Ajker Patrika
চট্টগ্রাম

চট্টগ্রামে যাত্রীবাহী বাস থেকে ১৮ কেজি গাজা উদ্ধার, আটক ২

সীতাকুণ্ড (চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি 
উদ্ধার করা মাদক। ছবি: সংগৃহীত

চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডে যাত্রীবাহী বাসে অভিযান চালিয়ে ১৭ কেজি ৭০০ গ্রাম গাঁজাসহ দুই মাদক কারবারিকে আটক করেছে র‍্যাব-৭।

আজ সোমবার দুপুরে আটক দুই মাদক কারবারিকে মাদক মামলায় গ্রেপ্তার দেখিয়ে জেলহাজতে প্রেরণ করা হয়েছে। এর আগে গতকাল রোববার গভীর রাতে উপজেলার ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের ফৌজদার হাট ক্যাডেট কলেজের সামনে অভিযান চালিয়ে গাজাসহ দুজনকে আটক করা হয়।

আটক দুই মাদক কারবারি হলেন ভোলার বোরহানউদ্দিন থানার কাজীবাড়ি এলাকার বাসিন্দা মো. হাসান (২০) এবং কুমিল্লার দেবিদ্বার থানার সুলতানপুর এলাকার বাসিন্দা মো. জনি (২১)।

র‍্যাব-৭-এর সহকারী পরিচালক এ আর এম মোজাফ্ফর হোসেন (গণমাধ্যম) জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে যাত্রীবাহী বাসে মাদক পাচারের খবর পেয়ে মহাসড়কের ফৌজদারহাট ক্যাডেট কলেজের সামনে অস্থায়ী চেকপোস্ট বসিয়ে তল্লাশি চালায় র‍্যাব-৭।

এ সময় কুমিল্লা থেকে চট্টগ্রামের উদ্দেশে ছেড়ে আসা যাত্রীবাহী বাসের গতিরোধ করে ভেতরে তল্লাশি চালানো হয়। তল্লাশিকালে বাসের ভেতরে থাকা সন্দেহভাজন যাত্রী মো. হাসান ও জনির কাছ থেকে বিশেষ কৌশলে লুকিয়ে রাখা ১৭ কেজি ৭০০ গ্রাম গাঁজা উদ্ধার করা হয়।

উদ্ধারকৃত মাদকের আনুমানিক মূল্য প্রায় ১ লাখ ৭৪ হাজার টাকা। তাঁদেরকে সীতাকুণ্ড থানা-পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

সীতাকুণ্ড থানার পরিদর্শক (তদন্ত) মো. আলমগীর জানান, রোববার রাতে থানায় সোপর্দ করা দুই মাদক কারবারিকে মাদক মামলায় গ্রেপ্তার দেখিয়ে সোমবার দুপুরে আদালতের মাধ্যমে জেল-হাজতে পাঠানো হয়।

পাঠকের আগ্রহ

ইসরায়েলে সামরিক অভিযানের হুমকি এরদোয়ানের

ইসরায়েলে সামরিক অভিযানের হুমকি এরদোয়ানের

এক মুরগি তিনবার জবাই করা চলবে না: যশোরে শিক্ষামন্ত্রী

এক মুরগি তিনবার জবাই করা চলবে না: যশোরে শিক্ষামন্ত্রী

পোপের সঙ্গে ট্রাম্পের বাগ্‌যুদ্ধ, মার্কিন রাজনীতি ও ধর্মীয় পরিমণ্ডলে তোলপাড়

পোপের সঙ্গে ট্রাম্পের বাগ্‌যুদ্ধ, মার্কিন রাজনীতি ও ধর্মীয় পরিমণ্ডলে তোলপাড়

সরকারি কর্মকর্তাদের বাড়ি-গাড়িসহ ৯ খাতে ব্যয় কমাল সরকার

কর্মকর্তাদের বাড়ি-গাড়িসহ ৯ খাতে ব্যয় কমাল সরকার

আগামী সপ্তাহে বাংলাদেশিদের জন্য চিকিৎসা ও বাণিজ্যিক ভিসা চালু করছে ভারত: হুমায়ুন কবির

বাংলাদেশিদের জন্য চিকিৎসা ও বাণিজ্যিক ভিসা চালু করছে ভারত: হুমায়ুন কবির

নড়াইলে ঐতিহ্যবাহী লাঠিখেলায় মুগ্ধ দর্শনার্থীরা

নড়াইলে ঐতিহ্যবাহী লাঠিখেলায় মুগ্ধ দর্শনার্থীরা

‎ডেমরায় বন্ধ দুই পাটকল ইপিজেডে রূপান্তর করলে পাঁচ গুণ কর্মসংস্থান সম্ভব: এমপি কামাল

‎ডেমরায় বন্ধ দুই পাটকল ইপিজেডে রূপান্তর করলে পাঁচ গুণ কর্মসংস্থান সম্ভব: এমপি কামাল

টেকসই উন্নয়নে রাজস্ব বৃদ্ধিতে জোর সিসিক প্রশাসকের

টেকসই উন্নয়নে রাজস্ব বৃদ্ধিতে জোর সিসিক প্রশাসকের

চাঁপাইনবাবগঞ্জে হামের উপসর্গ নিয়ে ৫০ শিশু হাসপাতালে

চাঁপাইনবাবগঞ্জে হামের উপসর্গ নিয়ে ৫০ শিশু হাসপাতালে