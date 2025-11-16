Ajker Patrika

চবি শিক্ষার্থী ও জোবরা গ্রামবাসী সংঘর্ষের মামলার আসামি গ্রেপ্তার

হাটহাজারী (চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি 
ছবি: আজকের পত্রিকা
চট্টগ্রামের হাটহাজারীতে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের (চবি) শিক্ষার্থী ও জোবরা গ্রামবাসী সংঘর্ষের ঘটনা, হত্যাসহ ১৬ মামলার আসামি মো. হানিফকে (৪০) গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। আজ রোববার (১৬ নভেম্বর) সন্ধ্যার সময় উপজেলার ফতেপুর ইউনিয়নের নিজ বাড়ি থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। হানিফ ওই ইউনিয়নের ৩ নম্বর ওয়ার্ডের সাহয্যাপাড়ার লাতু শিকদার বাড়ির নূর মোহাম্মদের ছেলে।

পুলিশ সূত্রে জানা যায়, হানিফের বিরুদ্ধে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন এবং চলতি বছরের আগস্টে জোবরা গ্রামবাসী ও চবি শিক্ষার্থীদের সংঘর্ষের ঘটনার মামলা, অবৈধ দখলবাজি, মাদক কারবার, সরকারি গাছ বিক্রি, হত্যাসহ হাটহাজারী ও রাউজান থানায় ১৬টি মামলা রয়েছে।

হাটহাজারী সার্কেলের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার কাজী মো. তারেক আজিজ জানান, হানিফকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাঁর বিরুদ্ধে আরও মামলা আছে কি না, খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

