ফটিকছড়িতে শহীদ শাহীন আরা খানম স্মৃতি ইসলামি পাঠাগার চালু

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
চট্টগ্রামের ফটিকছড়ির বালুখালী গ্রামে শহীদ শাহীন আরা খানম স্মৃতি ইসলামি পাঠাগার চালু। ছবি: আজকের পত্রিকা
চট্টগ্রামের ফটিকছড়ি উপজেলার দাঁতমারা ইউনিয়নের বালুখালী গ্রামে শহীদ শাহীন আরা খানম স্মৃতি ইসলামি পাঠাগার চালু হয়েছে। বারইয়ারহাট শেফা ইনসান হাসপাতাল অ্যান্ড ডায়াগনস্টিক সেন্টারের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও রওশন-জামান জামে মসজিদের প্রতিষ্ঠাতা লায়ন ডা. এস এ ফারুকের আর্থিক সহায়তায় পাঠাগারটি প্রতিষ্ঠিত হয়।

গত শনিবার বিকেলে রওশন-জামান জামে মসজিদ পরিচালনা কমিটির ব্যবস্থাপনায় পাঠাগার উদ্বোধন উপলক্ষে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। প্রধান অতিথির বক্তব্যে লায়ন ডা. এস এ ফারুক বলেন, ‘আমার বোন শহীদ শাহীন আরা খানম মুক্তিযুদ্ধে জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। তাঁর নামে এই পাঠাগার চালু করতে পেরে আমি গর্বিত। এ পাঠাগার থেকে তরুণ প্রজন্ম সঠিক ইসলামি জ্ঞান অর্জন করতে পারবে।’

সভায় সভাপতিত্ব করেন রওশন-জামান জামে মসজিদ পরিচালনা কমিটির সভাপতি জিয়াউল হক। এ সময় বক্তব্য দেন বারইয়ারহাট কেন্দ্রীয় জামে মসজিদের খতিব মাওলানা নিজাম উদ্দিন আনছারী, শান্তিরহাট মিশকাতুন্নবি দাখিল মাদ্রাসার সুপার মাওলানা জহুরুল হক, রওশন-জামান জামে মসজিদের খতিব ও দাঁতমারা মঈনুল উলুম দাখিল মাদ্রাসার সহকারী শিক্ষক মাওলানা মুহিউদ্দিন আহমেদ, মসজিদের মোতোয়াল্লি আফজল আহমেদ, মসজিদ পরিচালনা কমিটির সাবেক সভাপতি আবুল সওদাগর ও সাবেক বনবিট কর্মকর্তা ও ইউনুস অ্যাগ্রোর স্বত্বাধিকারী মো. ইউনুস।

জানা গেছে, ২০২১ সালের নভেম্বরে ডা. এস এ ফারুক তাঁর মা-বাবার নামে দোতলাবিশিষ্ট রওশন-জামান জামে মসজিদ নির্মাণ করেন। মসজিদ কমপ্লেক্সের ভেতরে তাঁর একমাত্র বোন শহীদ শাহীন আরা খানমের নামে ইসলামি বই সমৃদ্ধ এ পাঠাগারটি চালু করা হলো।

বিষয়:

ফটিকছড়িচট্টগ্রাম বিভাগউপজেলাপাঠাগারজেলার খবর
