চট্টগ্রামে যাত্রীবাহী বাস থেকে ১৮ কেজি গাজা উদ্ধার, আটক ২

চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডে যাত্রীবাহী বাসে অভিযান চালিয়ে ১৭ কেজি ৭০০ গ্রাম গাঁজাসহ দুই মাদক কারবারিকে আটক করেছে র্যাব-৭।
আজ সোমবার দুপুরে আটক দুই মাদক কারবারিকে মাদক মামলায় গ্রেপ্তার দেখিয়ে জেলহাজতে প্রেরণ করা হয়েছে। এর আগে গতকাল রোববার গভীর রাতে উপজেলার ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের ফৌজদার হাট ক্যাডেট কলেজের সামনে অভিযান চালিয়ে গাজাসহ দুজনকে আটক করা হয়।
আটক দুই মাদক কারবারি হলেন ভোলার বোরহানউদ্দিন থানার কাজীবাড়ি এলাকার বাসিন্দা মো. হাসান (২০) এবং কুমিল্লার দেবিদ্বার থানার সুলতানপুর এলাকার বাসিন্দা মো. জনি (২১)।
র্যাব-৭-এর সহকারী পরিচালক এ আর এম মোজাফ্ফর হোসেন (গণমাধ্যম) জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে যাত্রীবাহী বাসে মাদক পাচারের খবর পেয়ে মহাসড়কের ফৌজদারহাট ক্যাডেট কলেজের সামনে অস্থায়ী চেকপোস্ট বসিয়ে তল্লাশি চালায় র্যাব-৭।
এ সময় কুমিল্লা থেকে চট্টগ্রামের উদ্দেশে ছেড়ে আসা যাত্রীবাহী বাসের গতিরোধ করে ভেতরে তল্লাশি চালানো হয়। তল্লাশিকালে বাসের ভেতরে থাকা সন্দেহভাজন যাত্রী মো. হাসান ও জনির কাছ থেকে বিশেষ কৌশলে লুকিয়ে রাখা ১৭ কেজি ৭০০ গ্রাম গাঁজা উদ্ধার করা হয়।
উদ্ধারকৃত মাদকের আনুমানিক মূল্য প্রায় ১ লাখ ৭৪ হাজার টাকা। তাঁদেরকে সীতাকুণ্ড থানা-পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।
সীতাকুণ্ড থানার পরিদর্শক (তদন্ত) মো. আলমগীর জানান, রোববার রাতে থানায় সোপর্দ করা দুই মাদক কারবারিকে মাদক মামলায় গ্রেপ্তার দেখিয়ে সোমবার দুপুরে আদালতের মাধ্যমে জেল-হাজতে পাঠানো হয়।
চৈত্রসংক্রান্তি উপলক্ষে নড়াইলে অনুষ্ঠিত হলো গ্রামবাংলার ঐতিহ্যবাহী লাঠিখেলা। তরুণ প্রজন্মের কাছে ঐতিহ্যবাহী এই খেলাকে তুলে ধরতে আজ সোমবার (১৩ এপ্রিল) বিকেলে নড়াইল সরকারি ভিক্টোরিয়া কলেজ মাঠের সুলতান মঞ্চ চত্বরে এই আয়োজন করা হয়। ঢাকঢোলের তালে তালে লাঠি হাতে এক পক্ষ আরেক পক্ষকে পরাস্ত করার এই লড়াই৩ মিনিট আগে
রাজধানীর ডেমরায় বন্ধ থাকা রাষ্ট্রায়ত্ত লতিফ বাওয়ানী জুট মিল ও করিম জুট মিল চালু করার উদ্যোগ নিতে নানা চেষ্টা চালাচ্ছেন ঢাকা-৫ আসনের সংসদ সদস্য মোহাম্মদ কামাল হোসেন। এরই মধ্যে গতকাল রোববার পর্যায়ক্রমে (১২ এপ্রিল) কারখানা দুটি পরিদর্শন করেছেন তিনি। এ সময় কর্মকর্তাদের সঙ্গে কারখানা চালুর প্রক্রিয়ার৬ মিনিট আগে
সিলেট সিটি করপোরেশনের (সিসিক) প্রশাসক আব্দুল কাইয়ুম চৌধুরী করপোরেশনের রাজস্ব বৃদ্ধিতে সক্রিয় ভূমিকা রাখতে ওয়ার্ড সচিবদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। সোমবার (১৩ এপ্রিল) বিকেলে নগর ভবনের সভাকক্ষে সিটি করপোরেশনের ওয়ার্ড সচিবদের সঙ্গে মতবিনিময় সভায় তিনি এই আহ্বান জানান।১৫ মিনিট আগে
চাঁপাইনবাবগঞ্জে ২৪ ঘণ্টায় হামের উপসর্গ নিয়ে আরও ৫০ শিশু হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে। জেলার ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট হাসপাতালের আইসোলেশনে ভর্তি রয়েছে ৭৩ জন শিশু। সুস্থ হয়ে ছাড়পত্র নিয়েছে ৩১ জন।১৯ মিনিট আগে