চলে গেলেন প্রবীণ সাংবাদিক মশিউর রহমান সেলিম

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
মশিউর রহমান সেলিম। ছবি: সংগৃহীত
নরসিংদী প্রেসক্লাবের সাবেক সহ-সভাপতি ও প্রবীণ সাংবাদিক মশিউর রহমান সেলিম (৬৯) মারা গেছেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। আজ সোমবার (৮ ডিসেম্বর) ধানমন্ডির একটি ক্লিনিকে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

প্রায় তিন মাস ধরে তিনি সংকটাপন্ন অবস্থায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন। তিনি কিডনি এবং ফুসফুসের নানা জটিলতায় ভুগছিলেন।

মশিউর রহমান সেলিমের মেয়ে আজকের পত্রিকার সহ-সম্পাদক সৈয়দা সাদিয়া শাহরিন বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানিয়েছেন, আগামীকাল মঙ্গলবার সকালে তাঁর মরদেহ নিয়ে যাওয়া হবে আজীবনের কর্মভূমি নরসিংদীতে। সেখানে রাঙ্গামাটিয়া ঈদগাহ ময়দানে জানাজা অনুষ্ঠিত হওয়ার পর মরদেহ ঢাকায় আনা হবে। এরপর আজিমপুর গোরস্থানে তাঁকে দাফন করা হবে।

মশিউর রহমান সেলিমের মৃত্যুতে নরসিংদী ও ঢাকার সাংবাদিক মহলে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। সহকর্মীরা তাঁর সাংবাদিকতায় অবদান এবং পেশাদারিত্বের স্মৃতি সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করছেন।

বিষয়:

ঢাকা জেলামৃত্যুরাজধানীঢাকা বিভাগঢাকাসাংবাদিক
