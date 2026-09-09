Ajker Patrika
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চট্টগ্রাম

প্রতিবেশীর কাছে রাখা শিশুকে ধর্ষণের অভিযোগ, দম্পতিকে আটক করে পুলিশে সোপর্দ

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম
প্রতিবেশীর কাছে রাখা শিশুকে ধর্ষণের অভিযোগ, দম্পতিকে আটক করে পুলিশে সোপর্দ
প্রতীকী ছবি

দেখভালের জন্য প্রতিবেশী দম্পতির কাছে রেখে যাওয়া দুই বছরের এক কন্যাশিশুকে ধর্ষণের অভিযোগ উঠেছে যুবকের বিরুদ্ধে। গতকাল মঙ্গলবার চট্টগ্রাম নগরের চান্দগাঁও থানায় এই ঘটনা ঘটে। বিষয়টি জানাজানি হলে স্থানীয়রা অভিযুক্তদের আটক করে জাতীয় জরুরি সেবা নম্বর ৯৯৯-এ কল দিয়ে পুলিশে দেন। ওই দিন রাতেই শিশুটির মা চান্দগাঁও থানায় মামলা করেছেন।

অভিযুক্ত যুবকের বিরুদ্ধে ধর্ষণ এবং তাঁর স্ত্রীর বিরুদ্ধে ঘটনাটি ধামাচাপা দেওয়ার অভিযোগ আনা হয়েছে বলে জানায় পুলিশ।

চান্দগাঁও থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. জসীম উদ্দিন বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, ‘শিশুটির মা বাদী হয়ে একটি মামলা করেছেন। পরে অভিযুক্ত ওই দম্পতিকে গ্রেপ্তার করে আজ আদালতে পাঠানো হয়েছে। ভুক্তভোগী শিশুটিকে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ (চমেক) হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।’

মামলা ও পারিবারিক সূত্রে জানা যায়, ভুক্তভোগী শিশুটির বাবা পেশায় গাড়িচালক এবং মা একটি পোশাক কারখানার কর্মী। দুজনেই কর্মজীবী হওয়ায় শিশুকে দেখভালের জন্য প্রতি মাসে পাঁচ হাজার টাকা চুক্তিতে ওই প্রতিবেশীর কাছে রেখে যেতেন তাঁরা। গত ৪ সেপ্টেম্বর শিশুটির মা অস্ত্রোপচারের জন্য চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ (চমেক) হাসপাতালে ভর্তি হন। ৮ সেপ্টেম্বর হাসপাতাল থেকে বাড়ি ফিরে শিশুকে কোলে নিলে অনবরত কাঁদতে থাকে সে। পরে তার শরীরে ক্ষতচিহ্ন দেখতে পান মা। তিনি বিষয়টি স্বামী ও প্রতিবেশীদের জানান। এরপর স্থানীয়রা ওই দম্পতির কাছে জানতে চাইলে তাঁরা শিশুটিকে নির্যাতনের কথা স্বীকার করেন। এতে ক্ষুব্ধ হয়ে স্থানীয়রা অভিযুক্ত যুবককে ধরে জাতীয় জরুরি সেবা নম্বর ৯৯৯-এ কল দেন। খবর পেয়ে চান্দগাঁও থানা-পুলিশ গিয়ে ওই দম্পতিকে আটক করে।

বিষয়:

চট্টগ্রাম জেলাআটকধর্ষণঅভিযোগচট্টগ্রাম বিভাগযুবকশিশু
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