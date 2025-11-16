চবি শিক্ষার্থী ও জোবরা গ্রামবাসী সংঘর্ষের মামলার আসামি গ্রেপ্তার

হাটহাজারী (চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি
চট্টগ্রামের হাটহাজারীতে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের (চবি) শিক্ষার্থী ও জোবরা গ্রামবাসী সংঘর্ষের ঘটনা, হত্যাসহ ১৬ মামলার আসামি মো. হানিফকে (৪০) গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। আজ রোববার (১৬ নভেম্বর) সন্ধ্যার সময় উপজেলার ফতেপুর ইউনিয়নের নিজ বাড়ি থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। হানিফ ওই ইউনিয়নের ৩ নম্বর ওয়ার্ডের সাহয্যাপাড়ার লাতু শিকদার বাড়ির নূর মোহাম্মদের ছেলে।
পুলিশ সূত্রে জানা যায়, হানিফের বিরুদ্ধে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন এবং চলতি বছরের আগস্টে জোবরা গ্রামবাসী ও চবি শিক্ষার্থীদের সংঘর্ষের ঘটনার মামলা, অবৈধ দখলবাজি, মাদক কারবার, সরকারি গাছ বিক্রি, হত্যাসহ হাটহাজারী ও রাউজান থানায় ১৬টি মামলা রয়েছে।
হাটহাজারী সার্কেলের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার কাজী মো. তারেক আজিজ জানান, হানিফকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাঁর বিরুদ্ধে আরও মামলা আছে কি না, খতিয়ে দেখা হচ্ছে।
হাটহাজারী (চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি
বেনাপোল (যশোর) প্রতিনিধি
বেনাপোল বন্দরের নিরাপত্তায় নিয়োজিত আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়নের (এপিবিএন) ৪০ সদস্যকে প্রত্যাহার করে আজ রোববার (১৬ নভেম্বর) থেকে জেলা পুলিশ নিয়োগ দিয়েছে সরকার। আগামীকাল সোমবার (১৭ নভেম্বর) থেকে বন্দরের আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্য ও পাসপোর্টধারীদের নিরাপত্তায় কাজ শুরু করবে ৪০ সদস্যের জেলা পুলিশ।
এর আগে ৪ নভেম্বর বাংলাদেশ পুলিশের অ্যাডিশনাল ডিআইজি সাহাজাদা মো. আসাদুজ্জামান স্বাক্ষরিত চিঠিতে বদলির এ নির্দেশ দেওয়া হয়। চিঠিতে বলা হয়, আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন গ্রহণ ও পূর্বপ্রস্তুতি হিসেবে বেনাপোল স্থলবন্দরে কর্মরত ৪০ জন এপিবিএন ফোর্স ও দিনাজপুর বড়পুকুরিয়া কয়লাখনির নিরাপত্তায় থাকা ২০ জন এপিবিএন সদস্যকে প্রত্যাহার করা হবে।
বেনাপোল বন্দর এপিবিএনের ইন্সপেক্টর মিজানুর রহমান আজ সন্ধ্যায় জানান, বদলির আদেশ পেয়ে তাঁদের অনেকে ইতিমধ্যে ক্যাম্প ছেড়েছেন।
বেনাপোল পোর্ট থানা-পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল আল মামুন সাহা জানান, ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশ অনুযায়ী আগামীকাল থেকে পুলিশ সদস্যরা বন্দরে নিরাপত্তায় কাজ শুরু করবে।
বেনাপোল বন্দর পরিচালক শামিম হোসেন জানান, জাতীয় নির্বাচনে আর্মড ব্যাটালিয়ন পুলিশের প্রয়োজন হওয়ায় বন্দর থেকে ৪০ জন আর্মড পুলিশ প্রত্যাহার করে জেলা পুলিশ সদস্য নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। আগামীকাল থেকে আপাতত পোর্ট থানা-পুলিশ কাজ শুরু করবে। খুব দ্রুত সময়ের মধ্যে জেলা পুলিশ সদস্যরা যোগ দেবেন। এসব পুলিশ সদস্য বন্দরের নিরাপত্তাজনিত সব বিষয়ে সহযোগিতা করবেন।
বন্দরের তথ্য বলছে, বন্দরের নিরাপত্তা বাড়াতে ২০১২ সালের ৭ জুলাই বেনাপোল বন্দরে নিয়োগ দেওয়া হয় এপিবিএন। বন্দরটিতে এপিবিএন ছাড়াও ১৬৩ জন আনসার সদস্য ও ১৪০ জন বেসরকারি নিরাপত্তা সংস্থার কর্মী রয়েছে। তাঁরা বন্দরের ৯৩ একর জমিতে স্থাপিত ৩৪টি ওয়্যারহাউস ও একটি কার্গো ভেহিকেল টার্মিনালের নিরাপত্তা এবং পাসপোর্টধারীদের ভ্রমণসংক্রান্ত নিরাপত্তায় কাজ করে।
কাপ্তাই (রাঙামাটি) প্রতিনিধি
রাঙামাটির আসামবস্তী-কাপ্তাই সড়কে বন্য হাতির আক্রমণে এক বৃদ্ধার মৃত্যু হয়েছে। গুরুতর আহত হয়েছেন আরও এক নারী। এ ছাড়া হাতির আক্রমণে দুটি অটোরিকশাও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।
মারা যাওয়া নারীর নাম ঝর্ণা চাকমা (৬৫)। তিনি রাঙামাটি সদর উপজেলার জীবতলী ইউনিয়নের চেয়ারম্যানপাড়ার মিলন কারবারির স্ত্রী বলে নিশ্চিত করেছেন জীবতলী মৌজার হেডম্যান হিটলার দেওয়ান।
কাপ্তাই বন বিভাগের রেঞ্জ অফিসার ওমর ফারুক স্বাধীন ও কাপ্তাই নতুনবাজার সিএনজিচালক সমিতির সভাপতি আবু বক্কর জানান, রাঙামাটি হতে কাপ্তাইয়ে আসার পথে আজ সন্ধ্যা ৭টার দিকে আগরবাগান এক কিলোমিটার এলাকায় একটি অটোরিকশা বন্য হাতির সামনে পড়ে। তখন অটোরিকশায় থাকা দুই নারীকে আঘাত করে হাতিটি। পরে ওই পথে চলাচলকারী অন্য সিএনজিচালক ও যাত্রীরা তাঁদের উদ্ধার করে রাঙামাটি সদর হাসপাতালে নেওয়ার পথে একজন মারা যান। অপরজন এখনো চিকিৎসাধীন।
এদিকে এ ঘটনার ১০ মিনিট পর কাপ্তাই প্রজেক্ট এলাকার সিএনজিচালক দুলালের অটোরিকশা হাতির আক্রমণে পড়ে। এ সময় তিনি দৌড়ে প্রাণে রক্ষা পেলেও তাঁর অটোরিকশাটি হাতি খাদে ফেলে দেয়। খবর পেয়ে কাপ্তাই ফায়ার সার্ভিস অ্যান্ড সিভিল ডিফেন্সের সদস্যরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে রশি দিয়ে খাদ থেকে অটোরিকশাটি উদ্ধার করে।
ফায়ার সার্ভিস স্টেশনের সিনিয়র অফিসার শাহাদাত হোসেন বলেন, ‘আমরা খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে গিয়ে বন বিভাগ ও ইআরটি সদস্যদের সহযোগিতায় গাড়িটি খাদ থেকে উদ্ধার করি।’
বেনাপোল (যশোর) প্রতিনিধি
যশোরের শার্শায় মাদক মামলার আসামি ধরতে গিয়ে ছুরিকাঘাতে আবুল হোসেন নামের এক পুলিশ কনস্টেবল আহত হয়েছেন। আহত কনস্টেবলকে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়। গতকাল শনিবার রাতে শার্শা ইউনিয়নের বুরুজবাগান এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।
পুলিশ জানায়, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে রুবেল নামের মাদক মামলার আসামিকে ধরতে শার্শা থানা-পুলিশের একটি দল গভীর রাতে বুরুজবাগান এলাকায় অভিযান চালায়। এ সময় আসামি কনস্টেবল আবুল হোসেনকে ছুরিকাঘাত করে পালিয়ে যায়।
এ বিষয়ে শার্শা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল আলীম জানান, রুবেলের নামে পাঁচটি মাদক মামলা রয়েছে। তাকে আটকের চেষ্টা চলছে। আহত পুলিশ সদস্য বর্তমানে সুস্থ আছেন।
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
রাজধানীর বাড্ডায় একটি বাসে আগুন লাগার ঘটনা ঘটেছে। আজ রোববার (১৬ নভেম্বর) রাত ১০টার দিকে মধ্য বাড্ডা এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।
ফায়ার সার্ভিস নিয়ন্ত্রণকক্ষের ডিউটি অফিসার মো. শাহজাহান বলেন, ‘সংবাদ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমরা একটি ইউনিট ঘটনাস্থলে পাঠিয়েছি। আগুন কীভাবে লেগেছে বা কেউ লাগিয়ে কি না—এখনো নিশ্চিত নই।’
এর আগে আজ সন্ধ্যা সাড়ে ৭টা থেকে রাত সাড়ে ৯টা পর্যন্ত রাজধানীর একাধিক স্থানে ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে। এর মধ্যে রাতে সেন্ট্রাল রোডে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন এবং পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসানের বাসা ও জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) কার্যালয়ের সামনে ককটেল বিস্ফোরণ ঘটে। এ ছাড়া মিরপুর, শ্যামপুর ও কারওয়ান বাজার এলাকায়ও ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে।
