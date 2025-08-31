প্রশাসনের সঙ্গে চবি কর্তৃপক্ষের জরুরি বৈঠক, হামলাকারীদের আইনের আওতায় আনার দাবি

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম
শিক্ষার্থী ও গ্রামবাসীদের মধ্যে ভয়াবহ সংঘর্ষের পর চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের (চবি) শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য সেনাবাহিনী, র্যাব ও পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা, চট্টগ্রামের জেলা প্রশাসক, স্থানীয় রাজনৈতিক ও বিভিন্ন ছাত্রসংগঠনের নেতারা এবং জোবরা গ্রামের সাবেক ও বর্তমান দুই ইউপি চেয়ারম্যানসহ সংশ্লিষ্টরা জরুরি বৈঠক করেছেন।
চবি প্রশাসনের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট মিলনায়তনে এ জরুরি বৈঠক হয়। বৈঠকে চবি উপাচার্যসহ বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন।
মূলত উদ্ভূত সমস্যার সমাধান কীভাবে হতে পারে, তা বের করার জন্য এ বৈঠক বলে উল্লেখ করেন অধ্যাপক ড. শামীম উদ্দিন খান। এ ক্ষেত্রে তিনি সব পক্ষের সহযোগিতা চেয়েছেন।
বৈঠকের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, আজ রোববার (৩১ আগস্ট ) রাতের মধ্যে সংঘাতকবলিত ২ নম্বর গেট এলাকায় যেসব শিক্ষার্থীর বাসা রয়েছে, তাঁদের বাসায় ওঠানোর দায়িত্ব নিয়েছেন এলাকার সংশ্লিষ্ট ইউপি চেয়ারম্যানেরা। যাঁরা অনিরাপদ বোধ করবেন, তাঁদের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলোয় থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে।
এদিকে স্থানীয় যুবলীগ নেতা হানিফ ও ইকবাল গংদের আগামী সাত দিনের মধ্যে গ্রেপ্তারের জন্য আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর প্রতি অনুরোধ করেছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। এ ছাড়া এ ঘটনায় জড়িত ব্যক্তিদের দ্রুত গ্রেপ্তারের দাবিও জানিয়েছেন চবি উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক মো. কামাল উদ্দিন।
