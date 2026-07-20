উত্ত্যক্তের প্রতিবাদ করায় বাড়িতে হামলা-ভাঙচুর, আহত ৫

চট্টগ্রামের আনোয়ারা উপজেলায় এক মাদ্রাসাছাত্রীকে উত্ত্যক্তের প্রতিবাদ করায় বাড়িতে দফায় দফায় হামলা ও ভাঙচুর চালানোর অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনায় কিশোরীর পাঁচ স্বজন আহত হয়েছেন। এ সময় ঘরে থাকা তিন ভরি স্বর্ণালংকার লুট করে নিয়ে যায় হামলাকারীরা। পুলিশ অভিযুক্ত যুবক মোহাম্মদ রোকনকে (২৫) গ্রেপ্তার করে আজ সোমবার কারাগারে পাঠিয়েছে। গ্রেপ্তার যুবক আবুল হাশেমের ছেলে।
এর আগে গত শনিবার রাত সাড়ে ৯টার দিকে এবং পরদিন গতকাল রোববার একই সময়ে উপজেলার হাইলধর ইউনিয়নে একটি গ্রামে দফায় দফায় এই হামলার ঘটনা ঘটে।
এ ঘটনায় কিশোরীর চাচা পাঁচজনকে আসামি করে আনোয়ারা থানায় মামলা করেছেন। আসামিরা হলেন মোহাম্মদ রোকন, মো. শিবলু (২৮), আবুল হাশেম (৫৫), নুরু নাহার বেগম (৪৮) ও ইনান (২২)।
মামলা ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গত শনিবার রাতে মাদ্রাসাছাত্রীকে তার চাচার দোকানের সামনে উত্ত্যক্ত করছিল অভিযুক্তরা। এ নিয়ে ওই কিশোরীর চাচা প্রতিবাদ করলে আরও বেপরোয়া হয়ে ওঠে এবং দোকানে ভাঙচুর চালায়। গতকাল মেয়েটির বাড়িতে গিয়েও হামলা চালায় তারা। এতে নারী-পুরুষসহ পাঁচজন আহত হন। খবর পেয়ে পুলিশ একজনকে আটক করে।
ভুক্তভোগী ছাত্রীর চাচা ও মামলার বাদী মোহাম্মদ রুবেল বলেন, ‘আমাদের মেয়েকে আমার সামনে অশ্লীল কথাবার্তা ও গায়ে হাত দেওয়ার চেষ্টা করা হয়। আমি প্রতিবাদ করলে তাৎক্ষণিক আরও কয়েকজনসহ দেশীয় অস্ত্র নিয়ে দোকান ভাঙচুর এবং প্রাণনাশের হুমকি দেয়। পরদিন লোকজন নিয়ে এসে ফের বাড়িতে হামলা চালায় এবং আমার মা, স্ত্রী, ভাবিসহ পরিবারের নারী সদস্যদের মারধর করে। এ সময় ঘরের আলমারির ড্রয়ারে থাকা তিন ভরি স্বর্ণালংকার লুট করে নিয়ে যায় তাঁরা।’
আনোয়ারা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. জুনায়েত চৌধুরী বলেন, ‘এ ঘটনায় থানায় মামলা হয়েছে। জড়িত একজনকে গ্রেপ্তার করে কারাগারে পাঠানো হয়েছে। অপর আসামিদের গ্রেপ্তারে অভিযান অব্যাহত রয়েছে।’
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