Ajker Patrika
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চট্টগ্রাম

মেয়াদোত্তীর্ণ সিঅ্যান্ডএফ লাইসেন্সের নবায়নে দুই মাস সময় বাড়াল চট্টগ্রাম বন্দর

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম
মেয়াদোত্তীর্ণ সিঅ্যান্ডএফ লাইসেন্সের নবায়নে দুই মাস সময় বাড়াল চট্টগ্রাম বন্দর
ছবি: সংগৃহীত

ক্লিয়ারিং অ্যান্ড ফরওয়ার্ডিং (সিঅ্যান্ডএফ) এজেন্টদের লাইসেন্স তালিকাভুক্তি ও নবায়ন ফি পুনর্নির্ধারণের উদ্যোগের মধ্যে মেয়াদোত্তীর্ণ লাইসেন্সের তালিকাভুক্তি নবায়নে দুই মাস সময় বাড়িয়েছে চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ।

গতকাল রোববার (৬ সেপ্টেম্বর) চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের পরিচালক (ট্রাফিক) স্বাক্ষরিত এক দপ্তরাদেশে এ তথ্য জানানো হয়।

দপ্তরাদেশে বলা হয়, চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের ‘ট্যারিফ অন গুডস অ্যান্ড ভেসেলস ইত্যাদি ফর চট্টগ্রাম ফর অথরিটি-২০২৫’ অনুযায়ী সিঅ্যান্ডএফ এজেন্ট লাইসেন্সের তালিকাভুক্তি ও নবায়ন এবং জেটি সরকার লাইসেন্স ইস্যু ও নবায়ন ফি পুনর্বিবেচনা করে নতুনভাবে ট্যারিফ নির্ধারণের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

ফি অস্বাভাবিক হারে বৃদ্ধির বিষয়টি পুনর্বিবেচনা করে যৌক্তিক হারে পুনর্নির্ধারণের জন্য নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ নতুনভাবে প্রস্তাব পাঠানোর প্রক্রিয়া করছে। এ কারণে এরই মধ্যে যেসব সিঅ্যান্ডএফ প্রতিষ্ঠানের লাইসেন্সের তালিকাভুক্তির মেয়াদ শেষ হয়েছে, সেসব লাইসেন্সের তালিকাভুক্তি নবায়নের মেয়াদ বাড়ানো হয়েছে।

দপ্তরাদেশ অনুযায়ী, নতুন ট্যারিফ নির্ধারণের বিষয়টি নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত অথবা ৩ সেপ্টেম্বর ২০২৬ থেকে দুই মাস সময় পর্যন্ত মেয়াদোত্তীর্ণ লাইসেন্সের তালিকাভুক্তি নবায়নের মেয়াদ বর্ধিত থাকবে।

চট্টগ্রাম কাস্টমস এজেন্টস অ্যাসোসিয়েশনের ৩ সেপ্টেম্বরের একটি আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ এ সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

চট্টগ্রাম কাস্টম এজেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের সদস্য মেসার্স ফাল্গুনী এন্টারপ্রাইজের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. ইসমাইল খান বলেন, বন্দরের সময় বৃদ্ধির কারণে যাদের লাইসেন্সের মেয়াদ শেষ হয়েছে তারা উপকৃত হবে।

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