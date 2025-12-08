Ajker Patrika

কর্ণফুলীতে আগুনে পুড়ল তিনটি ঘর

কর্ণফুলী (চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি 
আগুনে পুড়ল ঘর। ছবি: সংগৃহীত
চট্টগ্রামের কর্ণফুলীতে চরপাথরঘাটা গ্রামে আগুনে তিনটি ঘর পুড়ে গেছে। আজ সোমবার (৮ ডিসেম্বর) সকাল ১০টার দিকে উপজেলার চরপাথরঘাটা ৩ নম্বর ওয়ার্ডের মনির গোষ্ঠীর বাড়িতে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। ফায়ার সার্ভিসের একটি ইউনিট এক ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হয়।

স্থানীয় বাসিন্দারা জানায়, সকালে ক্ষতিগ্রস্ত জসিম উদ্দিনের টিনশেড ঘরে বৈদ্যুতিক সংযোগ থেকে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে।

ক্ষতিগ্রস্ত মো. জসিম উদ্দিন বলেন, ‘আগুনে আমার সব শেষ হয়ে গেছে।’

কর্ণফুলী মডার্ন ফায়ার সার্ভিসের সিনিয়র স্টেশন কর্মকর্তা মুহাম্মদ সাইদুজ্জামান বলেন, বৈদ্যুতিক গোলযোগ থেকে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। দমকল বাহিনীর ১টি ইউনিট গিয়ে এক ঘণ্টা চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হয়।

