুয়াখালীর বাউফল: ফাঁকা মাঠেও বিএনপিতে ৪ ভাগ

পটুয়াখালীর বাউফল: ফাঁকা মাঠেও বিএনপিতে ৪ ভাগ

লতিফ সিদ্দিকী, ঢাবি অধ্যাপক কার্জনসহ ডিবি হেফাজতে ১৫ জন সন্ত্রাসবিরোধী আইনে গ্রেপ্তার

লতিফ সিদ্দিকী, ঢাবি অধ্যাপক কার্জনসহ ডিবি হেফাজতে ১৫ জন সন্ত্রাসবিরোধী আইনে গ্রেপ্তার

পুলিশের ওপর ৪ দফা হামলা, গাজীপুরের শীর্ষ সন্ত্রাসীকে ছিনিয়ে নিল দুর্বৃত্তরা

পুলিশের ওপর ৪ দফা হামলা, গাজীপুরের শীর্ষ সন্ত্রাসীকে ছিনিয়ে নিল দুর্বৃত্তরা

বড় ভাইসহ ডিবি হেফাজতে থাকা সবার সসম্মানে মুক্তি চাই: কাদের সিদ্দিকী

বড় ভাইসহ ডিবি হেফাজতে থাকা সবার সসম্মানে মুক্তি চাই: কাদের সিদ্দিকী

সম্পর্কিত

ফ্রিজের কম্প্রেসর বিস্ফোরণ: না ফেরার দেশে আরও ২ জন, মৃত্যু বেড়ে ৬

ফ্রিজের কম্প্রেসর বিস্ফোরণ: না ফেরার দেশে আরও ২ জন, মৃত্যু বেড়ে ৬

কোটালীপাড়া মহিলা আ.লীগের সভাপতি রাফেজা কারাগারে

কোটালীপাড়া মহিলা আ.লীগের সভাপতি রাফেজা কারাগারে

নারীর সঙ্গে অশ্লীল ভিডিও ধারণ করে মুক্তিপণ দাবি, ২ জিম্মি উদ্ধার, গ্রেপ্তার ৭

নারীর সঙ্গে অশ্লীল ভিডিও ধারণ করে মুক্তিপণ দাবি, ২ জিম্মি উদ্ধার, গ্রেপ্তার ৭

বেলকুচিতে পাচারকালে ১৩৬ বস্তা চালসহ ট্রাক জব্দ

বেলকুচিতে পাচারকালে ১৩৬ বস্তা চালসহ ট্রাক জব্দ