Ajker Patrika
> সারা দেশ
> চট্টগ্রাম

সীতাকুণ্ডে ফিলিং স্টেশনে বিস্ফোরণ, আহত ৫

সীতাকুণ্ড (চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি 
বিস্ফোরণে ক্ষতিগ্রস্ত ট্রাক ও ফিলিং স্টেশন। ছবি: আজকের পত্রিকা
বিস্ফোরণে ক্ষতিগ্রস্ত ট্রাক ও ফিলিং স্টেশন। ছবি: আজকের পত্রিকা

চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডে ট্রাকে গ্যাস নেওয়ার সময় বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে। এতে ঘটনাস্থলে থাকা ট্রাকের চালক ও চালকের সহকারীসহ পাঁচজন আহত হয়েছেন। তাঁদের পরিচয় জানা যায়নি।

আজ বুধবার (২৪ সেপ্টেম্বর) সকাল ১০টার দিকে উপজেলার সোনাইছড়ি ইউনিয়নের কদমরসুল এলাকায় মেসার্স চট্টলা সিএনজি নামক ফিলিং স্টেশনে এ ঘটনা ঘটে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, ট্রাকের সিলিন্ডারে গ্যাস নেওয়ার সময় হঠাৎ বিকট শব্দে বিস্ফোরণ ঘটে। এ সময় ট্রাকের বিভিন্ন অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সেই সঙ্গে গ্যাস রিফিল মেশিন ও ফিলিং স্টেশনের ক্যাশ কাউন্টারের গ্লাস ভেঙে পড়ে। বিস্ফোরণে গ্যাস সিলিন্ডারটি বিধ্বস্ত হয়ে কিছু অংশ ঘটনাস্থল থেকে ১০০ ফুট দূরে মহাসড়কের পাশে ছিটকে পড়ে এবং কিছু অংশ লালবেগ এলাকার একটি বাড়ির পাশে গিয়ে পড়ে। বিস্ফোরণের সময় ঘটনাস্থলে থাকা ট্রাকের চালক, চালকের সহকারী এবং ট্রাকের পেছনে থাকা মাইক্রোবাসের তিন যাত্রী গুরুতর আহত হন।

মেসার্স চট্টলা সিএনজি ফিলিং স্টেশনের ব্যবস্থাপক (ম্যানেজার) জাহেদ বলেন, ট্রাকে লাগানো সিলিন্ডারটি মেয়াদোত্তীর্ণ হওয়ায় এই বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে। বিস্ফোরণে গ্যাস রিফিল মেশিন ও ফিলিং স্টেশনের ক্যাশ কাউন্টারের গ্লাস ভেঙে গেছে। তবে বিস্ফোরণের দেড় ঘণ্টা পর ক্ষতিগ্রস্ত ট্রাকটি সরিয়ে নেন তাঁরা। এরপর আগের মতো স্বাভাবিক নিয়মে চলছে ফিলিং স্টেশনের কার্যক্রম।

বারআউলিয়া হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আবদুল মোমিন বলেন, দুর্ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে হাইওয়ে পুলিশের একটি টিম পাঠানো হয়। তবে দুর্ঘটনাস্থলটি মহাসড়কের বাইরে হওয়ায় তাঁরা থানার পুলিশকে খবর দিয়ে ফিরে এসেছেন।

অন্যদিকে এ বিষয়ে জানতে চাইলে সীতাকুণ্ড থানার পরিদর্শক (তদন্ত) মো. আলমগীর ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলতে বলে মুঠোফোনের লাইন কেটে দেন।

বিষয়:

চট্টগ্রাম জেলাসীতাকুণ্ডচট্টগ্রাম বিভাগচট্টগ্রামবিস্ফোরণ
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

ড. ইউনূসের সফরসঙ্গী হয়েও ফখরুল–আখতাররা ভিভিআইপি সুবিধা পাননি কেন—জানাল প্রেস উইং

স্পিকারের বাসভবনই হবে প্রধানমন্ত্রীর অস্থায়ী আবাস

আ.লীগের ঝটিকা মিছিল: মানিকগঞ্জের প্যানেল মেয়র আরশেদ আলীসহ চারজন কারাগারে

ঘরে সদ্য বিবাহিত বিক্রয় প্রতিনিধির লাশ, চিরকুটে লেখা ‘জীবন খুবই কঠিন’

অবসরে যাওয়া দুই কর কমিশনারকে পদোন্নতি

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

স্পিকারের বাসভবনই হবে প্রধানমন্ত্রীর অস্থায়ী আবাস

স্পিকারের বাসভবনই হবে প্রধানমন্ত্রীর অস্থায়ী আবাস

ড. ইউনূসের সফরসঙ্গী হয়েও ফখরুল–আখতাররা ভিভিআইপি সুবিধা পাননি কেন—জানাল প্রেস উইং

ড. ইউনূসের সফরসঙ্গী হয়েও ফখরুল–আখতাররা ভিভিআইপি সুবিধা পাননি কেন—জানাল প্রেস উইং

এক নারীকে স্ত্রী দাবি করে দুই পুরুষের টানাটানি, শেষে ৩ জনই কারাগারে

এক নারীকে স্ত্রী দাবি করে দুই পুরুষের টানাটানি, শেষে ৩ জনই কারাগারে

এই আক্রমণ আখতার হোসেনকে এক বিন্দুও দুর্বল করবে না: তাসনিম জারা

এই আক্রমণ আখতার হোসেনকে এক বিন্দুও দুর্বল করবে না: তাসনিম জারা

ফ্রান্সে ৯ মসজিদের সামনে শূকরের মাথা, ক্ষুব্ধ ও সতর্ক মুসলিমরা

ফ্রান্সে ৯ মসজিদের সামনে শূকরের মাথা, ক্ষুব্ধ ও সতর্ক মুসলিমরা

সম্পর্কিত

সাত দিনের আলটিমেটাম দিয়ে শাটডাউন স্থগিত করল অফিসার্স সমিতি

সাত দিনের আলটিমেটাম দিয়ে শাটডাউন স্থগিত করল অফিসার্স সমিতি

সীতাকুণ্ডে ফিলিং স্টেশনে বিস্ফোরণ, আহত ৫

সীতাকুণ্ডে ফিলিং স্টেশনে বিস্ফোরণ, আহত ৫

সিরাজগঞ্জে বাসচাপায় বিএনপি নেতা নিহত

সিরাজগঞ্জে বাসচাপায় বিএনপি নেতা নিহত

কক্সবাজারে নারীকে দলবদ্ধ ধর্ষণ, ৩ আসামির যাবজ্জীবন

কক্সবাজারে নারীকে দলবদ্ধ ধর্ষণ, ৩ আসামির যাবজ্জীবন