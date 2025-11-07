আনোয়ারায় বাবুর্চিকে হাতুড়ি দিয়ে পিটিয়ে হত্যা, যুবক গ্রেপ্তার

কর্ণফুলী (চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি
চট্টগ্রামের আনোয়ারায় অটোরিকশার ব্যাটারি চুরি ঘটনাকে কেন্দ্র করে মো. ইউনুছ (৩৫) নামে এক বাবুর্চিকে হাতুড়ি দিয়ে পিটিয়ে হত্যার অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনায় মো. নিলয় (৩৫) নামে এক যুবককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।
বাবুর্চি ইউনুছ গতকাল রাতে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেছেন। তিনি উপজেলার বারখাইন ইউনিয়নের হাজীগাঁও সোলায়মান সওদাগরের বাড়ির মো. ইয়াকুব আলীর ছেলে। দিনমজুরের কাজের পাশাপাশি বিভিন্ন অনুষ্ঠানে বাবুর্চির কাজ করতেন তিনি।
পুলিশ, মামলা সূত্র ও নিহতের স্বজনেরা জানান, গত বুধবার রাতে সোলায়মান সওদাগরের বাড়িতে একটি অটোরিকশার ব্যাটারি চুরির ঘটনাকে কেন্দ্র করে মাথায় হাতুড়ি দিয়ে পিটিয়ে ইউনুছকে গুরুতর আহত করা হয়। স্থানীয়রা তাঁকে উদ্ধার করে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেয়। গতকাল রাত ৮টার দিকে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান তিনি। এ ঘটনায় ইউনুছের বাবা ইয়াকুব আলী একই এলাকার মৃত জালাল আহমদের ছেলে শওকত আলী (৪২) এবং পাবনা জেলার ঈশ্বরদী সাহেব বাজার এলাকার মৃত কাদের শেখের ছেলে নিলয়ের বিরুদ্ধে থানায় মামলা করেছেন। ইয়াকুব আলী জানান, তাঁর চাচাতো ভাই বজলের অটোরিকশার ব্যাটারি চুরি ঘটনাকে কেন্দ্র করে তাঁর ছেলেকে হাতুড়িপেটা করা হয়েছে।
আনোয়ারা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মনির হোসেন জানান, লাশ মর্গে রয়েছে। নিলয় নামে একজনকে গ্রেপ্তার করে আজ শুক্রবার দুপুরে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।
লক্ষ্মীপুর প্রতিনিধি
লক্ষ্মীপুরে অবৈধ ইটভাটা বন্ধে অভিযান শুরু করেছে জেলা প্রশাসন। আজ শুক্রবার সকাল থেকে রামগতির চর আফজাল ও চর বাদাম এলাকায় দ্বিতীয় দিনের মতো চলছে এই অভিযান। গত দুই দিনে পাঁচটি অবৈধ ইটভাটা গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়। সপ্তাহব্যাপী এই অভিযান চলবে।
জানা গেছে, শুধু রামগতি ও কমলনগর উপজেলায় ৫২টি ইটভাটার মধ্যে ৪৯টিসহ জেলায় শতাধিক অবৈধ ইটভাটা রয়েছে। এসব ইটভাটা বন্ধে প্রশাসন কঠোর ব্যবস্থা নিচ্ছে।
এদিকে বৃহস্পতিবার বিকেলে রামগতির চৌধুরী বাজারে ইটভাটা অভিযানে যাওয়ার সময় প্রশাসনকে অবরুদ্ধ, সড়কে গাছের গুঁড়ি ও টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভ এবং প্রশাসনের কর্মকর্তাদের ওপর হামলার চেষ্টার ঘটনায় ৬০০ জন অজ্ঞাত আসামির বিরুদ্ধে থানায় মামলা করা হয়েছে। আজ সকালে লক্ষ্মীপুর পরিবেশ অধিদপ্তরের সহকারী বায়োকেমিস্ট মোজাম্মেল হক বাদী হয়ে রামগতি থানায় এই মামলা করেন। তবে দুপুর পর্যন্ত জড়িত কাউকে গ্রেপ্তার করতে পারেনি পুলিশ।
রামগতি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মো. কবির হোসেন মামলার বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, জড়িতদের ধরতে পুলিশের অভিযান চলছে। অপরাধীদের ছাড় দেওয়া হবে না।
লক্ষ্মীপুরের পরিবেশ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক হারুন অর রশিদ পাঠান আজকের পত্রিকাকে বলেন, রামগতি ও কমলনগরে ৫২টি ইটভাটা রয়েছে। এর মধ্যে ৪৯টি অবৈধ। জেলা-উপজেলা প্রশাসন ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সহায়তায় এসব ইটভাটার বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করেছে পরিবেশ অধিদপ্তর। টানা সাত দিন অভিযান চলবে। অবৈধ ভাটা ভেঙে দেওয়ার পরেও যাতে চালু করতে না পারে, সে জন্য অভিযান অব্যাহত থাকবে। পাশাপাশি জেলায় প্রায় শতাধিক ইটভাটার কোনো কাগজপত্র নেই; যা সবই অবৈধ।
জানা গেছে, আজ বিকেলে রামগতির চর আফজাল এলাকায় ওয়াহাব ইটভাটা গুঁড়িয়ে দিয়ে অন্য ভাটায় যাওয়ার সময় চৌধুরী বাজার এলাকায় সড়কে গাছের গুঁড়ি, টায়ার জ্বালিয়ে সড়ক অবরোধ করে অভিযানে থাকা কর্মকর্তাদের অবরুদ্ধ করে রাখে কয়েক শ উচ্ছৃঙ্খল জনতা। প্রশাসনের ওপর হামলা চালানোর চেষ্টা করে শ্রমিক ও এলাকাবাসী। পরে প্রশাসনের আশ্বাসের পর ঘণ্টাখানেক অবরুদ্ধ থাকার পর নিরাপদে উপজেলা কার্যালয়ে পৌঁছান কর্মকর্তারা।
মৌলভীবাজার প্রতিনিধি
মৌলভীবাজারের শ্রীমঙ্গল উপজেলার সাতগাঁও ইউনিয়নের সাতগাঁও টি কোম্পানির আওতাধীন সাতগাঁও, মাকড়িছড়া ও ইছামতী—তিনটি চা-বাগানের শ্রমিকেরা ১৭ মাসের প্রভিডেন্ট ফান্ড বকেয়া পরিশোধের দাবিতে দুই ঘণ্টা কর্মবিরতি দিয়ে মানববন্ধন করেছেন। গতকাল বৃহস্পতিবার ও আজ শুক্রবার (৭ নভেম্বর) সকালে সাতগাঁও চা-বাগানের দুর্গামন্দির গেটসংলগ্ন সড়কে দুই ঘণ্টাব্যাপী এ কর্মবিরতি ও মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়।
এ সময় উপস্থিত ছিলেন সাতগাঁও চা-বাগান পঞ্চায়েত কমিটির সভাপতি কাজল কালিন্দী, সাধারণ সম্পাদক সুদীপ কৈরী, মাকড়িছড়া পঞ্চায়েত কমিটির সভাপতি কাশী নারায়ণ গড়, সাধারণ সম্পাদক বিমল সাঁওতাল, ইছামতী পঞ্চায়েত কমিটির সাধারণ সম্পাদক ও ইউপি সদস্য স্বাধীন চাষা, পঞ্চায়েত সদস্য মন্টু কুর্মী, ইউপি সদস্য ঈশ্বর কালিন্দী, নারী ইউপি সদস্য শান্তনা বাড়াইকসহ শ্রমিক নেতারা।
শ্রমিকদের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে নিয়মিতভাবে তাঁদের প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকা ভবিষ্যৎ তহবিলে জমা দেওয়া হচ্ছে না। উপপরিচালক (ডিডিএল) কার্যালয়ে একাধিকবার আলোচনা হলেও মালিকপক্ষ আশ্বাস দিয়ে সময়ক্ষেপণ করে যাচ্ছে।
সাতগাঁও চা-বাগান পঞ্চায়েত কমিটির সাধারণ সম্পাদক সুদীপ কৈরী জানান, ১৭ মাস ধরে প্রভিডেন্ট ফান্ডে টাকা জমা হয়নি। এর আগেও ৯ মাসের বকেয়া পরিশোধের প্রতিশ্রুতি দিয়ে কাগজপত্রে স্বাক্ষর করা হলেও তা পালন করা হয়নি। শ্রমিকদের সীমিত আয়ের এই প্রভিডেন্ট ফান্ডই তাঁদের একমাত্র সঞ্চয়। দ্রুত এ বিষয়ে পদক্ষেপ নেওয়া জরুরি বলে তিনি মন্তব্য করেন এবং সরকারের ত্বরিত হস্তক্ষেপ কামনা করেন।
বাংলাদেশ চা-শ্রমিক ইউনিয়নের বালিশিরা ভ্যালি সভাপতি বিজয় হাজরা বলেন, ৯ মাস বকেয়ার সময় ব্যবস্থাপক তিন মাসের মধ্যে টাকা পরিশোধের লিখিত প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। কিন্তু এখন প্রায় ১৭ মাস পার হয়ে গেছে, তবুও বকেয়া রয়ে গেছে। মালিকপক্ষের টালবাহানা বন্ধ না হলে শ্রমিকেরা আরও কঠোর আন্দোলনের পথে যেতে বাধ্য হবেন।
এ বিষয়ে সাতগাঁও চা-বাগানের ব্যবস্থাপক রফিকুল ইসলাম বলেন, ধাপে ধাপে প্রভিডেন্ট ফান্ডে টাকা পাঠানো হচ্ছে এবং আগামী জানুয়ারির মধ্যে সম্পূর্ণ টাকা পরিশোধ করা সম্ভব হবে বলে আশা করা হচ্ছে।
বাগেরহাট প্রতিনিধি
বাগেরহাটের রামপালে বাস ও মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে দুজন নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন আরও সাতজন। আজ শুক্রবার (৭ নভেম্বর) দুপুরে খুলনা মোংলা মহাসড়কের তেঁতুলিয়া সেতু এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। তাৎক্ষণিকভাবে হতাহতদের নাম-পরিচয় জানা যায়নি।
স্থানীয়দের বরাত দিয়ে মোংলা ইপিজেড ফায়ার সার্ভিস ইউনিটের সিনিয়র স্টেশন অফিসার মো. এমরান হোসেন জানান, মোংলা থেকে খুলনার উদ্দেশে ছেড়ে যাওয়া একটি যাত্রীবাহী বাস মহাসড়কের তেঁতুলিয়া ব্রিজ এলাকায় পৌঁছালে বিপরীত দিক থেকে আসা একটি মোটরসাইকেলের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এ সময় বাসটি ব্রেক করলে উল্টে পাশের খাদে পড়ে যায়। এতে বাসের দুই যাত্রী ঘটনাস্থলে নিহত হন। গুরুতর আহত হন ৭ জন। আহতদের মধ্যে বাসযাত্রী ও মোটরসাইকেলের আরোহী রয়েছেন। আহতদের উদ্ধার করে রামপাল উপজেলার ঝনঝনিয়া হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। তাঁদের পরিচয় শনাক্তে কাজ চলছে।
ফায়ার সার্ভিস কর্মকর্তা এমরান আরও বলেন, মোটরসাইকেলে যাঁরা ছিলেন তাঁরা পর্যটক। তাঁরা সুন্দরবন ভ্রমণের উদ্দেশে মোংলায় যাচ্ছিলেন।
কাটাখালী হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. জাফর আহমেদ বলেন, দুর্ঘটনার ফলে বাসটি খাদে পড়ে যায়। লাশগুলো উদ্ধার করে রামপাল উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স পাঠানো হয়েছে। সড়কে যান চলাচল স্বাভাবিক রয়েছে।
নেত্রকোনা প্রতিনিধি
প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব মোহাম্মদ শফিকুল আলম বলেছেন, নির্বাচন নিয়ে যাঁরা বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছেন, তাঁরা পতিত স্বৈরাচারের দোসর। জনগণ এখন নির্বাচনের অপেক্ষায় আছে। এবারের নির্বাচন হবে গ্রহণযোগ্য, উৎসবমুখর ও শান্তিপূর্ণ।
আজ শুক্রবার (৭ নভেম্বর) সকালে নেত্রকোনা সার্কিট হাউসে সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময় সভায় প্রেস সচিব এসব কথা বলেন।
শফিকুল আলম বলেন, ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন নিয়ে কোনো বিভ্রান্তি বা সংশয়ের অবকাশ নেই। অন্তর্বর্তী সরকারের অধীনেই আগামী নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। তিনি বলেন, ‘আমরা প্রথম থেকেই বলে আসছি, নির্বাচন ফেব্রুয়ারির প্রথমার্ধেই হবে। এই নির্বাচন ঠেকানোর শক্তি ক্ষমতা কারও নেই। এটি বাংলাদেশের ইতিহাসে সেরা একটি নির্বাচন হবে।’
প্রেস সচিব বলেন, দেশে এখন নির্বাচনের হাওয়া বইছে, সবাই নির্বাচনের প্রস্তুতি নিচ্ছে। বর্তমানে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি সন্তোষজনক রয়েছে। সারা দেশে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী সুশৃঙ্খল পরিবেশ বজায় রাখতে সাঁড়াশি অভিযান চালাচ্ছে।
মতবিনিময় সভায় জেলা প্রশাসক আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ জামান, পুলিশ সুপার মির্জা সায়েম মাহমুদসহ জেলার সাংবাদিকেরা উপস্থিত ছিলেন।
এদিকে প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিবের কাছে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের নিয়োগবিধিমালা ২০২৩-এর সব টেকনিক্যাল পদগুলো অন্তর্ভুক্ত করে নিয়োগবিধিমালা সংশোধন ও দ্রুত নিয়োগের দাবিতে স্মারকলিপি দিয়েছেন শিক্ষার্থীরা। আজ সকালে নেত্রকোনা সার্কিট হাউসে প্রেস সচিবের হাতে স্মারকলিপি তুলে দেন নেত্রকোনার ইনস্টিটিউট অব লাইভস্টক সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজির (আইএলএসটি) শিক্ষার্থীরা।
স্মারকলিপি দেওয়ার সময় শিক্ষার্থী সোহেল রানা বলেন, আইএলএসটি শিক্ষার্থীরা চার বছরমেয়াদি শিক্ষা ও হাতে-কলমে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মাঠপর্যায়ে কর্মদক্ষতা অর্জন করছে। তবে অত্যন্ত দুঃখজনক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের নিয়োগবিধিমালা ২০২৩ ডিপ্লোমা ইন লাইফস্টক ডিগ্রিধারীদের জন্য কোনো নিয়োগের সুযোগ রাখা হয়নি। বর্তমানে দুটি প্রাথমিক প্রতিষ্ঠান থেকে উত্তীর্ণ সাতটি ব্যাচের ডিপ্লোমাধারী শিক্ষার্থীরা বেকার অবস্থায় রয়েছেন।
শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে শফিকুল আলম বলেন, ‘স্মারকলিপি নিয়ে গেলাম। ঢাকায় সংশ্লিষ্ট দপ্তরে স্মারকলিপিটি পৌঁছে দেব।’
